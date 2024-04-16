Связующая «Минчанки» Лапато прокомментировала проигрыш «Енисею»

Связующая волейбольного клуба «Минчанка» Анастасия Лапато высказалась об игре с «Енисеем» и заявила, что не до конца выполнила тренерскую установку и в пятой партии старалась не рисковать.

«На каждого соперника мы настраиваемся индивидуально, поэтому сегодня настраивались только на „Енисей“, проигрыш главного соперника турнира „Заречье-Одинцово“ никак не повлиял. Тренерская установка была как раз больше задействовать центральных, исправлюсь (смеётся).

По поводу передач Валерии Турчиной: бывают игры, где она получает ещё и больше передач, сегодня, видимо, эмоциональный настрой Джейды Акташ был поярче, больше готова была где-то, больше заряжена.

Почему не рисковали в пятой партии? Пятая партия — это всегда качели, если плюс-минус схожие соперники, то уверенный риск должен быть, а это индивидуальные особенности игроков», — сказала Лапато в послематчевом комментарии.

Напомним, сегодня «Минчанка» уступила «Енисею» в первой игре плей-аута за 9-14-е место женской Суперлиги. Турнир продолжится до 21 апреля.

Также в первый день сыграли «Заречье-Одинцово» из Москвы и «Спарта» из Нижнего Новгорода. Нижегородские волейболистки оказались сильнее в трёх партиях из пяти.