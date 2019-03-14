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Лучший шанс «Феррари», или Всё, что нужно знать о новом сезоне Формулы-1

Это лучший шанс «Феррари» на титул

В последний раз «Феррари» была чемпионом в 2008 году, когда усилиями Фелипе Массы и Кими Райкконена опередила в Кубке конструкторов «Макларен». С тех пор история «Скудерии» представляет собой список поражений, но в этом году всё может измениться: по итогам предсезонных тестов именно «Феррари» считается самой быстрой машиной чемпионата.

По оценкам экспертов, в Барселоне новый «Мерседес» проигрывал «Феррари» по 0,3-0,5 секунды с круга. Конечно, с тех пор обе команды доработали машины — и будут обновлять их каждую гонку, но предполагается, что в начале сезона инициатива будет у «Скудерии». «Ред Булл» в борьбу за титул, скорее всего, не включится, но на тестах машина тоже смотрелась неплохо — списывать австрийцев со счетов рано, и в некоторых гонках нас наверняка ждёт борьба трёх команд за победу.

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Составы круто поменялись

В 2019 году только две команды сохранили прежний состав пилотов — «Мерседес» и «Хаас». Самые громкие перестановки — рокировка между «Феррари» и «Альфа Ромео» (Шарль Леклер заменил в «Скудерии» Кими Райкконена), а также решение Даниэля Риккардо уйти из «Ред Булл» в «Рено». Во французской команде австралиец будет выступать с Нико Хюлькенбергом, и для обоих этот год может стать судьбоносным.

В итоге многочисленных переходов образовалось сразу несколько любопытных пар. Так, весь паддок гадает, удастся ли Леклеру побороться с Феттелем, как сложатся отношения Ферстаппена и Гасли в «Ред Булл» и чего ждать от противостояния непримиримого Переса с новым напарником — сыном владельца «Рейсинг Пойнт» Лэнсом Строллом.

Скандалы неизбежны. Кто и с кем поссорится в Формуле-1 в этом году Новый сезон Формулы-1 ещё не стартовал, но уже можно догадаться, где полыхнёт.

Квят снова в деле

Среди других изменений составов — возвращение Даниила Квята. Россиянин в прошлом году не выступал в гонках, исполняя роль пилота симулятора «Феррари», но теперь «Торо Россо» понадобился гонщик — и в команде обратились к старому знакомому. Для Даниила это будет уже пятый сезон в Формуле-1 и впервые в карьере он станет лидером команды.



На тестах «Торо Россо» смотрелась довольно сильно — в один из дней Квят даже поставил лучшее время, однако значение этих результатов не стоит преувеличивать. Регулярный выход в финальный сегмент квалификации и частые финиши в очках уже станут успехом.

Квят 2.0. Чего ожидать от россиянина, вернувшегося в Формулу-1? После года на скамейке запасных Даниил Квят возвращается в Формулу-1 — и впервые в карьере станет лидером команды.

Кубица возвращается

Самый громкий камбэк последних лет — возвращение Роберта Кубицы. В конце 2000-х поляк считался одним из наиболее перспективных гонщиков Формулы-1, но в феврале 2011-го Кубица едва не погиб в тяжёлой аварии на ралли Ронде ди Андора. Врачи долгие часы боролись за жизнь Роберта и буквально по кусочкам собирали его правую руку.



Восемь лет Кубица не выступал в гонках «формул», но после многочисленных тестов с «Рено» и «Уильямсом» и года резервистом наконец заполучил контракт призового пилота. Правда, «Уильямс», в составе которого поляк проведёт сезон-2019, оставляет желать лучшего, а потому о подиумах или победах речи не идёт. Тем не менее уже сам факт возвращения Роберта на стартовую решётку — спортивный подвиг.

Расклад сил накануне юбилейного сезона Формулы-1. Главное Стартует новый сезон Формулы-1 — рассказываем, в какой форме находятся все участники, и даём свой прогноз.

За быстрейший круг дадут очки. Но не всем

С сезона-2019 в силу вступает правило, согласно которому автор быстрейшего круга гонки получит бонусное очко в зачёт чемпионата мира и Кубка конструкторов — при условии, что финиширует в первой десятке. При этом, если быстрейший круг в гонке установил пилот, классифицированный ниже десятой позиции (или вообще сошедший), бонус не достанется никому.



Подобное правило уже используется в Формуле-Е и Формуле-2, однако там бонус в любом случае присуждается — тому, кто показал быстрейший круг среди первых десяти финишировавших. Будет любопытно посмотреть, как это правило приживётся в Формуле-1, учитывая тот факт, что аутсайдеры, сменив на последних кругах шины, смогут лишить того или иного гонщика бонуса.

Бонусное очко за быстрейший круг в Ф-1 – отличное решение. Или дурацкое? С нового сезона в Формуле-1 автор быстрейшего круга гонки получит дополнительный балл. Ну круто же! Или нет?

Машины станут ещё быстрее

В этом году вступает в силу и новый технический регламент — команды должны использовать более массивные, но менее сложные передние антикрылья, а также более широкие задние. Причина этих перемен — желание облегчить пилотам обгоны и сделать гонки более зрелищными.



Предполагалось, что в связи с новыми ограничениями аэродинамики машины станут медленнее, однако на тестах стало ясно, что инженеры уже компенсировали потери прижимной силы, а новые автомобили наверняка станут быстрее прошлогодних — то есть самыми быстрыми в истории Формулы-1. Ожидаем серию новых рекордов трасс.

«Гипермегасофта» больше не будет

В новом сезоне ко всему прочему изменится маркировка резины. В «Пирелли» решили отказаться от сложной системы названия компаундов, в рамках которой самым мягким составом на Гран-при мог оказаться «суперсофт». Отныне на всех этапах шины, в независимости от их реальной мягкости, будут маркироваться одинаково — «хард», «медиум» и «софт». Дополнительно итальянские шинники будут публиковать информацию о том, какие именно составы (от самого жёсткого С1, старый «хард», до самого мягкого С5, старый «гиперсофт») доступны на том или ином этапе.

Гран-при Китая — 1000-я гонка в истории Формулы-1

Предстоящий сезон станет юбилейным — 70-м, однако чемпионат мира ждёт ещё одна круглая дата — 14 апреля в Шанхае состоится Гран-при Китая, и это будет 1000-я гонка в истории чемпионатов Формулы-1. Ну, и в довершение круглых дат — именно в этом году «Феррари» празднует своё 90-летие, в честь которого в Мельбурне команда выступит в специальной раскраске.