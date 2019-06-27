Алонсо готов выступать за еду? Главные интриги трансферов Формулы-1

В итальянской прессе появилась информация, что Фернандо Алонсо готов выступать за «Мерседес» бесплатно, а по данным испанской прессы, у двукратного чемпиона Формулы-1 уже есть предварительные договорённости с «Феррари» на случай ухода Себастьяна Феттеля.
Похоже ли это на правду и каких ещё перестановок ожидать в составах команд?
Алонсо: «Мерседес» или «Феррари»
Ещё до старта недавних «24 часов Ле-Мана» стало известно, что испанец покинет гонки на выносливость по окончании сезона. На счету Фернандо уже две победы в Ле-Мане и звание чемпиона мира WEC — на данный момент Алонсо добился всего, что мог в этом первенстве. Однако программа пилота на следующий год пока неизвестна, и это большое поле для слухов.
Corrierre dello Sport пишет, что Фернандо хочет вернуться в Формулу-1 и заинтересован в контракте с «Мерседесом». Это, впрочем, не секрет — Алонсо ещё в прошлом году говорил, что будет готов вернуться, если получит конкурентоспособную машину. С тех пор никто не стал конкурентоспособнее «Мерседеса». Говорят, Фернандо согласен «гоняться за еду» – с маленькой зарплатой и бонусами за достижения.
Но у Тото Вольфа в запасе есть Эстебан Окон — это если Валттери Боттас не вернётся на пик формы, да и в целом маловероятно, чтобы в руководстве команды решили поставить на кон стабильность ради зрелищного сражения Хэмилтона и Алонсо — учитывая, чем оно закончилось 12 лет назад.
В то же время версия о предварительном соглашении с «Феррари» выглядит убедительнее. Да, испанец не слишком хорошо расстался с Маранелло, но с тех пор там уже поменялось всё руководство, а где-то и не по одному разу. У команды неплохая машина, но она не побеждала с октября прошлого года. Да и Феттель, по слухам, подумывает об уходе — и хотя сам он это отрицает, «Феррари» не может быть довольна его результатами.
Если уволят Гасли
Пьер Гасли — одно из главных разочарований сезона. Позади уже восемь гонок, включая домашний этап, а француз ни разу и близко не боролся с Максом Ферстаппеном — голландец набрал 100 очков против 37 у Гасли. Призывы заменить Пьера звучат всё громче, но Хельмут Марко обещает пилоту весь сезон. Тем не менее очевидно, что, если результаты не улучшатся, место в «Ред Булл» он потеряет.
Проблемы Гасли могут стать возможностью для Квята — россиянин на данный момент является фактически единственным кандидатом на его место. Кроме Александера Албона, который производит хорошее впечатление, но в последнее время допускает ошибки, готовых к Формуле-1 пилотов у «Ред Булл» больше нет. Квят, кроме того, проводит отличные гонки и использует каждую возможность набрать очки.
«Даниил Квят — гонщик „Ред Булл“, но сейчас он „в аренде“ у „Торо Россо“, — объясняет Франц Тост. — Я буду рад, если он вернётся в топ-команду — „Ред Булл“, потому что считаю, что у него есть скорость. И в правильных условиях он может выступать очень хорошо».
Варианты для Халка
До старта сезона многие предсказывали принципиальную борьбу между ветераном «Рено» Нико Хюлькенбергом и перешедшим из «Ред Булл» Даниэлем Риккардо, но пока её нет — австралиец уверенно переигрывает немца в квалификациях и лишь из-за различных форс-мажоров не оторвался от напарника в чемпионате. Позиции Хюлькенберга, который два года подряд был лидером команды, становятся куда менее прочными — и продление контракта не гарантировано.
В прошлом году в Энстоун должен был перейти не Даниэль Риккардо, а Эстебан Окон — о чём договорились Сириль Абитебуль и Тото Вольф, но в последний момент австралиец согласился, и сделка по французу сорвалась. Но теперь, когда Хюлькенберг разочаровывает, глава «Мерседеса» вновь может попытаться пристроить своего пилота в «Рено» — особенно в том случае, если Боттас выправит результаты и проведёт сильную концовку сезона. Впрочем, никуда не денется вопрос о долгосрочных правах на Эстебана: «Рено» вряд ли захочет увольнять Халка ради пилота, которого через год «Мерседес» может забрать обратно.
Джови не оправдывает надежд
Ещё один гонщик, от которого в этом году ждали куда большего, — Антонио Джовинацци. У итальянца было сложное начало сезона, но в Баку он неожиданно опередил в квалификации Райккконена, и показалось, что всё пойдёт на лад. И Джовинацци действительно выиграл у напарника ещё две квалификации, но в гонках всё осталось по-прежнему — у Антонио всё ещё нет ни одного очка.
Правда, заменить Джовинацци пока особенно некем. Мик Шумахер и Джулиано Алези к Формуле-1 пока не готовы, а Роберт Шварцман и Маркус Армстронг и вовсе ещё на уровне Формулы-3. Небольшая надежда есть у Каллума Илотта, который сейчас выступает в Формуле-2 за «Заубер». В прошлом году он стал бронзовым призёром серии GP3, но сейчас британцу не очень везёт: несмотря на подиум в Барселоне, по итогам пяти этапов Илотт занимает 14-е место в общем зачёте. Правда, в запасе ещё есть Маркус Эрикссон.
Кубица порывается уйти
Уже второй год подряд «Уильямс» занимает подвал турнирной таблицы — и теперь ясно, что быстрого выхода из кризиса не будет. В прошлом сезоне команду покинули Лэнс Стролл и Сергей Сироткин — вместе со своими спонсорами, а теперь положением дел недоволен Роберт Кубица. «То, что произойдёт в следующем году, зависит не только от меня, — говорит поляк. — Мы посмотрим, какие у нас будут возможности и что я захочу делать. И если ожидаемая нами скорость не будет достигнута, придётся пойти на компромиссы».
Уход Кубицы освободит в команде одно вакантное место — и на него претендентов будет сразу двое. Во-первых, это Николас Латифи — нынешний «резервист» «Уильямса», а во-вторых — Ник де Врис, лидер Формулы-2, лишившийся недавно контракта с «Маклареном». Не исключено, что Латифи и де Врис в этом году сражаются не только за титул, но и за место в Формуле-1.
- 27 июня 2019
-
15:44
-
15:37
-
14:52
-
14:43
-
14:41
-
13:53
-
12:45
-
12:35
-
11:33
-
11:12
-
10:32
-
10:12
-
09:46
-
09:20
-
00:49
-
00:14
- 26 июня 2019
-
22:29
-
21:55
-
21:00
-
19:34
-
18:04
-
17:38
-
16:19
-
15:53
-
14:54
-
14:35
-
14:04
-
13:09
-
12:46
-
12:38
-
11:50
-
11:17
-
10:41
-
09:51
-
09:49