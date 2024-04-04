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Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание полуфинальных матчей

В пятницу, 5 апреля, стартуют полуфинальные матчи женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Первые матчи:

5 апреля, 17:00. «Динамо» — «Локомотив»;

5 апреля, 19:00. «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка».

Вторые матчи:

6 апреля, 17:00. «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка»;

9 апреля, 20:00. «Локомотив» — «Динамо».

Третьи матчи:

10 апреля, 19:00. «Ленинградка» — «Динамо-Ак Барс»;

10 апреля, 20:00. «Локомотив» — «Динамо».

Время в расписании матчей указано московское.

Отметим, что согласно регламенту соревнований полуфинальные серии продлятся до двух побед. Финальные матчи начнутся 23 апреля.

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2023/2024 стало московское «Динамо», набравшее 70 очков (24 победы и два поражения).