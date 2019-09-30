Средний Квят, плохой Кими, ужасный Джовинацци. Оценки за Гран-при России

Россиянину помешали технические проблемы, а вот гонщики «Альфа Ромео» сами себе всё испортили.

Льюис Хэмилтон — 8,5

С победой в Сочи Хэмилтону повезло: вовремя сошедший Феттель спровоцировал виртуальный автомобиль безопасности, а откатившегося назад Леклера надёжно прикрывал Боттас. Однако сам британец не допускал ошибок, показал быстрейший круг гонки, хотя не обладал таковой машиной и опередил одну из «Феррари» в квалификации. Льюис проехал очень сильно. Но и чего-то сверхъестественного не совершал.

Макс Ферстаппен — 8,5

У «Ред Булл» не было шансов против «Феррари» и «Мерседеса» — и Ферстаппен ещё накануне заявил, что в стандартных условиях пятое место — потолок для него. Так и вышло: к 16-му кругу Макс прорвался с девятого места на пятое, а после схода Феттеля вышел на четвёртое. Второе подряд сильное выступление — Макс реабилитировался за Спа и Монцу.

Карлос Сайнс — 8,5

Испанец стал лучшим в середине пелотона и в квалификации, и в гонке, а на старте даже опередил Валттери Боттаса и первые шесть кругов ехал на четвёртой позиции — в шаге от подиума. На финише Сайнс оказался шестым — и теперь находится всего в трёх очках от шестой позиции в чемпионате.

Серхио Перес — 8,5

После финиша на седьмом месте Чеко назвал Гран-при России одной из лучших гонок в своей карьере: с одиннадцатого места на старте Серхио в борьбе с «Рено» и «Макларенами» прорвался на седьмое. И это уже третий финиш переса в топ-7 в четырёх последних гонках.

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Шарль Леклер — 8,0

В идеальном мире гонку в Сочи выиграл бы Леклер, однако в силу различных обстоятельств победа «уплыла» к Хэмилтону. Тем не менее Шарль сам не был идеален: дав слипстрим Феттелю, он мог бы прикрыть вход в поворот «Омега», но не сделал этого, хотя имел полное право. Затем, получив команду атаковать, чтобы обогнать напарника, Леклер ничего не смог сделать и лишь перегрел резину, оставшись на том же расстоянии. Ну, и наконец пройти Боттаса Шарлю тоже не удалось.

Александер Албон — 8,0

Тайский пилот провёл великолепную гонку, прорвавшись с пит-лейна в первую пятёрку. Да, во многом своим результатом Албон обязан сошедшим пилотам и автомобилям безопасности, да и стартовал с пит-лейна он из-за собственной ошибки в квалификации. Но гонка всё равно впечатляет — в цветах «Ред Булл» Албон ещё ни разу не финишировал ниже шестого места.

Ландо Норрис — 8,0

Дебютант совсем немного уступил более опытному Сайнсу в квалификации, отлично стартовал, однако на том отрезке, на котором Ландо должен был атаковать, выехал сейфти-кар. Под финиш британцу оставалось лишь отбиваться от преследователей, но и Магнуссена он не упустил: Норрис закончил гонку девятым, но поднялся на восьмое место из-за штрафа Кевина.

Ромен Грожан — 8,0

Грожан отлично квалифицировался и впервые с Гран-при Венгрии прошёл в третий сегмент и имел хорошие шансы на очки — собранная из разных версий машина «Хааса» ехала довольно неплохо. Однако уже в первом повороте Ромена вынес с трассы Антонио Джовинацци.

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Нико Хюлькенберг — 8,0

Десятое место и один балл — не самый впечатляющий результат, за ним не видно отличной квалификации и первой за четыре этапа победы над напарником, прорыва после затянувшегося пит-стопа в условиях невовремя появившегося VSC. После такой гонки шансы остаться в Формуле-1 немного возрастут — может, «Альфа Ромео» заинтересуется немцем? Но первый круг нужно проезжать лучше.

Даниил Квят — 7,5

На протяжении всего уик-энда россиянина преследовали технические проблемы, и в итоге он пропустил квалификацию и стартовал последним. Старт получился неплохим, но затем Даниил надолго застрял в трафике и занял 12-е место, в паре секунд от топ-10. Однако без сходов Феттеля, Риккардо и Грожана это была бы 15-я позиция. В любом случае, в этот раз машина «Торо Россо» чудес творить не позволяла.

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Валттери Боттас — 7,0

Финн снова надёжно отработал вторым номером команды и вынудил Леклера отступить в концовке гонки. Однако Валттери слабо проехал квалификацию, проиграл на старте Сайнсу и довольно много проигрывал в темпе своему напарнику.

Кевин Магнуссен — 7,0

Магнуссен провалился в квалификации, но реабилитировался сильным стартом и финишем на восьмой позиции — и это была бы очень хорошая гонка, если бы не штраф за срезку поворота, когда Кевин объехал не все столбики. И пилот, и команда оспаривают этот штраф, хотя нарушение правил налицо. Но всё равно неплохо — это первые очки «Хааса» после дождевой Германии (которых не было бы без гигантских штрафов «Альфа Ромео»).

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Джордж Расселл — 7,0

Британец традиционно опередил Кубицу в квалификации, но вот в гонке доехать до финиша не смог — из-за поломки его «Уильямс» с заблокированными колёсами вылетел с трассы и уткнулся в стену.

Себастьян Феттель — 6,5

Далеко не самый сильный уик-энд в исполнении немца. В лидеры гонки его вывела команда, но взаимностью он ей не ответил: получив приказ пропустить Леклера, Феттель стал требовать, чтобы тот приблизился, хотя прекрасно знал, что из-за этого у Шарля начнут греться шины. Этим демаршем Себ так ничего и не добился, при том, что позже Маттиа Бинотто подтвердил, что «Феррари» планировала поменять машины местами.

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Лэнс Стролл — 6,5

Стролл неплохо квалифицировался, отлично стартовал, однако затем застрял в трафике и перегрел шины. Автомобили безопасности тоже не сыграли на руку. Все усилия канадца в этой гонке оказались тщетны.

Роберт Кубица — 6,5

Поляк чуть-чуть проиграл Расселлу в квалификации, а в гонке его ещё до финиша сняла с дистанции команда. Этим уик-эндом Кубица гордиться не будет.

Даниэль Риккардо — 6,0

Формально Риккардо проехал в Сочи 24 круга, однако де-факто его гонка закончилась уже на первом — после удара от Джовинацци. Но стоит отметить, что мог бы избежать столкновения, если бы стартовал повыше. А стартовал бы Дэн повыше, если бы из-за собственных промахов не израсходовал лишний комплект резины в Q1.

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Кими Райкконен — 6,0

«Альфа Ромео» могла бы неплохо выступить в Сочи, но Кими испортил всё ещё до того, как гонка началась: допустил фальстарт. Финн позже признал ошибку и добавил, что у машины в принципе проблемы с темпом, но прошедшую гонку уже не вернёшь.

Пьер Гасли — 6,0

У Гасли был хороший старт — и на этом плюсы закончились. Француз сразу же встрял в трафик, машина стала перегреваться и бороться с соперниками он уже не мог. Зато вполне боролся с партнёром по команде и своим сменщиком в «Ред Булл» — едва не «убравшись» пару раз в процессе. В Сингапуре Гасли выступал сильнее.

Антонио Джовинацци — 5,0

Джовинацци боролся в Сочи немногим дольше Кими — на первом же торможении Антонио выбил сразу двух соперников: Грожан сразу оказался в барьерах, а Риккардо пробил шину. Антонио — единственный из участников инцидента, который доехал до финиша, но с повреждённым днищем шансов на очки уже не было.