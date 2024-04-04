«С «Динамо» так нельзя начинать». Либеро «Локомотива» — о сопернике в полуфинале ЧР

Либеро волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда Виктория Трофименко после выхода команды в полуфинал чемпионата России высказалась о предстоящем сопернике – московском «Динамо». Первый матч между командами состоится 5 апреля в Москве.

«Касательно «Динамо» – это классная команда, имеющая свою структуру, свою схему игры. Но, возможно, в этом-то и преимущество: с ними можно спокойно отыграть, брать такую же структуру игры, когда все на своих местах и все делают своё дело. И там уже выиграет тот, кто окажется сильнее, меньше ошибётся. «Динамо», конечно, не простят вот эти 0:7. Мне кажется, «Динамо» не дали бы нам вот так встрепенуться в первой партии, с «Динамо» так нельзя начинать.

Мы обыгрывали «Динамо» в этом сезоне. Это определённо добавляет уверенности. Это же была крайняя наша игра дома, когда мы 3:1 обыграли их. Естественно, в памяти ещё свежо, что с ними можно играть. Ещё уверенности добавляет то, что немножко не хватило «Уралочке».

Такого короткого перерыва, конечно, не хватит для восстановления. Это вообще сумасшествие какое-то. Вот мы вчера отыграли, сейчас 2 часа дня и мы сидим уже в аэропорту, чтобы послезавтра сыграть ещё одну игру, а потом чтобы вернуться и сыграть ещё две. Это вообще как можно? То есть максимально мы можем играть 13 игр – это, грубо говоря, целый игровой круг, который мы играем несколько месяцев. А здесь за один месяц, просто надо впихнуть в какие-то ограниченные сроки. Ещё всякие форс-мажорные ситуации, перенос был. Естественно, это всё очень скомкано, даты сдвигаются. В такой ситуации только на характере, больше ничего не остаётся. Я не говорю уже про восстановление, это нечто из разряда того, что сейчас может только сниться. Какая-то самая короткая передышка в один день – это просто благословение. Конечно, мы сами себе жизнь усложнили тремя играми», – рассказала Трофименко.