У «Феррари» большие проблемы, у «Мерседеса» — тоже. Итоги невероятного Бахрейна

«Мерседес» опять побеждает и опять «Феррари» сильно облегчила соперникам задачу, зато SF90 показала свою истинную скорость. Подводим итоги второго этапа Формулы-1.
Шарль Леклер — топ-пилот
Леклер провёл выдающийся уик-энд, хотя это была всего вторая гонка монегаска за рулём «Феррари». Шарль так себе стартовал, но тем удивительнее то, как он отыгрался — в очной борьбе на трассе, опередив напарника. В такой ситуации тяжелее всего смириться с техническими неполадками, но Леклер справился с эмоциями и сохранил подиум, пусть и во многом благодаря сейфти-кару.
Это однако не отменяет того, что Леклер вёл гонку уверенно, словно не первый раз в жизни боролся за победу. Шарль держал комфортный отрыв от преследователей, чётко следовал стратегии и полностью контролировал гонку. И стоит отдать гонщику должное за то, что он стойко отреагировал на неудачу: «Случается, это часть гонок, — сказал он. — Это был не наш день, но я по-прежнему уверен в команде, вернувшей нам темп, которого не хватало в Австралии».
Дебют Леклера в «Феррари» складывается как нельзя лучше — он уже поставил статус Феттеля как лидера команды под сомнение. Себ же теперь оказался в ситуации пятилетней давности, когда молодой напарник, пришедший из команды-сателлита, сразу же навязывает борьбу — и навязывает весьма успешно. По итогам двух этапов Феттель идёт лишь пятым в общем зачёте и проигрывает паре лидеров более 20 очков и четыре балла уступает Леклеру. Победы Шарля явно не за горами, но сможет ли он в этом году побороться за чемпионство — вопрос открытый. Как, впрочем, и в случае Феттеля.
У «Феррари» явно проблемы
«Феррари» доминировала по ходу уик-энда и убедительно продемонстрировала, что с темпом у SF90 всё в порядке. Машина была на полсекунды быстрее «Мерседеса», как и говорил на предсезонных тестах Хэмилтон, а в квалификации «привезла» соперникам более трёх десятых. То есть за две недели инженеры отыграли почти секунду. Однако всё это меркнет на фоне катастрофического провала в гонке — чтобы финишировать первым, сперва нужно финишировать. Финишировать удалось с трудом.
На фоне неполадок с силовой установкой нельзя не вспомнить вторые тесты в Барселоне, когда «Феррари» ломалась буквально каждый день. Тут же обретают иной смысл слухи о перегреве двигателя и переходе в безопасный режим во время гонки в Мельбурне. «Феррари» доказала, что её машина быстрее всех (или способна таковой быть), но после двух этапов проигрывает в Кубке конструкторов почти 40 очков. Не лучший старт Маттиа Бинотто как руководителя команды.
Вместе с машиной сбоит и Себастьян Феттель. Немец из-за собственных ошибок проиграл Леклеру в квалификации, а затем проиграл молодому напарнику очный поединок, но хуже всего разворот в борьбе с Хэмилтоном. Себ явно чувствует себя неуверенно, и конкуренция со стороны Леклера не способствует спокойствию немца. С другой стороны, в чемпионате Феттель проигрывает немногим более 20 очков, впереди ещё 19 гонок, а SF90 может ехать быстрее всех — не время посыпать голову пеплом.
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 44 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 43
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 27
4. Шарль Леклер («Феррари») — 26
5. Себастьян Феттель («Феррари») — 22
6. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 10
7. Ландо Норрис («Макларен») — 8
8. Кевин Магнуссен («Хаас») — 8
9. Нико Хюлькенберг («Рено») — 6
10. Пьер Гасли («Ред Булл») — 4…
...13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.
«Мерседес» проигрывает в скорости
«Мерседес» завоевал второй победный дубль в сезоне и уверенно оторвался в Кубке конструкторов, а пилоты команды занимают в чемпионате первое и второе места. Но вплоть до того, как «Феррари» посыпалась, «Мерседесу» нечего было противопоставить «Скудерии». И если с Феттелем Хэмилтону удавалось кое-как бороться, то Леклер был вне досягаемости — неприятная новость для инженеров после уверенной победы в Австралии.
«На прямых они отрывались с серьёзной скоростью, мы в основном теряли именно там, — рассказал после квалификации Хэмилтон. — С нашей машиной всё в порядке, но они развивают более высокую скорость». «В поворотах всё более или менее похоже, в некоторых мы даже быстрее, — добавил Тото Вольф. — Думаю, они нашли что-то. Это не похоже на то, что было на тестах или в Мельбурне». Следующая гонка пройдёт в Шанхае — там тоже несколько прямых, и «Мерседес» вряд ли будет главным фаворитом.
«Рено» ничему не учится
Хуже, чем «Феррари», сейчас может быть только «Рено». Нико Хюлькенберг проводил отличную гонку и почти сразу (после проблем у Магнуссена) вышел на шестое место, претендовал на первые очки в сезоне Даниэль Риккардо, но внезапно всё закончилось — обе машины одновременно словно выключились сами по себе. Это провал калибра «Хааса» в Мельбурне-2018. «Не знаю, что именно случилось, но думаю, произошло то же самое, что и с Сайнсом в Австралии,» — рассказал после финиша Риккардо. У Карлоса, напомним, вышла из строя MGU-K.
При этом, в квалификации заводские машины оказались позади «Макларенов», использующих те же самые двигатели. Перед стартом сезона французы рассчитывали приблизиться к топ-командам, но пока они лишь отстают ещё дальше. Столько лет «Рено» спорил с «Ред Булл» по поводу надёжности своих моторов, но три поломки в двух гонках говорят, что австрийцы были правы, выбрав «Хонду».
1. «Мерседес» — 87 очков
2. «Феррари» — 48
3. «Ред Булл» — 31
4. «Альфа Ромео» — 10
5. «Макларен» — 8
6. «Хаас» — 8
7. «Рено» — 6
8. «Торо Россо» — 3
9. «Рейсинг Пойнт» — 3
10. «Уильямс» — 0.
Ландо Норрис — лучший дебютант
Главным после Леклера героем Гран-при Бахрейна стал Ландо Норрис. Дебютант во второй раз пробился в финал квалификации, а после проблем Магнуссена и Хюлькенберга прорвался на шестое место и теперь занимает седьмую строчку чемпионата.
Карлос Сайнс на первом круге тоже смотрелся отлично и даже боролся с «Ред Булл» — «Макларен» смотрелся куда сильнее, чем в Австралии. Но и в Уокинге не всё гладко: «Даже если бы не Ферстаппен, мы могли бы не финишировать в гонке, — признался Сайнс. — У нас с самого начала возникла проблема с коробкой передач, и она рано или поздно отказала бы — это было бы ещё обиднее».
После двух гонок «Макларен» занимает пятое место Кубка конструкторов — команда ни разу не заканчивала чемпионат так высоко со времён ухода от «Мерседеса». Но говорить о борьбе в командном зачёте пока рано: даже идущая четвёртой «Альфа Ромео» набрала всего десять очков. Никому из середняков пока не удаётся избегать проблем.