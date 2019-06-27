Алонсо готов выступать за еду? Главные интриги трансферов Формулы-1

В итальянской прессе появилась информация, что Фернандо Алонсо готов выступать за «Мерседес» бесплатно, а по данным испанской прессы, у двукратного чемпиона Формулы-1 уже есть предварительные договорённости с «Феррари» на случай ухода Себастьяна Феттеля.



Похоже ли это на правду и каких ещё перестановок ожидать в составах команд?

Алонсо: «Мерседес» или «Феррари»

Ещё до старта недавних «24 часов Ле-Мана» стало известно, что испанец покинет гонки на выносливость по окончании сезона. На счету Фернандо уже две победы в Ле-Мане и звание чемпиона мира WEC — на данный момент Алонсо добился всего, что мог в этом первенстве. Однако программа пилота на следующий год пока неизвестна, и это большое поле для слухов.



Corrierre dello Sport пишет, что Фернандо хочет вернуться в Формулу-1 и заинтересован в контракте с «Мерседесом». Это, впрочем, не секрет — Алонсо ещё в прошлом году говорил, что будет готов вернуться, если получит конкурентоспособную машину. С тех пор никто не стал конкурентоспособнее «Мерседеса». Говорят, Фернандо согласен «гоняться за еду» – с маленькой зарплатой и бонусами за достижения.

Эстебан Окон Фото: Mark Thompson/Getty Images

Но у Тото Вольфа в запасе есть Эстебан Окон — это если Валттери Боттас не вернётся на пик формы, да и в целом маловероятно, чтобы в руководстве команды решили поставить на кон стабильность ради зрелищного сражения Хэмилтона и Алонсо — учитывая, чем оно закончилось 12 лет назад.



В то же время версия о предварительном соглашении с «Феррари» выглядит убедительнее. Да, испанец не слишком хорошо расстался с Маранелло, но с тех пор там уже поменялось всё руководство, а где-то и не по одному разу. У команды неплохая машина, но она не побеждала с октября прошлого года. Да и Феттель, по слухам, подумывает об уходе — и хотя сам он это отрицает, «Феррари» не может быть довольна его результатами.

Пожалуй, Формула-1 ещё не видела более нелепой попытки отменить решение судей Чтобы вернуть Феттелю победу, «Феррари» нужны были реальные доказательства. А она всех насмешила.

Если уволят Гасли

Пьер Гасли — одно из главных разочарований сезона. Позади уже восемь гонок, включая домашний этап, а француз ни разу и близко не боролся с Максом Ферстаппеном — голландец набрал 100 очков против 37 у Гасли. Призывы заменить Пьера звучат всё громче, но Хельмут Марко обещает пилоту весь сезон. Тем не менее очевидно, что, если результаты не улучшатся, место в «Ред Булл» он потеряет.

Пьер Гасли и Даниил Квят Фото: Lars Baron/Getty Images

Проблемы Гасли могут стать возможностью для Квята — россиянин на данный момент является фактически единственным кандидатом на его место. Кроме Александера Албона, который производит хорошее впечатление, но в последнее время допускает ошибки, готовых к Формуле-1 пилотов у «Ред Булл» больше нет. Квят, кроме того, проводит отличные гонки и использует каждую возможность набрать очки.



«Даниил Квят — гонщик „Ред Булл“, но сейчас он „в аренде“ у „Торо Россо“, — объясняет Франц Тост. — Я буду рад, если он вернётся в топ-команду — „Ред Булл“, потому что считаю, что у него есть скорость. И в правильных условиях он может выступать очень хорошо».

Похоже, Гасли действительно пора менять на Квята. Это уже не шутки Второй пилот «Ред Булл» откровенно не тянет. Это один из главных итогов Гран-при Франции.

Варианты для Халка

До старта сезона многие предсказывали принципиальную борьбу между ветераном «Рено» Нико Хюлькенбергом и перешедшим из «Ред Булл» Даниэлем Риккардо, но пока её нет — австралиец уверенно переигрывает немца в квалификациях и лишь из-за различных форс-мажоров не оторвался от напарника в чемпионате. Позиции Хюлькенберга, который два года подряд был лидером команды, становятся куда менее прочными — и продление контракта не гарантировано.

Нико Хюлькенберг Фото: Dan Istitene/Getty Images

В прошлом году в Энстоун должен был перейти не Даниэль Риккардо, а Эстебан Окон — о чём договорились Сириль Абитебуль и Тото Вольф, но в последний момент австралиец согласился, и сделка по французу сорвалась. Но теперь, когда Хюлькенберг разочаровывает, глава «Мерседеса» вновь может попытаться пристроить своего пилота в «Рено» — особенно в том случае, если Боттас выправит результаты и проведёт сильную концовку сезона. Впрочем, никуда не денется вопрос о долгосрочных правах на Эстебана: «Рено» вряд ли захочет увольнять Халка ради пилота, которого через год «Мерседес» может забрать обратно.

Джови не оправдывает надежд

Ещё один гонщик, от которого в этом году ждали куда большего, — Антонио Джовинацци. У итальянца было сложное начало сезона, но в Баку он неожиданно опередил в квалификации Райккконена, и показалось, что всё пойдёт на лад. И Джовинацци действительно выиграл у напарника ещё две квалификации, но в гонках всё осталось по-прежнему — у Антонио всё ещё нет ни одного очка.

Антонио Джовинацци Фото: Dan Istitene/Getty Images

Правда, заменить Джовинацци пока особенно некем. Мик Шумахер и Джулиано Алези к Формуле-1 пока не готовы, а Роберт Шварцман и Маркус Армстронг и вовсе ещё на уровне Формулы-3. Небольшая надежда есть у Каллума Илотта, который сейчас выступает в Формуле-2 за «Заубер». В прошлом году он стал бронзовым призёром серии GP3, но сейчас британцу не очень везёт: несмотря на подиум в Барселоне, по итогам пяти этапов Илотт занимает 14-е место в общем зачёте. Правда, в запасе ещё есть Маркус Эрикссон.

Худший пилот мира прямо сейчас. Индуса отстранили после трёх штрафов за гонку Рагунатан не замечает клетчатого флага и выбивает соперников. Даже странно, что медленного новичка дисквалифицировали только теперь.

Кубица порывается уйти

Уже второй год подряд «Уильямс» занимает подвал турнирной таблицы — и теперь ясно, что быстрого выхода из кризиса не будет. В прошлом сезоне команду покинули Лэнс Стролл и Сергей Сироткин — вместе со своими спонсорами, а теперь положением дел недоволен Роберт Кубица. «То, что произойдёт в следующем году, зависит не только от меня, — говорит поляк. — Мы посмотрим, какие у нас будут возможности и что я захочу делать. И если ожидаемая нами скорость не будет достигнута, придётся пойти на компромиссы».

Роберт Кубица Фото: Mark Thompson/Getty Images

Уход Кубицы освободит в команде одно вакантное место — и на него претендентов будет сразу двое. Во-первых, это Николас Латифи — нынешний «резервист» «Уильямса», а во-вторых — Ник де Врис, лидер Формулы-2, лишившийся недавно контракта с «Маклареном». Не исключено, что Латифи и де Врис в этом году сражаются не только за титул, но и за место в Формуле-1.