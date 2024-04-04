«Гораздо больше вопросов к нам самим». Константинов — о серии с «Факелом»

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Новосибирска Пламен Константинов после победы во втором матче четвертьфинальной серии с новоуренгойским «Факелом» оценил игру команд.

«Проблема больше на нашей стороне площадки. «Факел» – молодцы, демонстрируют свои игру, они выросли как команда. Многие игроки выступают вместе давно, ещё с молодёжной сборной, поэтому сыграны друг с другом, показывают свой максимум.

Гораздо больше вопросов к нам самим. Не хочу оправдываться, но, мне кажется, двухнедельная пауза сказалась на нашем игровом тонусе. Ну, и то, что «Факел» – не самый удобный для нас противник – это однозначно. Мы рады, что вернули серию в Новосибирск, но ещё ничего не решено, обе команды, я уверен, будут бороться за победу. И, как показывает практика, своя площадка – не основной фактор, обе команды выиграли в гостях, а значит, нужно думать больше о том, как лучше играть в волейбол, а не на чьей это происходит площадке», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, во втором матче серии «Локомотив» одержал победу над «Факелом» со счётом 3:2 (22:25, 25:23, 25:27, 25:14, 15:11). Таким образом, счёт в серии 1-1. Решающая встреча состоится 6 апреля на домашней арене новосибирского клуба.