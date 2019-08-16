Полный ноль! Пожалуй, худший напарник чемпиона мира в истории Формулы-1

Команда «Ред Булл» объявила о немедленном переводе Пьера Гасли из основной команды в молодёжную — «Торо Россо». На фоне побед напарника выступления француза выглядели крайне слабо — однако это далеко не самый провальный пример в истории. Так, в сезоне-1972 австралийский пилот Дэвид Уокер не набрал ни одного очка, в то время как его партнёр по «Лотусу» Эмерсон Фиттипальди стал чемпионом мира — самым молодым на тот момент.
За три сезона и восемь лет
Уокер увлёкся автоспортом ещё в Австралии в начале 60-х, но денег на такое хобби не хватало — и его пришлось на несколько лет оставить. Возможность вернуться к гонкам появилась только в конце 60-х, когда Дэвид перебрался в Великобританию. Возможностью это, впрочем, назвать было тяжело: жить приходилось в автовозе, источников финансирования (кроме призовых) не было.
Призовых, однако, на пропитание хватало: в 1969 году Уокер на частном «Лотусе» выиграл британскую Формулу «Форд» в классе 1600 и стал третьим в чемпионате Европы. «Это самый целеустремлённый парень из всех, кого я знаю», — говорили о нём журналисты тех лет. Яркого пилота заметил основной «Лотус» — под управлением Колина Чепмена.
Для начала новичка, которому было уже 29 лет, посадили в Формулу-3 — и за два года он завоевал в ней три титула и выиграл 25 гонок из 32. Стало ясно, что парень перерос этот уровень и надо двигаться дальше, но дальше была только Формула-1. Таким образом, в «Большие призы» Уокер попал, имея за плечами лишь три сезона и карьеру длиной в восемь лет.
В команде Чепмена
Первый старт Уокера в Формуле-1 — Гран-при Голландии-1971. «Лотус» выставил для пилота третью машину — 56B, изначально построенную для Индианаполиса, чтобы тот просто получил представление, чем ему придётся заниматься в будущем. От Дэвида никто ничего не ждал, однако за несколько кругов под дождём он прорвался с 22-го места на старте на десятое — а на шестом круге вылетел в повороте «Тарзан». Результат получился не очень удачный, однако выступление впечатлило — Уокер стал напарником Эмерсона Фиттипальди в «Лотусе» в сезоне-1972.
Фиттипальди был однозначным лидером «Лотуса»: в 1970-м, пока Уокер осваивал Формулу-3, Эмерсон выиграл свой первый Гран-при. В борьбе за титул Чепмен ставил именно на Фиттипальди, а потому почти все предсезонные тесты за рулём машины находился он, хотя уже был знаком с 72D. Уокер уже тогда счёл это проявлением фаворитизма со стороны команды и был недоволен происходящим.
«Лотус» 72 считается одной из лучших машин Чепмена. Именно на ней в 1970-м выиграл чемпионский титул и погиб Йохен Риндт. 72C, третья версий этого автомобиля, принесла победу Фиттипальди, а в 1971-м дебютировала 72D, доработанная вместе с Тони Раддом из БРМ. Радд переделал заднюю подвеску и модернизировал заднее крыло, которое теперь генерировало больше прижимной силы. К сезону-1972 это была превосходно сбалансированная машина с передовой для Формулы-1 того времени аэродинамикой.
Один против «Лотуса»
Уже на втором этапе сезона — в Южной Африке — Фиттипальди финиширует вторым, а в Хараме одерживает победу и догоняет лидера чемпионата. Третье место в Монако — и Эмерсон единолично возглавляет турнирную таблицу. Победа в Бельгии — и после пяти гонок сезона бразилец на девять очков опережает ближайшего соперника Денни Халма.
Уокеру же всё это время не везло. В Испании он ещё смотрелся относительно неплохо и прорвался на седьмое место, пока машина не остановилась — кончилось топливо, но затем ему и близко не удавалось подойти к тому, чего добивался Фиттипальди. Лучший финиш Уокера — девятое место (очки тогда получали лишь шесть пилотов).
Чепмен не скрывал недовольства пилотом, а Уокер кивал на то, что напарнику уделяется гораздо больше времени и ресурсов. Дело было, однако, не только в этом. Так, Уокеру с трудом давалась работа с куда более мощным и сложным двигателем Формулы-1, механики также отмечали, что пилоту попросту не хватает физической подготовки: в Формуле-3 это не было заметно, поскольку нагрузки там ниже. Уокер же считал, что главная причина в том, что ему дают машину хуже, чем у Фиттипальди.
Отношения постепенно накалялись: гонщик возвращался в боксы и жаловался на странное поведение двигателя, а механики посмеивались над ним, поскольку мотор был в порядке. С другой стороны, новый двигатель, который Уокер получил через несколько месяцев после Фиттипальди, сгорел уже после шести кругов.
В конце концов, Чепмен уволил Уокера — формальным поводом к этому стали несогласованные с командой тесты машины Формулы-2. Тот проект в Ф-2 в итоге развалился, а найти новую команду шансов уже не было — если результаты не уничтожили репутацию пилота, то это точно сделали механики «Лотуса». К слову, сама команда особо не страдала из-за низких результатов пилота: в те времена в зачёт Кубка конструкторов шли результаты только лучшего гонщика команды по итогам этапа, так что выступлений Фиттипальди вполне хватило для титула «Лотуса».
Уокер без особенного успеха выходил на старт гонок уровня национальной Формулы-3, а в профессиональном автоспорте успехов больше не добивался. Через какое-то время Дэвид сломал ногу и вынужден был окончательно прекратить карьеру в 1975-м.
Сейчас Уокеру 78 лет, он живёт в австралийском Квинсленде и занимается бизнесом по прокату лодок. Он по-прежнему уверен, что не смог раскрыться в Формуле-1, потому что команда не дала ему достойной техники.
Австралиец по сей день остаётся единственным пилотом в истории, который не набрал ни одного очка в сезон, когда его напарник стал чемпионом Формулы-1.
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