«Я предупредил парней, что «Локомотив» попрёт». Тренер «Факела» — об 1/4 финала Суперлиги

Главный тренер «Факела» из Нового Уренгоя Роман Емполов прокомментировал поражение во втором матче четвертьфинальной серии с «Локомотивом».

«Команда играла хорошо, ругать её совершенно не за что. Но, когда повели по партиям 2:1, я предупредил парней, что «Локомотив» сейчас попрёт, им отступать уже некуда. Но всё равно мы не смогли нужным образом настроиться на четвёртый сет, может быть, подумали, что задача уже выполнена, отсюда и такое плохое начало партии. Плюс проиграли приём, начались ошибки, и это стало ключевым фактором для такого результата», — приводит слова Емполова пресс-служба «Факела».

Напомним, «Факел» на домашней площадке уступил «Локомотиву» со счётом 2:3 (25:22, 23:25, 27:25, 14:25, 11:15). Таким образом, счёт в серии 1-1. Решающая встреча состоится 6 апреля на домашней арене новосибирского клуба.