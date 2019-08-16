Полный ноль! Пожалуй, худший напарник чемпиона мира в истории Формулы-1

Напарник становится чемпионом мира, а ты ни разу не попадаешь в очки из-за коварной команды? Именно это пришлось пережить Дэвиду Уокеру.

Команда «Ред Булл» объявила о немедленном переводе Пьера Гасли из основной команды в молодёжную — «Торо Россо». На фоне побед напарника выступления француза выглядели крайне слабо — однако это далеко не самый провальный пример в истории. Так, в сезоне-1972 австралийский пилот Дэвид Уокер не набрал ни одного очка, в то время как его партнёр по «Лотусу» Эмерсон Фиттипальди стал чемпионом мира — самым молодым на тот момент.

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За три сезона и восемь лет

Уокер увлёкся автоспортом ещё в Австралии в начале 60-х, но денег на такое хобби не хватало — и его пришлось на несколько лет оставить. Возможность вернуться к гонкам появилась только в конце 60-х, когда Дэвид перебрался в Великобританию. Возможностью это, впрочем, назвать было тяжело: жить приходилось в автовозе, источников финансирования (кроме призовых) не было.



Призовых, однако, на пропитание хватало: в 1969 году Уокер на частном «Лотусе» выиграл британскую Формулу «Форд» в классе 1600 и стал третьим в чемпионате Европы. «Это самый целеустремлённый парень из всех, кого я знаю», — говорили о нём журналисты тех лет. Яркого пилота заметил основной «Лотус» — под управлением Колина Чепмена.

Для начала новичка, которому было уже 29 лет, посадили в Формулу-3 — и за два года он завоевал в ней три титула и выиграл 25 гонок из 32. Стало ясно, что парень перерос этот уровень и надо двигаться дальше, но дальше была только Формула-1. Таким образом, в «Большие призы» Уокер попал, имея за плечами лишь три сезона и карьеру длиной в восемь лет.

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В команде Чепмена

Первый старт Уокера в Формуле-1 — Гран-при Голландии-1971. «Лотус» выставил для пилота третью машину — 56B, изначально построенную для Индианаполиса, чтобы тот просто получил представление, чем ему придётся заниматься в будущем. От Дэвида никто ничего не ждал, однако за несколько кругов под дождём он прорвался с 22-го места на старте на десятое — а на шестом круге вылетел в повороте «Тарзан». Результат получился не очень удачный, однако выступление впечатлило — Уокер стал напарником Эмерсона Фиттипальди в «Лотусе» в сезоне-1972.

Уокер в сезоне-1972. Фото: flickr.com/zantafio56/

Фиттипальди был однозначным лидером «Лотуса»: в 1970-м, пока Уокер осваивал Формулу-3, Эмерсон выиграл свой первый Гран-при. В борьбе за титул Чепмен ставил именно на Фиттипальди, а потому почти все предсезонные тесты за рулём машины находился он, хотя уже был знаком с 72D. Уокер уже тогда счёл это проявлением фаворитизма со стороны команды и был недоволен происходящим.



«Лотус» 72 считается одной из лучших машин Чепмена. Именно на ней в 1970-м выиграл чемпионский титул и погиб Йохен Риндт. 72C, третья версий этого автомобиля, принесла победу Фиттипальди, а в 1971-м дебютировала 72D, доработанная вместе с Тони Раддом из БРМ. Радд переделал заднюю подвеску и модернизировал заднее крыло, которое теперь генерировало больше прижимной силы. К сезону-1972 это была превосходно сбалансированная машина с передовой для Формулы-1 того времени аэродинамикой.

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Один против «Лотуса»

Уже на втором этапе сезона — в Южной Африке — Фиттипальди финиширует вторым, а в Хараме одерживает победу и догоняет лидера чемпионата. Третье место в Монако — и Эмерсон единолично возглавляет турнирную таблицу. Победа в Бельгии — и после пяти гонок сезона бразилец на девять очков опережает ближайшего соперника Денни Халма.



Уокеру же всё это время не везло. В Испании он ещё смотрелся относительно неплохо и прорвался на седьмое место, пока машина не остановилась — кончилось топливо, но затем ему и близко не удавалось подойти к тому, чего добивался Фиттипальди. Лучший финиш Уокера — девятое место (очки тогда получали лишь шесть пилотов).

Чепмен не скрывал недовольства пилотом, а Уокер кивал на то, что напарнику уделяется гораздо больше времени и ресурсов. Дело было, однако, не только в этом. Так, Уокеру с трудом давалась работа с куда более мощным и сложным двигателем Формулы-1, механики также отмечали, что пилоту попросту не хватает физической подготовки: в Формуле-3 это не было заметно, поскольку нагрузки там ниже. Уокер же считал, что главная причина в том, что ему дают машину хуже, чем у Фиттипальди.

Дэвид Уокер — гонщик «Лотуса» Фото: Blackman/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

Отношения постепенно накалялись: гонщик возвращался в боксы и жаловался на странное поведение двигателя, а механики посмеивались над ним, поскольку мотор был в порядке. С другой стороны, новый двигатель, который Уокер получил через несколько месяцев после Фиттипальди, сгорел уже после шести кругов.



В конце концов, Чепмен уволил Уокера — формальным поводом к этому стали несогласованные с командой тесты машины Формулы-2. Тот проект в Ф-2 в итоге развалился, а найти новую команду шансов уже не было — если результаты не уничтожили репутацию пилота, то это точно сделали механики «Лотуса». К слову, сама команда особо не страдала из-за низких результатов пилота: в те времена в зачёт Кубка конструкторов шли результаты только лучшего гонщика команды по итогам этапа, так что выступлений Фиттипальди вполне хватило для титула «Лотуса».

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Уокер без особенного успеха выходил на старт гонок уровня национальной Формулы-3, а в профессиональном автоспорте успехов больше не добивался. Через какое-то время Дэвид сломал ногу и вынужден был окончательно прекратить карьеру в 1975-м.



Сейчас Уокеру 78 лет, он живёт в австралийском Квинсленде и занимается бизнесом по прокату лодок. Он по-прежнему уверен, что не смог раскрыться в Формуле-1, потому что команда не дала ему достойной техники.



Австралиец по сей день остаётся единственным пилотом в истории, который не набрал ни одного очка в сезон, когда его напарник стал чемпионом Формулы-1.