Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание полуфинальных матчей

В пятницу, 5 апреля, стартуют полуфинальные матчи женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Первые матчи:
5 апреля, 17:00. «Динамо» — «Локомотив»;
5 апреля, 19:00. «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка».
Вторые матчи:
6 апреля, 17:00. «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка»;
9 апреля, 20:00. «Локомотив» — «Динамо».
Третьи матчи:
10 апреля, 19:00. «Ленинградка» — «Динамо-Ак Барс»;
10 апреля, 20:00. «Локомотив» — «Динамо».
Время в расписании матчей указано московское.
Отметим, что согласно регламенту соревнований полуфинальные серии продлятся до двух побед. Финальные матчи начнутся 23 апреля.
Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2023/2024 стало московское «Динамо», набравшее 70 очков (24 победы и два поражения).