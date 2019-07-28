Вечером дочка, днём подиум! Как Квят совершил чудо и что он ждёт дальше

Перед гонкой

Вряд ли многие ждали от «Торо Россо» в Хоккенхайме лучшей скорости, чем была две недели назад в Сильверстоуне. Сейчас итальянская команда явно не выглядит лидером среди середняков, скорее борется с «Рейсинг Пойнт» за право не стать «последней перед «Уильямсом».



Пятничные тренировки такие ожидания вполне подтвердили, несмотря на появление новинок: ни Даниил Квят, ни Александер Албон не смогли попасть в десятку. Однако и из топ-15 не выпадали, что намекало на уверенный выход во второй сегмент квалификации. Вдобавок россиянин оба раза обошел напарника по команде на горячей трассе.

А вот холодным субботним утром быстрее был уже Албон, а Квят опустился аж на 17-ю строчку. В квалификации ситуация для Дани лучше не стал. В Q2 он вышел, но не без проблем: 15-й результат в первом сегменте. И это при отказе мотора у Феттеля, проблемах у Норриса и трафика у Албона. В Q1 вполне могли остаться оба пилота «Торо Россо».



Во втором сегменте на руку Квяту сыграли ошибки Лэнса Стролла, но больше не за кого зацепиться не получилось. 14-е место — не так, чтобы очень плохо, но и не слишком хорошо. В целом примерно то, чего и стоило ждать.



А еще в ночь перед гонкой у Даниила родилась дочь. Может, именно это определило дальнейший ход Гран-при?

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Гонка

А вот в гонке все могло пойти как угодно, так как еще до старта зарядил ливень, и вместо старта на первых кругах пилоты просто ездили за машиной безопасности Бернда Майландера.



Когда гонка все таки стартовала, на трассе начался хаос, который прервала авария Серхио Переса, выезда сейфти-кара и массовый заезд в боксы за промежуточной резиной. «Торо Россо» в случае Квята справился с этим хуже всех: Даниил откатился на последнее место.



Однако темп на промежуточных шинах оказался неплох, а соперники продолжали заезжать в боксы, и постепенно Квят поднялся на 13-е место. К сожалению, преследуя Дэна Риккардо с задымившим мотором, Квят пропустил вперед Пьера Гасли, которого до этого успешно сдерживал.



Вылет Карлоса Сайнса с трассы поднял Даниила на 12-е место, но удержаться за прорывающимся Гасли у Квята не получилось, и он сам уже оказался под давлением обоих пилотов «Макларена».

В итоге в «Торо Россо» решили рисковать и в числе первых среди середняков переобули Квята в слики. Даниил даже из боксов выехал, шлифуя асфальт. Возможно, тактика бы и сработала, но виртуальный сейфти-кар из-за схода Норриса позволил соперникам Квята провести пит-стопы без проблем.



Но не успела ситуация устаканиться, как всех опять переобули в промежуточные шины. В образовавшемся дурдоме Квят оказался 11-м под машиной безопасности из-за аварии Шарля Леклера. Правда, стартовавший позади Даниила его напарник Албон в этот момент шел… четвертым!

Фото: Peter Fox/Getty Images

К сожалению, ни атаковать Джовинацци на рестарте, ни удержаться за ним у Квята не вышло. Однако в десятку Даниил все же поднялся — после аварии Хюлькенберга. Пит-стоп Феттеля вывел россиянина еще на строчку выше, но четырехкратный чемпион на “Феррари” был сразу позади него.



Ввязываться в борьбу с Феттелем в «Торо Россо» не стали, отправив Квята за «софтом» в боксы. Тактика оказалась гениальной: когда на пит-стопы поехали соперники, Даниил оказался уже… третьим!



При этом «Торо Россо» был явно быстрее и, помучившись позади Стролла пару кругов, Квят вышел на второе место. Дальше предстояло самое сложное: уехать от Боттаса. Но Валттери тоже закопался позади Стролла, позволяя Даниилу создавать отрыв. А потом финн разбил болид и на трассе снова появилась машина безопасности.

Стролл: маленькая ошибка позволила Даниилу обогнать меня

На новом рестарте Квят удержал второе место, хотя атаки на лидера — Макса Ферстаппена — к сожалению, не вышло. Ну, не очень-то и ждали. А на роль угрозы вместо Боттаса вышел Себастьян Феттель, который быстренько съел Сайнса и Стролла. Сопротивляться «Феррари» у Дани не получилось — второе место превратилось в третье. Но и это – феерия.

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После гонки

Очень трудно сдержать эмоции после такой гонки. Понятно, что дело случая. Понятно, что повезло. Понятно, что аварии. Но черт возьми, третье место на «Торо Россо»!



По ходу сезона мы неоднократно писали, что Квят изменился психологически. Он был пилотом, которые рискует в попытках прыгнуть выше головы. А стал пилотом, который пользуется случаем. И сегодня была именно такая гонка: надо было ехать осторожно, не попадать в аварии, искать свой шанс и хвататься за него. Квят нашел и схватился. И даже если это единичный случай, такие случаи многое говорят о гонщике.



А через неделю нас ждет Венгрия, где болиды «Торо Россо» должны быть боеспособны даже без пожара, апокалипсиса и безумия вокруг.

Хорнер: со стороны Квята был очень зрелый пилотаж

Цитата

«Невероятно вернуться на подиум во время того, что можно назвать моей «второй карьерой». Я думал, что такого больше никогда не произойдёт в моей жизни, так что я невероятно счастлив. Эмоции переполняют, так что нужно время, чтобы всё улеглось! Это отличное достижение, ведь с момента последнего подиума «Торо Россо» с Себастьяном в Монце прошло 11 лет. Это был потрясающий день, и я очень счастлив.



Я был как никогда готов, чтобы сражаться за такие позиции. В этом году я чувствую себя более зрелым, моя голова хладнокровнее, и я лучше готов к борьбе впереди. Думаю, я доказал это сегодня самому себе и каждому вокруг. Надеюсь, скоро это войдёт в привычку! Такие гонки непростые, было непростое решение совершить пит-стоп на круг раньше. Ответственность за решение лежала на мне и команде пополам. Мы проигрываем и побеждаем вместе, и сегодня мы вместе победили».