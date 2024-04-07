«Мы не заслуживаем играть выше». Константинов — о выступлении «Локомотива» в плей-офф

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальной серии против «Факела» из Нового Уренгоя.

«В целой серии у «Факел» больше проявлял мужество и характер. Мы не заслуживаем играть выше, если проигрываем две домашние встречи. Нужно было проявить дух, чтобы выиграть хоть один матч дома. Оказалось, что эта команда играет больше под давлением дома, чем на выезде. Если предыдущие сезоны трибуны нам помогали, то тут всё наоборот. Пока по травмам ничего не ясно. И с Димой Лызиком, и с Сергеем Савиным – в эти моменты всё начало меняться. Но те, кто выходил – должен был помогать. Это не извинения», — приводит слова Константинова пресс-служба новосибирского «Локомотива».

Напомним, вчера, 6 апреля, «Факел» сенсационно обыграл «Локомотив» (Новосибирск) в четвертьфинале Суперлиги России. Третья встреча в серии завершилась со счётом 3:2 (15:25, 25:22, 23:25, 25:23, 15:12). В полуфинале Суперлиги команда Емполова встретится с казанским «Зенитом».