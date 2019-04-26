На Ф-1 в Баку люк разбил машину, а эвакуатор врезался в мост. Заезды отменили

Гран-при Азербайджана каждый год получается незабываемым. В 2017 и 2018 годах речь шла о богатых на события гонках. Вполне возможно, что гонка-2019 тоже превратится в триллер, но этап в любом случае уже не забудут – хотя бы из-за цепи событий, которые привели к остановке и последующей отмене первой тренировки на уличной трассе в Баку.

Ещё не все гонщики успели проехать по первому ознакомительному кругу, как сессия была прервана. Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл наехал на плохо закреплённый люк дренажной системы, тот подпрыгнул – и разнёс нижнюю часть машины. Сразу было понятно, что повреждены днище и многочисленные аэродинамические элементы. То, что двигатель выключился, тоже было плохим признаком. Последующая инспекция в боксах «Уильямса» выявила и повреждение самого шасси – его придётся заменить.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.

Вообще, обычно все люки на уличных трассах Ф-1 надёжно закрепляют – болтами, монтажной пеной или как-то ещё. В Баку около 300 люков, и вот один из них не выдержал, когда по нему проехал колесом Шарль Леклер (монегаску повезло: его «Феррари» повреждений не получила). Организаторам ещё только предстоит разобраться, что пошло не так. Собственно, оставшуюся часть тренировки Формулы-1 пришлось отменить, чтобы и этот люк приварить как следует, и остальные три сотни проверить.

«Уильямс» теперь вправе затребовать с организаторов финансовую компенсацию, ведь ремонт машины Расселла обойдётся в кругленькую сумму. «Хаас» в своё время сумел выбить деньги из организаторов Гран-при Малайзии, а британской команде тем более не хочется разбрасываться фунтами направо и налево.

В «Хаасе» рассчитывают получить компенсацию в $ 750 тыс. за аварию Грожана

«Очевидно, что мы рассчитывали на другое. И, конечно, мы ожидаем иного от трассы Формулы-1. Предполагается, что дренажные люки должны быть закреплены болтами. Мы будем обсуждать ситуацию с организаторами», — заявила Клэр Уильямс сразу после аварии своего гонщика. Сам Расселл заверил, что не пострадал – в отличие от своей машины.

Но это было далеко не всё! В принципе плохо закреплённым люком команды Формулы-1 не удивить – это далеко не первый подобный инцидент в истории, подобные промашки допускали даже в Монако. Но в Баку пошли дальше…



Эвакуатор с краном, на который погрузили болид Расселла, как выяснилось, не вписывается в высотные габариты уличной трассы! Грузовичок не смог проехать под одним из временных мостов, раскинувшихся над трассой, и задел его краном (возможно, оператор забыл его сложить до конца). К счастью, мост оказался крепким и устоял, не обрушившись на горе-водителя и болид «Уильямса».

Однако после этого из крана на болид и трассу полились технические жидкости – гидравлика, масло, ну, или что-то вроде этого. Так что механики «Уильямса» получили не только поломанный, но ещё и грязный болид. Ну а гоночное полотно в некоторых местах стало скользким, что очень опасно – учитывая высочайшие скорости в Баку. Именно увидев столкновение с мостом и его последствия, ФИА окончательно решила не возобновлять тренировку.

Хэмилтон — об отмене тренировки в Баку: будет время посмотреть «Игру престолов»

Это серьёзный имиджевый провал для организаторов, но у болельщиков и пилотов короткая память. Если воскресная гонка получится как всегда интересной, про пятничную историю все забудут очень быстро.