Сегодня, 19 июня, состоятся очередные матчи предварительного этапа мужского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Лига наций — 2024. Мужчины. Раcписание матчей, 19 июня:

10:00 мск. Германия — Франция;

14:00 мск. Иран — США;

17:30 мск. Куба — Сербия;

21:30 мск. Италия — Польша.

Напомним, ранее мужская сборная Украины по волейболу стала победителем Золотой Евролиги. В финальном матче украинцы обыграли команду Хорватии со счётом 3:1 (23:25, 25:19, 28:26, 25:19). Бронзу завоевали волейболисты из Чехии, в матче за третье место обыгравшие в пяти сетах сборную Эстонии — 3:2 (20:25, 25:22, 31:33, 27:25, 15:12).

Ознакомиться с результатами предыдущего игрового дня Лиги наций можно здесь.