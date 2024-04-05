Мартинес: когда я только приехала в Россию, для меня всё было вообще по-другому

Доигровщица «Динамо-Ак Барс» Брайелин Мартинес рассказала о своих ощущениях после переезда в Россию. Волейболистка отметила, что для акклиматизации в новой команде понадобилось время.

«Когда я только приехала в Россию, для меня всё было по-новому, всё было вообще по-другому в сравнении с моими прошлыми командами. А я ещё прибыла в команду достаточно поздно, так как была в сборной. Конечно, потребовалось время, чтобы прийти в себя, чтобы понять требования тренера, стать частью команды. Но с каждым днём мне становилось проще – в общении с партнёрами и тренером, улучшалась наша сыгранность, мы лучше понимали друг друга на площадке. Это помогает прогрессировать, но думаю, что не только я добавила, но и вся команда. У нас было время поработать вместе, чего не хватало в начале сезона», — сказала Мартинес в интервью пресс-службе ЖВК «Динамо-Ак Барс».

Напомним, сегодня, 5 апреля, пройдут полуфинальные матчи женского чемпионата России – 2023/2024.