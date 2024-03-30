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Калининградский «Локомотив» сравнял счёт в серии с «Протоном» в 1/4 финала Суперлиги

Сегодня, 30 марта, состоялся второй матч серии 1/4 финала женской Суперлиги, в котором встречались саратовский «Протон» и калининградский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Звёздный» в Саратове. Матч завершился уверенной победой «Локомотива» со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:21). Счёт в серии стал равным — 1-1.

Отметим, что в первом матче 1/4 финала чемпионата России «Локомотив» на домашней площадке в Калининграде уступил саратовской команде со счётом 2:3 (16:25, 17:25, 25:22, 25:14, 12:15).

Соперницы проведут решающую, третью встречу в Калининграде во вторник, 2 апреля.

Напомним, согласно регламенту чемпионата России четвертьфинальные серии проходят до двух побед, а полуфинальные и финальная – до трёх.