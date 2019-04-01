У «Феррари» большие проблемы, у «Мерседеса» — тоже. Итоги невероятного Бахрейна

«Мерседес» опять побеждает и опять «Феррари» сильно облегчила соперникам задачу, зато SF90 показала свою истинную скорость. Подводим итоги второго этапа Формулы-1.

Это фиаско, «Феррари»! «Скудерия» провалила этап в Бахрейне, у Квята авария Феттель вылетел сам, Леклера подвёл двигатель — катастрофа для «Феррари» и второй подряд победный дубль «Мерседеса».

Леклер провёл выдающийся уик-энд, хотя это была всего вторая гонка монегаска за рулём «Феррари». Шарль так себе стартовал, но тем удивительнее то, как он отыгрался — в очной борьбе на трассе, опередив напарника. В такой ситуации тяжелее всего смириться с техническими неполадками, но Леклер справился с эмоциями и сохранил подиум, пусть и во многом благодаря сейфти-кару.

Это однако не отменяет того, что Леклер вёл гонку уверенно, словно не первый раз в жизни боролся за победу. Шарль держал комфортный отрыв от преследователей, чётко следовал стратегии и полностью контролировал гонку. И стоит отдать гонщику должное за то, что он стойко отреагировал на неудачу: «Случается, это часть гонок, — сказал он. — Это был не наш день, но я по-прежнему уверен в команде, вернувшей нам темп, которого не хватало в Австралии».



Дебют Леклера в «Феррари» складывается как нельзя лучше — он уже поставил статус Феттеля как лидера команды под сомнение. Себ же теперь оказался в ситуации пятилетней давности, когда молодой напарник, пришедший из команды-сателлита, сразу же навязывает борьбу — и навязывает весьма успешно. По итогам двух этапов Феттель идёт лишь пятым в общем зачёте и проигрывает паре лидеров более 20 очков и четыре балла уступает Леклеру. Победы Шарля явно не за горами, но сможет ли он в этом году побороться за чемпионство — вопрос открытый. Как, впрочем, и в случае Феттеля.

Леклер уступил Феттелю на старте, но затем был безупречен Фото: Lars Baron/Getty Images

У «Феррари» явно проблемы

«Феррари» доминировала по ходу уик-энда и убедительно продемонстрировала, что с темпом у SF90 всё в порядке. Машина была на полсекунды быстрее «Мерседеса», как и говорил на предсезонных тестах Хэмилтон, а в квалификации «привезла» соперникам более трёх десятых. То есть за две недели инженеры отыграли почти секунду. Однако всё это меркнет на фоне катастрофического провала в гонке — чтобы финишировать первым, сперва нужно финишировать. Финишировать удалось с трудом.



На фоне неполадок с силовой установкой нельзя не вспомнить вторые тесты в Барселоне, когда «Феррари» ломалась буквально каждый день. Тут же обретают иной смысл слухи о перегреве двигателя и переходе в безопасный режим во время гонки в Мельбурне. «Феррари» доказала, что её машина быстрее всех (или способна таковой быть), но после двух этапов проигрывает в Кубке конструкторов почти 40 очков. Не лучший старт Маттиа Бинотто как руководителя команды.

Вместе с машиной сбоит и Себастьян Феттель. Немец из-за собственных ошибок проиграл Леклеру в квалификации, а затем проиграл молодому напарнику очный поединок, но хуже всего разворот в борьбе с Хэмилтоном. Себ явно чувствует себя неуверенно, и конкуренция со стороны Леклера не способствует спокойствию немца. С другой стороны, в чемпионате Феттель проигрывает немногим более 20 очков, впереди ещё 19 гонок, а SF90 может ехать быстрее всех — не время посыпать голову пеплом.

Положение в чемпионате мира (топ-10)

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 44 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 43

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 27

4.

5.

6. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 10

7.

8. Кевин Магнуссен («Хаас») — 8

9. Нико Хюлькенберг («Рено») — 6

10. Пьер Гасли («Ред Булл») — 4…

...13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1. 1. Валттери Боттас («Мерседес») — 44 очка2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 433. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 274. Шарль Леклер («Феррари») — 265. Себастьян Феттель («Феррари») — 226. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 107. Ландо Норрис («Макларен») — 88. Кевин Магнуссен («Хаас») — 89. Нико Хюлькенберг («Рено») — 610. Пьер Гасли («Ред Булл») — 4…...13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.

Наконец-то стало известно, как должна измениться Формула-1. Звучит неплохо Граунд-эффект, (почти) справедливое распределение призовых, четвёртый сегмент квалификации — Ф-1 ждёт революция.

«Мерседес» проигрывает в скорости

«Мерседес» завоевал второй победный дубль в сезоне и уверенно оторвался в Кубке конструкторов, а пилоты команды занимают в чемпионате первое и второе места. Но вплоть до того, как «Феррари» посыпалась, «Мерседесу» нечего было противопоставить «Скудерии». И если с Феттелем Хэмилтону удавалось кое-как бороться, то Леклер был вне досягаемости — неприятная новость для инженеров после уверенной победы в Австралии.



«На прямых они отрывались с серьёзной скоростью, мы в основном теряли именно там, — рассказал после квалификации Хэмилтон. — С нашей машиной всё в порядке, но они развивают более высокую скорость». «В поворотах всё более или менее похоже, в некоторых мы даже быстрее, — добавил Тото Вольф. — Думаю, они нашли что-то. Это не похоже на то, что было на тестах или в Мельбурне». Следующая гонка пройдёт в Шанхае — там тоже несколько прямых, и «Мерседес» вряд ли будет главным фаворитом.

Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер на подиуме Гран-при Бахрейна Фото: Charles Coates/Getty Images

«Рено» ничему не учится

Хуже, чем «Феррари», сейчас может быть только «Рено». Нико Хюлькенберг проводил отличную гонку и почти сразу (после проблем у Магнуссена) вышел на шестое место, претендовал на первые очки в сезоне Даниэль Риккардо, но внезапно всё закончилось — обе машины одновременно словно выключились сами по себе. Это провал калибра «Хааса» в Мельбурне-2018. «Не знаю, что именно случилось, но думаю, произошло то же самое, что и с Сайнсом в Австралии,» — рассказал после финиша Риккардо. У Карлоса, напомним, вышла из строя MGU-K.



При этом, в квалификации заводские машины оказались позади «Макларенов», использующих те же самые двигатели. Перед стартом сезона французы рассчитывали приблизиться к топ-командам, но пока они лишь отстают ещё дальше. Столько лет «Рено» спорил с «Ред Булл» по поводу надёжности своих моторов, но три поломки в двух гонках говорят, что австрийцы были правы, выбрав «Хонду».

Положение в Кубке конструкторов

1. «Мерседес» — 87 очков

2. «Феррари» — 48

3. «Ред Булл» — 31

4. «Альфа Ромео» — 10

5. «Макларен» — 8

6. «Хаас» — 8

7. «Рено» — 6

8. «Торо Россо» — 3

9. «Рейсинг Пойнт» — 3

10. «Уильямс» — 0.

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Ландо Норрис — лучший дебютант

Главным после Леклера героем Гран-при Бахрейна стал Ландо Норрис. Дебютант во второй раз пробился в финал квалификации, а после проблем Магнуссена и Хюлькенберга прорвался на шестое место и теперь занимает седьмую строчку чемпионата.



Карлос Сайнс на первом круге тоже смотрелся отлично и даже боролся с «Ред Булл» — «Макларен» смотрелся куда сильнее, чем в Австралии. Но и в Уокинге не всё гладко: «Даже если бы не Ферстаппен, мы могли бы не финишировать в гонке, — признался Сайнс. — У нас с самого начала возникла проблема с коробкой передач, и она рано или поздно отказала бы — это было бы ещё обиднее».



После двух гонок «Макларен» занимает пятое место Кубка конструкторов — команда ни разу не заканчивала чемпионат так высоко со времён ухода от «Мерседеса». Но говорить о борьбе в командном зачёте пока рано: даже идущая четвёртой «Альфа Ромео» набрала всего десять очков. Никому из середняков пока не удаётся избегать проблем.