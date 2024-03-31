«Атмосфера просто бомбическая». Доигровщик «Факела» Капранов — о матче с «Локомотивом»

Доигровщик «Факела» Василий Капранов прокомментировал итоговый результат первого четвертьфинального матча мужской Суперлиги, в котором его команда встречались с «Локомотивом» из Новосибирска. «Факел» одержал победу со счётом 3:1 (25:22, 18:25, 23:25, 22:25).

«Понятно, что фаворитами в этой игре был «Локомотив» — всё-таки они дома играли. Но как-то так складывается, что с ними мы играем хорошо. Настраиваемся так, что у нас потом игра идёт, а у них не очень. В полном зале играть – одно удовольствие, конечно. Даже не важно, твои это болельщики или нет – после каждого забитого мяча все кричат, в общем атмосфера просто бомбическая», — приводит слова Капранова пресс-служба «Факела».

«Факел» стал единственной командой PARI Суперлиги, одолевшей «Локомотив» на арене в Новосибирске.Ответный матч четвертьфинальной стадии мужского чемпионата России между «Факелом» и «Локомотивом» из Новосибирска пройдёт 3 апреля (17:00 мск) на стадионе «Звёздный» в Новом Уренгое.