Лайк или отписка? Кто с кем в Формуле-1 дружит в «Инстаграме»

На всех пилотов подписан только дружелюбный Гасли. А несколько гонщиков недавно вдруг отписались от коллег. Подъехала аналитика!

После Гран-при Австрии, в концовке которого Макс Ферстаппен жёстко выдавил с трассы Шарля Леклера и отобрал у него победу, пилот «Феррари» отписался в «инстаграме» от своего обидчика. Пользуясь паузой в чемпионате, мы решили изучить, кто с кем «дружит» — к тому же наглядная таблица появилась на форуме Reddit.

Фото: reddit.com/r/formula1/comments/c7zi6x/who_follows_whom_on_instagram/

«Уединение» Льюиса и «масс-фолловинг» Гасли

Первое, что бросается в глаза, это Льюис Хэмилтон. Действующий чемпион вообще ни на кого из коллег в «инстаграме» не подписан, хотя самого британца читают одиннадцать пилотов, включая Леклера и Гасли. Следом за Хэмилтоном идёт Роберт Кубица – поляк подписан лишь на одного действующего пилота Формулы-1. И это… Лэнс Стролл! Едва ли это говорит об особенной любви Кубицы к канадцу – наверняка это остаточное явление после прошлого сезона, когда они работали в одной команде.

Гонщик года спустя 10 лет превратился в посмешище. Грустная история Кубицы Без шансов проигрывает новичку, стабильно последний, болельщики организуют стёбные флешмобы. Зря сменил Сироткина.

Также лишь на одного действующего гонщика подписан Кими Райкконен, но здесь никаких сюрпризов: финн «фолловит» своего партнёра по «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци. Это же касается и Кевина Магнуссена, читающего Ромена Грожана. Но в случае датчанина любопытно то, что он является наименее популярным пилотом на стартовой решётке: на самого Кевина из действующих гонщиков подписаны лишь Грожан, Джовинацци и Гасли. Следствие жёстких действий датчанина?

А вот Гасли, кстати, оказался одним из самых популярных среди коллег «инстаграмеров» Формулы-1 – на него подписаны 11 гонщиков, и по этому показателю он лидирует вместе с Льюисом Хэмилтоном и Даниэлем Риккардо. И если популярность последних легко объяснима, то Гасли заполучил стольких подписчиков за счёт «масс-фолловинга»: Пьер оказался единственным, кто подписан на всех пилотов чемпионата (кроме Феттеля, у которого так и нет «инстаграма»).



В «твиттере» Гасли тоже лидирует по числу подписок на других гонщиков, но здесь француз «фолловит» уже не всех: Александера Албона и Джорджа Расселла в его ленте нет — наверное, до новичков ещё руки не дошли. Пальму первенства в «твиттере» удерживает Льюис Хэмилтон, на которого подписаны 13 пилотов. Далее расположился Даниэль Риккардо с одиннадцатью подписчиками, а третье-четвёртое места делят Карлос Сайнс и Серхио Перес – по десять «фолловеров».

Фото: reddit.com/r/formula1/comments/c8cx01/who_follows_whom_on_twitter/

Атаки Норриса

Если говорить о последних изменениях в «инстаграмах» пилотов Формулы-1 (в первой таблице они обозначены белым цветом), то самым громким стала отписка Леклера от Ферстаппена. Неужто монегаск затаил обиду на голландца за то, что тот так коварно его переиграл? Однако не менее любопытно то, что совсем недавно от Даниэля Риккардо отписался Нико Хюлькенберг. Нико не понравились постоянные квалификационные поражения от австралийца, которые поставили под вопрос будущее немца в команде?



Но даже не это самое интересное. Наиболее странные вещи происходят с аккаунтом Ландо Норриса, который стал фактически главным блогером стартовой решётки. Британец регулярно то отписывается от Сайнса, то снова подписывается на напарника. Что это? Психологическая атака? Или Ландо таким образом «маячит в зеркалах» испанца?

Месть! Оказывается, Ферстаппен отплатил Леклеру за поступок 7-летней давности Тогда 14-летних Макса и Шарля даже пришлось дисквалифицировать.

Оставляйте свое мнение в комментариях, а также расскажите, чей аккаунт из мира Формулы-1 кажется вам наиболее интересным и увлекательным! Мы выбрали самые интересные аккаунты, но если вы не согласны, голосуйте за вариант «Другой» и объясняйте позицию в комментариях.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке: У кого из пилотов Формулы-1 самый интересный инстаграм?

