«Белогорье» представило новый эпизод сериала «Обратная сторона»

Прошлым летом волейбольный клуб «Белогорье» представил сериал уникального формата, рассказывающий о подготовке команды к сезону, игроках и тренерах, о жизни клуба.

Сейчас «Белогорье» представляет новый эпизод, посвященный регулярному чемпионату. Новое видео так и называется – «Регулярка». Используя неформальное название регулярного чемпионата, клуб подчеркивает сам стиль повествования, в котором хочет рассказать о многом.

Несмотря на сложную ситуацию в Белгороде и области, волейбольный клуб продолжает работу в родном городе, а команда вынуждена базироваться в Туле. Об этом расскажет директор клуба Сергей Тетюхин.

У «Белогорья» получился трудный и нервный первый круг, но «львы» преобразились во втором и выиграли все 15 матчей, в том числе обыграв всех лидеров. Мыслями о причинах неудач и о том, что послужило стартом для сенсационного рывка, поделятся руководители клуба и представители тренерского штаба. Также осенью на пост спортивного директора «Белогорья» вернулся олимпийский чемпион Дмитрий Ильиных, об этом расскажут в эпизоде.

Клуб всегда благодарен своим болельщикам. Как старым, так и тем, кто только вливается в нашу дружную семью. Без них у нас бы не было такой замечательной победной серии, поэтому и представителям нашего фан-клуба тоже уделено внимание.

А главным сейчас для команды становится начало плей-офф, где в четвертьфинале «львов» ждёт очень сложный и сильный соперник – кемеровский «Кузбасс».

Обо всём этом – в новом видео, которое вы можете посмотреть на «Чемпионате» и в социальных сетях клуба.