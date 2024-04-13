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Доигровщик «Динамо» Сёмышев объяснил, почему матч с «Белогорьем» дошёл до тай-брейка

Доигровщик «Динамо» Сёмышев объяснил, почему матч с «Белогорьем» дошёл до тай-брейка
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Доигровщик московского волейбольного клуба «Динамо» Антон Сёмышев заявил, что игра получилась волнообразной, и объяснил, почему от партии к партии инициатива переходила к обеим командам.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/2 финала. 2-й матч
12 апреля 2024, пятница. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Белогорье: Цепков, Жогов, Александров, Маслиев, Тетюхин, Брагин, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Заболотников, Кротков, Цзининь, Галимов
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Сёмышев, Соколов, Керминен, Лихошерстов

«Во второй партии чуть-чуть успокоились. Лично я немного поостыл, посмотрел со стороны, с более холодной головой начал подходить к решениям в атаке, на блоке, в приёме. У нас опять, как и первая игра, очень волнообразно получилось. Первую партию на равных прошли, но три-четыре ошибки — и Белгород забрал эту партию. Потом стали чище играть и выиграли. В третьей партии опять была грязная игра с нашей стороны, и Белгород уходит вперёд. Опять сложно догонять. Мы ошибаемся, а Белгород — наоборот, играет чисто. Четвёртая — достаточно ровная, хорошая. Пятая — вы сами видели: ровно-ровно, опять чуть-чуть ошиблись и отпустили вперёд. Хорошо, что успели догнать за счёт собственных взаимодействий, качеств каких-то, наверное, даже больше за счёт личных. Но, опять же, побеждает команда. Мы все, 14 человек плюс тренерский штаб, в одной лодке. Все должны слушать друг друга и помогать», — приводит слова Сёмышева пресс-служба «Белогорья».

Напомним, вчера, 12 апреля, команда «Динамо» из Москвы обыграла «Белогорье» в тай-брейке со счётом 23:21 и сделала счёт в серии 1-1.

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«Динамо» (Москва) – «Белогорье» (Белгород) – 3:2 (22:25, 25:18, 18:25, 25:17, 23:21).

В первом матче «Белогорье» дало бой соперникам, неожиданно вырвав у них победу.

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Обе команды по итогам предварительного этапа находились в верхней части турнирной таблицы. Команда из Белгорода занимала четвёртое место, а возглавляло таблицу «Динамо».

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