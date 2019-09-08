«Хонда» подводит Квята, а Феттель — всю «Феррари». Итоги Гран-при Италии

Первая победа Шарля Леклера пришлась на печальный уик-энд в Спа, унесший жизнь Антуана Юбера, однако монегаск получил приятный бонус: он стал тем, кто принёс «Феррари» первую за девять лет победу в Гран-при Италии. «Мерседес» оказался не так уж и далеко, но ни Хэмилтон, ни Боттас так и не смогли навязать серьёзного сражения. Им, впрочем, волноваться не о чем, а вот дела Себастьяна Феттеля действительно плохи — второй год подряд он ошибается на глазах своих болельщиков. И второй год подряд их становится всё меньше и меньше.

«Чемпионат» подводит итоги Гран-при Италии Формулы-1.

Формула-1. Гран-при Италии. Гонка



1.

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.835

3.

4. Даниэль Риккардо («Рено») +45.515

5. Нико Хюлькенберг («Рено») +58.165

6. Александер Албон («Ред Булл») +59.315

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +73.802

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +74.492

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

11. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг

12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг

13.

14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

16. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

17. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл

19. Даниил Квят («Торо Россо») — сошёл

20. Карлос Сайнс («Макларен») — сошёл. 1. Шарль Леклер («Феррари») — 53 круга2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.8353. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.1994. Даниэль Риккардо («Рено») +45.5155. Нико Хюлькенберг («Рено») +58.1656. Александер Албон («Ред Булл») +59.3157. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +73.8028. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +74.4929. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг11. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг13. Себастьян Феттель («Феррари») +1 круг14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг16. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг17. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга18. Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл19. Даниил Квят («Торо Россо») — сошёл20. Карлос Сайнс («Макларен») — сошёл.

Леклер выиграл для «Феррари» в Монце! Шикарную гонку Квята испортил мотор А Себастьян Феттель второй год подряд разочаровывает тиффози.

Тиффози дождались

В последний раз «Феррари» побеждала в Монце в 2010-м году — с Фернандо Алонсо. С тех пор прошло девять лет, команда подтягивалась и отставала, победы приходили и уходили, но в Монце их так и не видели. Этот сезон команда провалила — ошибались и гонщики, и стратеги, подводила техника, но победа в Бельгии напомнила, что «Скудерия» по-прежнему имеет побеждать, а в Монце — на глазах своих болельщиков — она доказала, что успех в Спа не был случайностью. И эти две победы в целом могут оправдать неудачи начала сезона — этот год мог бы обернуться полным провалом, а получился просто так себе.

Символично, что эту важную победу команде принёс Шарль Леклер — его первый триумф в Формуле-1 был омрачён гибелью коллеги из младшей серии, но теперь он может в полной мере ощутить успех в самых престижных гонках планеты. После двух побед подряд — и 13-го места Феттеля — Леклер опередил напарника в общем зачёте и занимает четвёртую позицию — позади пилотов «Мерседеса» и Ферстаппена.



«Я пришёл сюда, чтобы стать лидером команды — и это нормально», — говорил монегаск в начале сезона. Вряд ли он сам догадывался, как скоро он им станет.

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Феттель продолжает подводить

У Себа снова проблемы — на этот раз он на ровном месте потерял машину и вылетел с трассы. Более того, немец стал возвращаться поперёк пелотона и зацепил Лэнса Стролла — за это Феттель получил штраф и баллы к Суперлицензии: ещё три — и Себа отстранят. На финиш четырёхкратный чемпион мира доехал только 13-м — и это при том, что должен был быть вторым. Или хотя бы четвёртым — раз уж проиграл старт «Мерседесов». Неудачи Феттеля сильно вредят «Феррари» в Кубке конструкторов — «Скудерия» отстала ещё на девять очков, хотя и выиграла гонку.



Это второй за последние два месяца случай, когда из-за собственных ошибок Феттель не набирает очков — в середине июля он в результате неудачной атаки влетел в Макса Ферстаппена. А чуть ранее немец ошибся в Канаде и упустил верную победу. Неудачи немца обходятся «Феррари» всё дороже, а с понижением Пьера Гасли в «Торо Россо» Феттель стал худшим среди пилотов топ-команд. Может, Себастьяну действительно стоит сменить обстановку?

Хэмилтон ещё на шаг ближе к титулу

Трассы в Спа и Монце изначально были слабым местом «Мерседеса»: их автомобиль уступает «Феррари» в максимальной скорости. Однако в обеих гонках «Серебряные стрелы» в полном составе поднялись на подиум (спасибо, кстати, Феттелю). В Кубке конструкторов «Мерседес» не только не проиграл, но и увеличил свой отрыв на четыре очка — разрыв составляет 154 балла, то есть даже маловероятные три дубля подряд не позволят «Феррари» догнать лидеров.



Не на что жаловаться и Льюису Хэмилтону — его отрыв от Боттаса по-прежнему составляет 60 с лишним очков, так что ещё на две гонки британцу гарантирована первая строчка. Следующий соперник — Макс Ферстаппен — стартовал позади и набрал всего четыре балла, его отставание достигло 99 очков.



В следующей гонке — на Гран-при Сингапура — «Феррари» вряд ли будет серьёзной угрозой — медленные и узкие повороты трассы не подходят итальянским машинам, а вот «Ред Булл» может быть очень быстр. Так или иначе, отрыв Хэмилтона так велик, что ему достаточно вторых мест в оставшихся семи гонках, чтобы оформить чемпионство.

Положение в чемпионате мира (топ-10)



1.

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 221

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 185

4.

5.

6. Пьер Гасли («Ред Булл/Торо Россо») — 65

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 58

8. Даниэль Риккардо («Рено») — 34

9. Александер Албон («Торо Россо/Ред Булл») — 34

10. Даниил Квят («Торо Россо») — 33. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 284 очка2. Валттери Боттас («Мерседес») — 2213. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1854. Шарль Леклер («Феррари») — 1825. Себастьян Феттель («Феррари») — 1696. Пьер Гасли («Ред Булл/Торо Россо») — 657. Карлос Сайнс («Макларен») — 588. Даниэль Риккардо («Рено») — 349. Александер Албон («Торо Россо/Ред Булл») — 3410. Даниил Квят («Торо Россо») — 33.

У «Рено» в полтора раза больше очков

Гонка в Монце порадовала неожиданным успехом «Рено»: команда набрала 22 очка, больше за один этап набирал лишь «Торо Россо», когда Квят приехал на подиум, а Албон поддержал шестым местом. Кроме того, напомним, что последний раз обе машины «Рено» приезжали в топ-5 на финише Гран-при в 2008-м году, когда Алонсо победил на «Фудзи», а Пике-младший приехал четвёртым. «Этот результат — наше заявление», — сказал после гонки Риккардо.



После Гран-при Италии на счету «Рено» стало в полтора раза больше очков — французы опередили в Кубке конструкторов «Торо Россо» и всего 18 баллов уступают «Макларену» (накануне было 39 в борьбе за четвёртое место. Впрочем, для «Рено» это сомнительный повод для гордости: у «Макларена» было бы больше очков, если бы французские моторы не сломались в Бельгии.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 505 очков

2. «Феррари» — 351

3. «Ред Булл» — 266

4. «Макларен» — 83

5. «Рено» — 65

6. «Торо Россо» — 51

7. «Рейсинг Пойнт» — 46

8. «Альфа Ромео» — 34

9. «Хаас» — 26

10. «Уильямс» — 1.

«Хонда» недостаточно надёжна

Есть о чём задуматься и «Хонде»: в квалификации внезапно пропала мощность на машине Макса Ферстаппена (но голландец и без того собирался стартовать одним из последних), а в гонке вышел из строя мотор на автомобиле Даниила Квята — перед пит-стопами россиянин боролся с Албоном и потенциально мог занять шестое-седьмое место. И это при том, что совсем недавно ему ставили новую силовую установку. «Уверен, что мы финишировали бы высоко в топ-10, очень обидно потерять ценные очки, — развёл руками Квят. — Зато мы знаем, что можем бороться за высокие результаты — давайте думать о Сингапуре».

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Если не считать потерянные Квятом очки, отказы «Хонды» в этот уик-энд не привели к серьёзным потерям, но в следующем году «Ред Булл» рассчитывает бороться за чемпионский титул — и подобные проблемы могут испортить всю кампанию. Две победы с «Ред Булл» — это здорово, но японцам явно есть, в чём прибавить.