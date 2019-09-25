«Доктор Марко просто «колбасит» пилотов между «Ред Булл» и «Торо Россо»

Гендиректор «Росгонок» Алексей Титов в колонке для «Чемпионата» поделился мнением о самых обсуждаемых вопросах последних недель в мире Формулы 1: увеличении количества этапов в сезоне, квалификационных гонках, новостях трансферного рынка и борьбе Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля за роль лидера «Феррари».

Расширение календаря

Всем привет! Начну с важного вопроса, который касается всех промоутеров Гран-при Формулы 1, — календаря чемпионата. Я считаю, что 22 этапов в сезоне достаточно, но даже если руководство Формулы-1 примет решение увеличить их число до 25, это тоже будет хорошо.



Чем больше гонок, тем лучше. И не вижу проблем, если в календарь добавили один или два этапа. График безусловно становится более плотным, зато мы получаем больше зрелищ на гоночной трассе и вне неё. В конечном итоге это всем идёт на пользу. В первую очередь журналистам, потому что контента для них становится больше, а любой журналист Ф-1 знаком с этим чувством информационного голода во время зимнего и летнего перерывов.

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Что касается новых стран для проведения этапов Формулы 1, так сейчас нет уголка земли, который бы не был охвачен. За прошедшие десятилетия Ф-1 успела погонять на всех пяти континентах земного шара, и вряд ли можно ожидать сильных потрясений в ближайшее время. Но надо признать, что Ханой – очень интересный поворот событий.



Мне очень интересна была концепция, как-то озвученная в частной беседе с Шоном Братчесом (коммерческим директором Ф-1), согласно которой все гонки календаря будут распределены по регионам. Идея в том, чтобы упростить логистику команд и стандартизировать время показа гонок по ТВ. Соответственно треть сезона проходит в Паназиатском регионе, треть в Америках и треть в Старом Свете. Очень интересная идея рационализации календаря, которая, уверен, пришлась бы по вкусу всем – и зрителям, и всему персоналу, сопровождающему это грандиозное техническое шоу. Но пока команды летят из Сингапура в Сочи, а затем обратно в Японию))) Путь к успеху тернист, так что пожелаем руководству Ф-1 удачи!

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Квалификационные гонки

Пока это только планы, но я не вижу ничего плохого в этом предложении. Его реализация существенно не корректирует спортивную составляющую, а наоборот сделает уик-энд интереснее.



Думаю, что для квалификационных гонок будут идеально подходить такие трассы, как «Сочи Автодром», Барселона, Абу-Даби, Поль Рикар или «Трасса Америк» в Остине. В такой ситуации все самые мощные моторы и самые техничные пилоты оказываются позади, возникает борьба. А все пилоты очень любят борьбу в любых её проявлениях, так что аргумент искусственно созданной борьбы в данном случае не применим. В конце концов, кто-то когда-то же придумал салочки.

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Трансферный рынок

Сейчас очень бурно обсуждается история с трансферами пилотов. Здесь остаётся важный вопрос по напарнику Ферстаппена. Как всегда интересно наблюдать за работой доктора Хельмута Марко. Действует по старому доброму принципу и просто «колбасит» пилотов между «Ред Булл» и «Торо Россо». Ждём от него нежданных/негаданных подарков, конечно, но что-то подсказывает, что мы их не получим.



Что касается Даниила Квята, то, в моём понимании, он достоин продвижения в «Ред Булл», хотя вроде бы Марко будет выбирать только между Албоном и Гасли. Самое серьёзное, что может случиться в «Ред Булл» с Квятом, это существенный прессинг со стороны Макса. Готов ли к нему Даня — вопрос, на который могла бы дать ответ только проверка боем.

И хотя Даниил пока не подтверждён и в «Торо Россо», я уверен, что команда с удовольствием оставит его и на следующий год. Ведь в этом сезоне он показывает себя с лучшей стороны, сам серьёзных ошибок не допускает, промахи корректирует по ходу гонки, собирает доступные очки, да и фортуна ему стала улыбаться чаще.

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Если говорить о наших пилотах в целом, то было бы очень круто увидеть двух россиян в одной команде Формулы-1. В идеале, чтобы это произошло, например, в «Мерседесе», но это мечты. А вот комбинация Квята с Сироткиным в «Торо Россо», на мой взгляд, имеет право на существование.



Также мне очень интересна логика команды «Хаас», которая продлила контракт с Роменом Грожаном. Я не понимаю, как можно было оставить его после двух, на мой взгляд, провальных сезонов. Очевидно, что дело не в деньгах, потому что иначе об этом бы уже знал весь паддок, и не в качестве пилотирования Грожана. Мне очень интересно почитать мнение болельщиков на эту тему, поэтому предлагаю высказывать свои версии и догадки в комментариях.

Ещё один трансферный вопрос: кто станет тем счастливчиком, который сядет в 2020 году за руль «Уильямса»? Кому не повезёт и придётся тащить на себе эту бедную подстреленную клячу? Это точно будет не Сироткин: я более чем уверен, что условия, которые выдвигает команда, неприемлемы для представителей Сергея. Они уже вошли в эту воду однажды и прекрасно знают, что от этой команды в нынешней ситуации с её менеджментом нельзя ожидать ничего хорошего. Если там не произойдёт кардинальных изменений, то никакие деньги «Уильямс» не спасут. Так что пишите в комментариях свои версии того, кто станет напарником Расселла.



Что касается Роберта Кубицы, то думаю, что команда просто пошла ему навстречу и даёт возможность уйти с высоко поднятой головой. Он молодец, что вернулся за руль. То, через что он прошёл как спортсмен, достойно высочайших похвал. Но если бы он в этом году оказался, например, в том же «Хаасе», то выхлопа от его возвращения в Формулу-1 было бы гораздо больше. Потому что, с учётом состояния здоровья поляка, ему нужна машина, которая в состоянии показывать хороший результат. А так получается, что Роберт выступает после долгого перерыва, имеет гандикап по здоровью, и ещё ему нужно привыкать к автомобилю, который не едет. Не лучшая ситуация. Посмотрим, чем он будет заниматься дальше. Мне кажется, ему прямая дорога в кузовные гонки.

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Леклер против Феттеля

Леклер просто потрясающий гонщик. Он достоин машины «Феррари», в которой выступает. В Монце монегаск показал, что сделает всё необходимое для победы. Особенно в ситуации, когда ему уже несколько раз в этом сезоне по различным обстоятельствам в этой победе было отказано. Леклер очень мягко и аккуратно продемонстрировал всему миру, что время Феттеля ушло. Уверен, что он сделал это с большим удовольствием. И пусть на Гран-при Сингапура Феттелю удалось вернуться на вершину, судя по поведению монегаска, тут не обошлось без влияния команды.



Вообще Леклер — это глоток свежего воздуха, который нужен «Феррари». Дальше всё зависит от команды. В последние два сезона она продемонстрировала умение вредить самой себе, допускать постоянные ошибки. В этой связи хладнокровие, собранность и мотивация Леклера, который целенаправленно идет к высокому результату — на пользу «Феррари». У него безусловно сильная машина, но даже подаренные судьбой случаи нужно уметь реализовывать. И я считаю, что Леклер справляется с этим гораздо лучше, чем Феттель.