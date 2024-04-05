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«Я предупредил парней, что «Локомотив» попрёт». Тренер «Факела» — об 1/4 финала Суперлиги

«Я предупредил парней, что «Локомотив» попрёт». Тренер «Факела» — об 1/4 финала Суперлиги
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Главный тренер «Факела» из Нового Уренгоя Роман Емполов прокомментировал поражение во втором матче четвертьфинальной серии с «Локомотивом».

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 2-й матч
03 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Факел
Новый Уренгой
Окончен
2 : 3
Локомотив
Новосибирск
Факел: Дикарев, Ковальчук, Гранкин, Динейкин, Данани, Мельников, Андреев, Юцевич, Крот, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс, Пипуныров
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Абаев, Савин, Бражнюк, Круглов, Лызик, Казаченков, Карягин, Куркаев, Курбанов, Костадинов

«Команда играла хорошо, ругать её совершенно не за что. Но, когда повели по партиям 2:1, я предупредил парней, что «Локомотив» сейчас попрёт, им отступать уже некуда. Но всё равно мы не смогли нужным образом настроиться на четвёртый сет, может быть, подумали, что задача уже выполнена, отсюда и такое плохое начало партии. Плюс проиграли приём, начались ошибки, и это стало ключевым фактором для такого результата», — приводит слова Емполова пресс-служба «Факела».

Напомним, «Факел» на домашней площадке уступил «Локомотиву» со счётом 2:3 (25:22, 23:25, 27:25, 14:25, 11:15). Таким образом, счёт в серии 1-1. Решающая встреча состоится 6 апреля на домашней арене новосибирского клуба.

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