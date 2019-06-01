Разобранная «Феррари». Что не так со «Скудерией»?

После шести гонок сезона «Феррари» проигрывает «Мерседесу» уже 118 очков — такого не было с 2014 года, когда лишь «Серебряным стрелам» удалось построить надёжный и мощный турбогибрид. Три месяца назад «Скудерию» называли главным фаворитом чемпионата, а теперь Маранелло под шквалом критики со всех сторон — и больше всех недовольны командой в родной Италии.



И всё действительно очень плохо.

Нокаут за нокаутом

Буквально каждая гонка этого сезона завершилась для «Феррари» мощнейшим нокаутом — «Скудерия» до сих пор ни разу по-настоящему не боролась за победу в гонке. Даже в Бахрейне, где Шарль Леклер лидировал за десять кругов до финиша, из-за технических проблем в концовке шансов у монегаска не было. После той гонки, несмотря на неполадки с машиной, казалось, что скорость у SF90 есть — нужно её лишь реализовать.



В Маранелло надеялись, что если не в Шанхае или Баку, то уж в Барселоне «Феррари» точно будет впереди. Но нет, не была — первые поражения ещё можно было списать на обстоятельства и случайные ошибки, то проигрыш в Барселоне и провал в квалификации в Монако показали, что проблемы намного глубже.



Главная головная боль инженеров «Феррари» — шины. «Мерседесу» удаётся быстрее попадать в «рабочее окно» резины и эффективнее использовать её ресурс, в то время как Феттелю с Леклером регулярно не хватает сцепления — из-за этого ни мощный мотор, ни в целом неплохой баланс не способны вытащить команду на уровень лидеров.



Помимо этого регулярно ошибается и командный мостик. Так, в Испании стратеги долго медлили, прежде чем дать пилотам приказ поменяться местами, хотя они шли на разных стратегиях — Феттель в итоге десять кругов ехал позади Леклера, хотя был на более мягких шинах. Провал в Монако ещё более показателен: инженеры положились на расчёты компьютеров, хотя здравый смысл подсказывал, что Леклеру нужна вторая попытка. «Даже мой 9-летний сын не допустил бы такой ошибки», — прокомментировал этот эпизод Флавио Бриаторе.

«Торпеда идёт в цель». Зарубежные СМИ дружно хвалят Квята, но не Феттеля Кто был в Монако «ненастоящим» Лаудой, когда «Феррари» пора переключаться на 2020-й и сколько баллов поставили Квяту?

Пилоты тоже подводят

Далеко не безошибочно в этом году выступают и пилоты «Феррари». Феттель, которого команда по-прежнему считает однозначным лидером, на ровном месте потерял машину в Бахрейне, а в Испании уже на старте испортил комплект резины — да, в первом повороте стоило рискнуть, но блокировать резину и тем самым ставить под удар всю стратегию было недальновидно.

Если говорить о Леклере, то ещё до старта сезона монегаску предрекали ошибки. Пока его главные промахи это авария на квалификации в Баку и сход в Монако — в своей домашней гонке Шарль боролся лишь первые восемь кругов, после чего налетел на Хюлькенберга, разворотил днище машины и вскоре сошёл с дистанции. Учитывая обстоятельства — не самые мягкие шины в Баку и необходимость прорываться с последних рядов в Монако, эти неудачи можно простить, но команда потеряла драгоценные очки.



Вместе с этим, по слухам, Леклер и его менеджмент недовольны командой, которая ориентирована на Феттеля — и именно этим был вызван чересчур агрессивный пилотаж в Монако. Говорят, что «Феррари» просила Леклера ехать аккуратно и набрать хоть какие-то очки, но тот по собственной инициативе стал атаковать и вообще ничего не добился.

Источник: менеджмент Леклера крайне недоволен действиями «Феррари»

Понять Леклера, который уже не раз жертвовал своими результатами ради Феттеля, можно, но кто-то ожидал, что «Скудерия» с первых же гонок поставит на новичка? А если учесть тот факт, что гонщик ослушался приказа в Бахрейне и обогнал Феттеля, хотя не должен был этого делать, то это недовольство и вовсе выглядит странно. Если, конечно, это недовольство есть — в конце концов, это лишь слухи.



По другим слухам, теряет мотивацию и Феттель — год за годом немец не может угнаться за «Мерседесом» и подумывает о завершении карьеры. Поверить в это довольно трудно — Себ ещё довольно молод, а «Феррари» это по-прежнему топ-команда, способная строить быстрые машины, что показали предыдущие два сезона. Тем не менее складывается ощущение, что за Маранелло выступают два отличных гонщика, но вместо работы в команде оба заняты решением личных проблем.

Феттелю всё надоело, и он хочет уйти из Формулы-1. Бред или правда? В паддоке Гран-при Монако появились слухи, что немцу окончательно наскучило гоняться за «Мерседесами».

Назад в 90-е

Вслед за неудачным стартом сезона в «Феррари» начались увольнения: итальянский инсайдер Лео Туррини сообщает, что свои посты покинули аэродинамик Алессандро Чинелли и Джакомо Тортора, который отвечал за работы машины с резиной. И это дурной знак: сотрудники больше не могут быть уверены в своих местах, а потому будут бояться брать на себя ответственность и принимать решение. Именно это Росс Браун называл главной проблемой «Феррари» середины 90-х — решив её, команда стала успешной.



Тогда, прежде чем выиграть несколько чемпионатов подряд, Браун и Михаэль Шумахер, всегда горой стоявшие за команду, новому руководству, создали здоровую атмосферу доверия и сотрудничества, снизив прессинг на рядовых сотрудников. Сейчас же этот прессинг огромен и усиливается со всех сторон — и с каждым новым поражением он будет становиться ещё сильнее. Выдержит ли его Маттиа Бинотто и его команда или Маранелло ждёт очередная смена руководителя?