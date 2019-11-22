Болид Формулы-1 засунули в Ил-76 и отправили в невесомость в России

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» – короли пит-стопов в нынешнем сезоне. Уже три раза за неполный 2019 год «быки» ставят рекорды по замене четырёх колёс во время гонок Ф-1. Начав с 1,90 в Великобритании, продолжили 1,88 в Германии, а в Бразилии вновь сумели всех удивить: остановка Макса Ферстаппена длилась всего 1,82 секунды! Конечно, нет предела совершенству, но есть ощущение, что существенно прибавить будет уже сложно. И в такой ситуации в «Ред Булл», видимо, решили поискать другие возможности по установке рекордов пит-стопов. Если на земле всё уже здорово, почему бы не провести замену колёс… в небесах?

Сказано — сделано. При поддержке российского подразделения «Ред Булл» гоночная команда договорилась с корпорацией «Роскосмос» и отправилась прямиком в Звёздный городок. Целую недель бригада механиков «Ред Булл» из 16 человек проходили интенсивные курсы подготовки космонавтов, чтобы быть готовыми к условиям невесомости. Тем более что им нужно не радостно летать внутри Ил-76 МДК, а заниматься непосредственными обязанностями.

Фото: Denis Klero/Red Bull Content Pool

Что ж, всё было не зря! За несколько полётов механикам и съёмочной группе удалось вполне качественно и провести, и заснять замену колёс на болиде RB1 (он выступал в Формуле-1) в 2005 году.

Видео доступно на «Чемпионате».

Кстати, выбор столь старой машины был выгоден сразу по двум причинам: во-первых, старые машины весили меньше (пусть и понятно, что «внутрянку» из автомобиля в любом случае достали, снизив массу до 400 кг), а во-вторых, шины 14 лет были меньше и легче. Даже в условиях невесомости так было попроще. Пессимисты-шутники добавят — если что, и разбить такую машину было не так жалко, как какую-нибудь более современную и со славной историей побед.

Фото: Denis Klero/Red Bull Content Pool

На всякий напомним, как внутри «ИЛа» создавалась невесомость. Полёт для этого проходит по параболической траектории: сначала самолет поднимался под углом 45°, затем пикировал по дуге вниз, создавая во время манёвра примерно 22 секунды невесомости перед следующим подъёмом. Правда, в распоряжении механиков были не всё это время: в конце 22-секундного интервала требовалось закрепить машину и оборудование, чтобы всё это резко не обрушилось вниз!

Фото: Denis Klero/Red Bull Content Pool

«Ред Булл» — чемпион-2020?! А Гасли подвинул Квята в очереди. Итоги Бразилии К концу сезона разборки в «Феррари» перешли в контактную стадию, а «Макларен» окончательно посрамил «Рено». Жаль, у Квята всё не так хорошо.

Вот что рассказал координатор команды техподдержки Марк Уиллис: «С животом у меня не было проблем, но мне казалось, что голова вот-вот взорвется. Потребовалось два или три взлета, прежде чем я стал понимать, что происходит. Сначала я даже не мог ясно думать. Понадобилось два или три взлета по параболе, чтобы я начал нормально соображать. Я принимал участие в разных специальных мероприятиях, начиная со слалома в Китцбюэле и заканчивая гонками у соленых озер Аргентины. Мы побывали во всевозможных необычных местах и делали разные странные вещи, но в результате это был самый необычный и самый неординарный эксперимент, потому с ним ничто не сравнится».

Фото: Denis Klero/Red Bull Content Pool

Главный механик команды техподдержки Джо Робинсон добавил: «Это оказалось сложнее, чем я думал. Ты понимаешь, насколько сильно ты зависишь от гравитации, когда у тебя её нет! Ты начинаешь думать и действовать по-другому — это просто великолепно. Нам представилась уникальная возможность, и, честно говоря, я был бы рад остаться и продолжать весь месяц. Это потрясающий опыт! Мне кажется, это самый крутой и самый интересный эксперимент с выставочным автомобилем, в котором когда-либо участвовала съемочная команда Live Demo».

Фото: Denis Klero/Red Bull Content Pool

Итоговый ролик получился несколько психоделическим, но от того даже менее крутым. Трудно представить, что «Ред Булл» задумает в следующий раз!