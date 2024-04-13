«Наши ребята вообще супер!» Тренер «Белогорья» — о напряжённом матче с «Динамо»

Главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» из Белгорода Александр Волков поддержал свою команду после напряжённого матча, заявив, что он рад смотреть на то, как играют его подопечные.

«Игра была не в нашу пользу. Сравнялись — 1-1. Впереди ещё большое количество игр. Хочу отметить команду «Динамо». Молодцы, выдержали очень хороший темп. Наши ребята вообще супер! Я смотрю на них и радуюсь, как они играют, борются. Чуть-чуть не получилось. Бывает. Это спорт, это игра. Двигаемся дальше», — приводит слова Волкова пресс-служба ВК «Белогорье».

Напомним, вчера, 12 апреля, состоялся напряжённый матч, закончившийся тай-брейком. Со счётом 23:21 в тай-брейке победу одержало московское «Динамо».

«Динамо» (Москва) – «Белогорье» (Белгород) – 3:2 (22:25, 25:18, 18:25, 25:17, 23:21).

Теперь счёт в полуфинальной серии команд — 1-1.

В первой игре полуфинала «Белогорье» оказалось сильнее. Отметим, что в другой серии за путёвку в финал борются «Зенит» (Казань) и «Факел» (Новый Уренгой). Волейболисты из Казани ведут в серии со счётом 2-0.