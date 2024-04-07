Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Мы не заслуживаем играть выше». Константинов — о выступлении «Локомотива» в плей-офф

«Мы не заслуживаем играть выше». Константинов — о выступлении «Локомотива» в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальной серии против «Факела» из Нового Уренгоя.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 3-й матч
06 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
2 : 3
Факел
Новый Уренгой
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Абаев, Савин, Бражнюк, Круглов, Лызик, Казаченков, Карягин, Куркаев, Курбанов, Костадинов
Факел: Дикарев, Ковальчук, Гранкин, Динейкин, Данани, Мельников, Андреев, Юцевич, Крот, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс, Пипуныров

«В целой серии у «Факел» больше проявлял мужество и характер. Мы не заслуживаем играть выше, если проигрываем две домашние встречи. Нужно было проявить дух, чтобы выиграть хоть один матч дома. Оказалось, что эта команда играет больше под давлением дома, чем на выезде. Если предыдущие сезоны трибуны нам помогали, то тут всё наоборот. Пока по травмам ничего не ясно. И с Димой Лызиком, и с Сергеем Савиным – в эти моменты всё начало меняться. Но те, кто выходил – должен был помогать. Это не извинения», — приводит слова Константинова пресс-служба новосибирского «Локомотива».

Напомним, вчера, 6 апреля, «Факел» сенсационно обыграл «Локомотив» (Новосибирск) в четвертьфинале Суперлиги России. Третья встреча в серии завершилась со счётом 3:2 (15:25, 25:22, 23:25, 25:23, 15:12). В полуфинале Суперлиги команда Емполова встретится с казанским «Зенитом».

Материалы по теме
Сенсация в 1/4 финала волейбольного ЧР! Вице-лидер регулярки вылетел из гонки за золото
Сенсация в 1/4 финала волейбольного ЧР! Вице-лидер регулярки вылетел из гонки за золото
Материалы по теме
«Факел» сенсационно обыграл «Локомотив» Новосибирск в 1/4 финала Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android