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Калининградский «Локомотив» сравнял счёт в серии с «Протоном» в 1/4 финала Суперлиги

Калининградский «Локомотив» сравнял счёт в серии с «Протоном» в 1/4 финала Суперлиги
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Сегодня, 30 марта, состоялся второй матч серии 1/4 финала женской Суперлиги, в котором встречались саратовский «Протон» и калининградский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Звёздный» в Саратове. Матч завершился уверенной победой «Локомотива» со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:21). Счёт в серии стал равным — 1-1.

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
30 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Протон
Саратов
Окончен
0 : 3
Локомотив
Калининградская область
Протон: Костюкевич, Селиверстова, Гатина, Сергеева, Беликова, Смеленко, Малых, Маркова, Соболева, Лубенченко, Боброва
Локомотив: Любушкина, Синкевич, Горбачёва, Попович, Зайцева, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Быкова, Каракурт

Отметим, что в первом матче 1/4 финала чемпионата России «Локомотив» на домашней площадке в Калининграде уступил саратовской команде со счётом 2:3 (16:25, 17:25, 25:22, 25:14, 12:15).

Соперницы проведут решающую, третью встречу в Калининграде во вторник, 2 апреля.

Напомним, согласно регламенту чемпионата России четвертьфинальные серии проходят до двух побед, а полуфинальные и финальная – до трёх.

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