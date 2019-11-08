Заговор против российского пилота? Квята штрафуют за то, что другим сходит с рук

Даниил Квят получил штрафы в двух последних гонках и оба раза лишился набранных очков. В первом случае россиянин в последнем повороте гонки в Мексике поддел Нико Хюлькенберга, а неделю спустя в Остине выбил за пределы трассы Серхио Переса.



Квят со штрафами, мягко говоря, не согласился, а кто-то даже подумал, что есть некий заговор против российского пилота или сыграла роль его прежняя репутация. И пусть вряд ли здесь есть какая-то зловещая конспирология, вопросы к судьям действительно есть. Разбираемся, есть ли тут проблема.

Квята лишили очков вторую гонку подряд. Судьи даже не стали его слушать После второго «торпедирования» кряду против Даниила уже играет репутация?

Мехико и Остин

Под финиш гонки в Мексике Квят преследовал Хюлькенберга, который проехал на своём комплекте резины 50 кругов. Россиянин был намного быстрее, но так и не дождался возможности для атаки, а вот в последнем повороте попытался прорваться вперёд. Разница в скорости была большой и в пользу «Торо Россо», но торможение перед последним поворотом очень короткое — без шансов поравняться с соперником. Даниил и не поравнялся — задел заднее колесо «Рено» своим передним. За счёт столкновения Квят прорвался на девятое место, но после финиша получил 10 секунд штрафа и откатился на 11-ю строчку.

Сколько «стоит» выбить Хэмилтона? Ищем логику в решениях судей Формулы-1 За одну и ту же ошибку Феттель и Райкконен получают разные штрафы, а Хэмилтону сходит с рук то, за что других наказывают. Почему так?

Квят с решением не согласился: «Они говорили, что мы можем гоняться, что нам разрешено. Люди хотят видеть гонки, а нас потом за это штрафуют — это убивает спорт». Правда, предъявить тут судьям нечего: гонщик был позади, атаковал, оставаясь позади, а потом врезался в соперника. Штраф очевиден и правомерен.



В Остине ситуация развивалась чуть иначе: здесь атака Квята была более подготовленной, он «нырнул» на апекс, поравнялся с машиной соперника, но подскочил на бордюре и слишком широко вышел из поворота, налетев на «Рейсинг Пойнт», и выдавил Чеко за пределы трассы.

С бортовой камеры отчётливо видно, что внешнее колесо «Торо Россо» находится за поребриком, то есть оставленным сопернику местом здесь и не пахнет. Судьям вновь хватило всего пары минут, чтобы вынести решение, и россиянин снова получил штраф — но пять секунд, а не десять. Вроде бы логично, но не совсем.

А как же Макс и Албон?

В этом году судьи приняли немало спорных решений, одним из самых громких стал штраф Феттелю, который лишил его победы в Канаде. Тогда это спровоцировало дискуссию, и в Формуле-1 негласно решили давать гонщикам на трассе больше свободы. Вскоре — на Гран-при Австрии — произошёл другой инцидент: Ферстаппен атаковал Леклера в борьбе за лидерство, допустил контакт и выдавил соперника с трассы, выставив колесо за поребрик, так же, как это сделал Квят в Остине, но не получил штрафа.



На недавнем Гран-при Японии Александер Албон в одном из эпизодов в буквальном смысле затормозил о Ландо Норриса: пилот «Ред Булл» тормозил на входе в эску бок о бок с «Маклареном», но в итоге произошёл контакт. При этом автомобиль атакующего вновь выехал за пределы трассы, то есть места для соперника уже не было. И вновь штрафа не было.

Возможно, после Канады и Австрии судьи выработали иной подход к контактам на трассе, и то, что было запрещено раньше, теперь разрешено? Но если так, почему Квят получил штраф в Остине, хотя похожие ситуации в этом сезоне к санкциям не приводили?



Или, например, почему Фернандо Алонсо в 2016-м не получил штрафа? Тогда испанец точно так же, как и Квят Переса, атаковал Массу. И точно так же «Макларен» Фернандо выбил за пределы полотна машину Фелипе и так же выехал за пределы трассы — даже дальше, чем Квят в недавней гонке. И тогда, ещё до Монреаля и Шпильберга сезона-2019, Алонсо штрафа не получил.

Кто виноват?

«Изучив обстоятельства, стюарды пришли к выводу, что ни один из гонщиков не может нести полную ответственность за произошедший инцидент», — заявила тогда пресс-служба Формулы-1. Да, вынося решение, судьи учитывают не только манёвр атакующего, но и то, как вёл себя обороняющийся пилот. То есть если гонщик впереди защищался отчаянно и до последнего, не оставив сопернику зазора, то он признаётся своего рода соучастником столкновения. Но Масса в 2016-м ехал так же, как в минувший уик-энд Перес, — и в теории в его столкновении с Квятом тоже не должно быть гонщиков, «несущих полную ответственность за инцидент».



«Квят атаковал поребрик на внутренней траектории, и с него пилота стащило прямо в Переса, — объяснял решение стюардов Гран-при США руководитель гонки Майкл Маси. — Квят совершил тормозной манёвр и приехал прямо в машину соперника».

Майкл Маси Фото: Mark Thompson/Getty Images

Возможно, разница в вердиктах по поводу инцидентов Квят-Перес и Алонсо-Масса заключается в поведении атакующего. Так, Алонсо в 2016-м ещё до апекса поравнялся с Массой и даже просунул вперёд носовой обтекатель — Фернандо фактически уже был впереди. Квят же на апексе не был впереди Переса. Кроме того, россиянин чуть глубже атаковал апекс.

Однако принципиально это ничего не меняет — Алонсо не оставил Массе места, так же как Феттель не оставил его Хэмилтону в Монреале. Но в одном случае штраф был, а в другом — нет.

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Что делать?

Нынешние правила борьбы на трассе действительно слишком сложны, борьба гонщиков чересчур зарегулирована. Изначально эти правила писались, чтобы пилоты понимали, что на трассе делать можно, а чего — нельзя. Но это привело лишь к противоположному эффекту — и теперь неясно, что же разрешено, а что — нет.

Почему Ферстаппен не получил штрафа за то же, за что наказали Квята? Потому что он боролся за победу на домашней для «Ред Булл» трассе? Почему Леклера не наказали в Монце за то, что он выдавливал Хэмилтона на торможении? Чем тот эпизод отличается от монреальского, когда именно за выдавливание с трассы был наказан Феттель?



Если Liberty действительно берёт курс на открытость Формулы-1, то неплохо бы включить в этот процесс и стюардов. С каждым годом уловить в судейских решениях логику всё сложнее, а казалось бы одинаковые инциденты интерпретируются дирекцией гонки по-разному.

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри и президент ФИА Жан Тодт Фото: Mark Thompson/Getty Images

В паддоке предлагают выбирать единую судейскую бригаду на каждый Гран-при — решения стюардов, по задумке, станут более последовательными. Однако состав судей постоянно меняется, чтобы не было обвинений в предвзятости — когда речь идёт о сотнях миллионах долларов призовых, это действительно важно. А ведь даже сейчас такие прецеденты были, когда Ферстаппен заявил, что «один идиот» постоянно его штрафует.



Возможно, наиболее логичным шагом было бы упрощение правил, касающихся борьбы пилотов на трассе. И регулярные пресс-конференции с участием этих самых стюардов, которые объясняли бы свои решения. А то очень хочется узнать разницу между столкновением Алонсо и Массы и инцидентом с участием Квята.