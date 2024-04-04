Либеро «Локомотива» Трофименко: в раздевалке все эмоции выплеснули и поплакали после игры

Либеро волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда Виктория Трофименко после победы в третьем матче 1/4 финала над саратовским «Протоном» рассказала об игре и эмоциях команды, вышедшей в полуфинал чемпионата России.

«В начале мы вышли слишком спокойные и, возможно, излишне самоуверенные, потому что даже при счёте 7:0 стояли с мыслью, что сейчас отыграемся, всё нормально. Как будто бы у всех какая-то интуиция сработала, не знаю, как это назвать, что этот матч не получится простым и не получится 3:0, потому что «Протон» – очень своеобразная команда. Никогда не знаешь, что от них ожидать.

Во второй игре мы к ним приехали, думали, что они выйдут нас добивать, а по факту оказалось, что мы приехали к ним, остановили их, 3:0, уехали. И уже подумали, что сейчас мы своё заберём, потому что преимущество на нашей поляне. Но нет, «Протон» и не думал сдаваться просто так. Но мы все были уверены, что пусть пять партий, но победа останется за нами, хоть и валидольный матч.

После игры ты уже вообще не помнишь, что происходило. Мы в раздевалке уже все эмоции выплеснули, мы там и поплакали после игры, но это от счастья, потому что ты концентрацию держишь и, когда уже всё – облегчение, выплеск. Мы просто приходим, все молча сидят, в одну точку смотрят, никто ни с кем не разговаривает, просто все эмоционально опустошённые, потому что всё остаётся на площадке», – рассказала Трофименко.

Напомним, в 1/4 финала «Локомотив» сыграл против «Протона». Серия из трёх матчей завершилась со счётом 2-1 в пользу калининградского клуба. В полуфинале клуб сыграет с московским «Динамо».