Феттель опять ошибается, а Гасли не едет. Ставим оценки за Гран-при Бахрейна

Шарль Леклер — 9

Леклер выиграл квалификацию и уверенно контролировал гонку вплоть до технических проблем, оставив Себастьяна Феттеля далеко позади. Упрекнуть монегаска можно лишь в неудачном старте, хотя Шарль отыграл все потери за шесть кругов. Превосходное начало карьеры в «Феррари», потенциальных претендентов на титул стало больше.

Льюис Хэмилтон — 8,5

Хэмилтон отлично выступил в квалификации и провёл сильную гонку, по ходу которой в очной борьбе переиграл Феттеля на (потенциально) более быстрой машине. Без проблем у гонщиков «Феррари» эта победа была бы невозможна, но британец в этом не виноват — он не ошибался и выжимал максимум. Однако второй слабый старт подряд настораживает.

Макс Ферстаппен — 8,5

«Ред Булл» испытывал проблемы с балансом и мягкой резиной, дотянуться до лидеров в квалификации было нереально. На старте Макс был настойчив и сильно рисковал в контактной борьбе с Сайнсом — запросто мог повредить машину. Когда стало ясно, что «Феррари» с «Мерседесами» не догнать, надёжно «привёз» четвёртое место. После двух гонок Ферстаппен опережает в чемпионате обоих пилотов «Феррари».

Нико Хюлькенберг — 8,5

В квалификации у немца возникли проблемы с силовой установкой, но при старте с 17-го места Нико к концу первого круга был 11-м, а к девятому шёл на седьмой позиции. На момент схода Хюлькенберг поднялся на шестую строчку и стал лидером «второго пелотона». Машина, увы, скоропостижно испустила дух.

Кими Райкконен — 8

«Альфа Ромео» на этот раз не хватало скорости, но Кими пробился в финал квалификации и завоевал ценные шесть очков. В концовке Райкконен прессинговал Норриса, но «Макларен» оказался быстрее. По сумме двух этапов финн занимает шестую позицию чемпионата и является лучшим представителем команд-середняков. Неплохо для самого возрастного пилота на решётке.

У «Феррари» большие проблемы, у «Мерседеса» — тоже. Итоги невероятного Бахрейна Феттеля опять задвигает молодой напарник, «Мерседесу» есть чему огорчаться, а «Рено» всех насмешил.

Серхио Перес — 8

Чеко вновь смотрелся намного сильнее напарника в квалификации, отлично стартовал и под финиш стремительно догонял Александера Албона. Вместе с незапланированным ранним пит-стопом (тормоза перегревались из-за попавших в них обломков) претендовать на большее не позволяла машина — со сходами соперников этого оказалось достаточно для 10-го места.

Ландо Норрис — 7,5

Гонка в Бахрейне стала несомненным успехом для Норриса — дебютант сдержал под финиш Кими Райкконена, финишировал шестым и стал лучшим среди середняков. И всё это во второй гонке в карьере. Но без промахов не обошлось — поражение от напарника в квалификации и провал на старте. Да и само шестое место стало реальным лишь после схода Хюлькенберга.

Автомобиль Сайнса искрит после контакта с Ферстаппеном Фото: Clive Mason/Getty Images

Карлос Сайнс — 7,5

Испанец пробился во второй сегмент, блестяще стартовал и едва не прорвался на пятое место — жаль, что на этом всё и закончилось. Атака на Ферстаппена выглядела немного поспешной, а после неё продемонстрировать что-либо шансов не было. Но первые три круга выглядели впечатляюще.

Александер Албон — 7

Албон постепенно обретает уверенность за рулём, но продолжает совершать ошибки: помарка на квалификационном круге и смазанный старт. Зато впоследствии Александер хорошо поработал с резиной и пробился в очковую зону — этого, правда, не случилось бы без сходов «Рено».

Джордж Расселл — 7

Британский дебютант снова переиграл Кубицу в квалификации, затем победил поляка в гонке, а на финише опередил его на круг. Бороться с кем-либо ещё темп «Уильямса» по-прежнему не позволяет.

Даниил Квят и Александер Албон Фото: Clive Mason/Getty Images

Кевин Магнуссен — 7

По ходу гонки Кевин Магнуссен лишь терял время и позиции — после изменения настроек «Хаас» совершенно потерял темп. Порой датчанину удавалось подтягиваться к «Рейсинг Пойнту», но в целом Кевин был не слишком заметен. Зато Кевин сравнял счёт с напарником в квалификациях.

Валттери Боттас — 6,5

Боттас был уже далеко не так силён, как в Австралии. В квалификации финн проиграл Хэмилтону в каждом из сегментов, а в гонке ехал в слабом темпе и перед выездом сейфти-кара проигрывал напарнику 25 секунд. Подиумом лидер чемпионата обязан пилотам «Феррари».

Даниил Квят — 6,5

Квалификация опять сложилась неудачно — по вине команды. В гонке Квят не лучшим образом стартовал, а чуть позже потерял порядка 12-15 секунд из-за контакта с Джовинацци (в этом эпизоде россиянин мог бы оставить и больше места, пусть и сам считает иначе) и получил ещё пять штрафных за превышение скорости на пит-лейне. Судя по Албону, с резиной Квят тоже справился не лучшим образом. Во второй раз подряд констатируем, что и «Торо Россо», и сам Квят способны на большее.

В субботу Квята подвели механики. В воскресенье — всё подряд Старые шины в решающий момент квалификации, ненужное столкновение, плохая тактика и дурацкий штраф — в коллекции Квята из Бахрейна.

Роберт Кубица — 6,5

Кубица опять уступил Расселлу в квалификации, а неплохой старт ни к чему так и не привёл. Впрочем, даже так Роберт смотрелся лучше, чем в Австралии.

Даниэль Риккардо — 6,5

Риккардо пока не удаётся адаптироваться к машине, но и тактика с одним пит-стопом была явно проигрышнкой. Это, впрочем, не отменяет эпизода, в котором Дэн едва не вынес с трассы напарника — машины остались на ходу лишь чудом. Увы, ненадолго.

Антонио Джовинацци — 6

Итальянец снова без очков и смотрится на трассе крайне неуверенно. Причиной тому во многом послужили проблемы с машиной в тренировках, однако в квалификации можно было выжать больше, чем 16-е место. На фоне Кими репутация Джовинацци смотрится совсем посредственно.

Ромен Грожан — 6

В квалификации Грожан проиграл напарнику, да ещё и схлопотал штраф. Стартовал француз тоже не блестяще и довольно быстро получил удар от Лэнса Стролла (который на решётке стоял на семь позиций ниже). На этом заезды Ромена фактически закончились.

Наконец-то стало известно, как должна измениться Формула-1. Звучит неплохо Граунд-эффект, (почти) справедливое распределение призовых, четвёртый сегмент квалификации — Ф-1 ждёт революция.

Лэнс Стролл — 5,5

Канадец во второй раз подряд вылетел уже в первом сегменте, а в начале гонки зацепил разрушил гонку Грожану. Стролл жаловался на баланс, но если бы не вылет в пятницу, времени на поиск настроек было бы больше.

Пьер Гасли — 5

Гасли проваливает второй этап подряд. Француз снова стартовал издалека, но уже по собственной вине, а в гонке отстал от Ферстаппена на 40 с лишним секунд. Пьер не выжимает максимума из машины и до сих пор не способен атаковать на ней в полной мере.

Себастьян Феттель — 4

Провал четырёхкратного чемпиона мира. Слабая квалификация с множеством ошибок (в финале Себ проехал медленнее, чем год назад), посредственный темп в гонке и разворот буквально на ровном месте. В том повороте Феттель уже проиграл Хэмилтону, но продолжал бороться — как и в Монце в прошлом году. Если в Австралии немец так или иначе добился максимального результата, то в Бахрейне собственноручно выбросил по меньшей мере восемь очков.