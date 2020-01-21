«Дакар»-2020 изнутри: фото и впечатления. В Саудовской Аравии лучше, чем в Южной Америке?

На брифинге перед стартом «Дакара-2020» на сцену вызвали пилотов и штурманов, которые принимали участие в африканском и южноамериканском выпусках «Дакара» и стартовали в третьей главе легендарного марафона – в Саудовской Аравии. Они получили торжественный статус – «легенды». Среди журналистов мы тоже хотели сделать такую совместную фотографию «легенд», ведь среди нас тоже были старожилы, которые помнят времена, когда трава была зеленее, а баобабы выше. Я к таким легендам «примазаться» могу только условно, так как в 2006 и 2007 году я проехала не всю гонку, а только была на финише (правда, один раз проехала в рамках гонки «Африка Эко Рейс» весь маршрут классического «Дакара»), пять раз я проехала «Дакар» в Южной Америке, а теперь за плечами и первый выпуск в Саудовской Аравии.

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Так или иначе, когда гонка осталась уже позади, уже можно сравнить плюсы и минусы этого переезда. Хотя буду необъективна: уж очень мне понравилась гонка на Ближнем Востоке. Даже хотелось, чтобы она продлилась ещё минимум на недельку.

Перелёт: 0-0-1

Легко догадаться, что Саудовская Аравия в этом пункте легко победит остальных хозяев «Дакара». Через эту страну летает много авиакомпаний, в том числе с достаточно бюджетными рейсами. Я летела через Стамбул, многие через Эмираты, также были прямые рейсы из Парижа и Франкфурта. По бюджету получилось в три раза дешевле, чем в Южную Америку или маршрут Европа-Сенегал в африканском варианте. Да и по времени меньше в пути.

Погода: 0-1-0

В Саудовской Аравии было достаточно холодно, особенно по ночам. Примерно такая же погода была в Марокко на классическом «Дакаре». А спать при нуле градусов – это та еще задачка. Но с холодом я как-то разобралась: только две ночи спала в палатке, а потом перебралась в пресс-центр, где старалась занять место ближе к обогревателю.

Фото: Светлана Амеличкина, «Чемпионат»

Отсутствие жары днем рассматривала больше как плюс, чем минус. С ужасом вспоминала +46 в Аргентине, когда пару раз ловила тепловые удары. Несмотря на холод, ни разу даже не кашлянула, хотя эпидемия то ли гриппа, то ли другого какого вируса с высокой температурой косила народ. Уже на второй день насчитали 20 человек с температурой выше 39 в разных командах. Нам повезло, что не было ни снега, ни дождя, хотя январь в Саудовской Аравии считается сезоном дождей, а в Неоме, через два дня как мы оттуда уехали, пошёл снег.

Интернет: 0-0-1

Здесь однозначно в пользу Саудовской Аравии по сравнению с Южной Америкой и Африкой. Из купленных 50 гигабайт мобильного интернета были потрачены чуть больше 25, а я почти всегда была на связи с 4G, могла оперативно передавать информацию редакции, звонить, загружать видеоинтервью в «Телеграм». Только один день – марафонский этап — чуть выпал из этого интернетовского благополучия. Так как мы были на территории военной части около границы, возможно, там стояли какие-то глушилки. Сначала я час пыталась отправить видео с высокой дюны, но ничего не получилось. Потом с испанскими телевизионщиками съездили к мобильной вышке и оттуда пулей всё улетело. А когда народ пошел спать, уже и с бивуака смогла дослать видео.

Еда: 0-1-0

Вот тут, конечно, Южная Америка в приоритете. Особенно с грустью вспоминала аргентинские стейки и пирожки с мясом эмпанада. Но все это дело вкуса, а я, с одной стороны привередливая (мало что люблю), а с другой – мне много и не надо. Многим еда нравилась, а для меня главное – голодной не ходила. Ну и десерты на ужин были очень вкусными.

Фото: Светлана Амеличкина, «Чемпионат»

Фото: Светлана Амеличкина, «Чемпионат»

Разница во времени: 0-0-1

Так как Саудовская Аравия находится в одном часовом поясе с Россией, работать было удобнее, чем в Африке и Южной Америке. Из минусов – солнце садилось уже в 17:30 и многие участники приезжали уже в темноте. Приходилось каждый раз искать яркие лампы и прожекторы, чтобы взять интервью.

Удобства на улице: 0-0-1

В Южной Америке эти необходимые удобства были в виде пластиковых кабинок, еще и изрядно нагретых на солнце, а про Африку я вообще предпочитаю не вспоминать. А вот в Саудовской Аравии всё организовали на высшем уровне. Несомненным плюсом на этом «Дакаре» стали душ-туалет — чисто, стационарно, и почти всегда с горячей водой. Мужская часть иногда жаловалась, что у них нет горячей воды, но у девочек холодной пришлось ограничиться только один раз. Персонал со швабрами шуровал каждые пять минут, в душевой кабинке присутствовал индивидуальный предбанничек, где можно раздеться и повесить одежду.

Фото: Светлана Амеличкина, «Чемпионат»

Правда, когда всё хорошо, начинаешь хотеть большего. Мне хотелось в этот раз фен, чтобы сушить голову. Может, его в следующем году нам повесят? Или возьму с собой, так как если вечером вымыть голову и выйти с мокрыми волосами на холод, то запросто можно заболеть – вы ведь не забыли пункт про погоду?

Фото: Светлана Амеличкина, «Чемпионат»

Пресс-центр: 0-0-1

Зона работы журналистов также была организована выше всяких похвал. Это тебе не деревянные столы и лавки, а ковровое покрытие, обогреваемая большая палатка, в которой кроме того были чай, кофе и холодные напитки. На ТВ-экранах крутились ролики с предыдущими днями гонки. Работать было приятно и удобно.

Итого: 0 (Африка) – 2 (Южная Америка) – 5 (Саудовская Аравия)

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***

По всем негативным разговорам о Саудовской Аравии до гонки – ничего не подтвердилось. Одеваться можно было так, как ты хочешь; когда жарко – ходить в футболке. Все эти предупреждения – обтягивающее не носить, белое не надевать – оказались бредом. Ходила в том, в чем мне комфортно, никто слова не сказал. Безопасность – наученная горьким опытом, я немного побаивалась, но и по Джедде, и по Эр-Рияду гуляла часами одна по очень странным маршрутам, которые мне прокладывал навигатор. Причём очень редко встречала на улице людей — создавалось впечатление, что я единственный пешеход в этих мегаполисах.

P.S. Напоследок, хотела сказать, что безумно рада результату «Дакара» – победе Карлоса Сайнса! Два года назад мы общались с ним в Бахрейне, и Сайнс-старший тогда ещё не знал, будет ли продолжать выступления. Я ему сказала, что скрестила пальцы за то, чтобы он вновь принял участие в «Дакаре». Эль-Матадор полностью оправдал мои ожидания!



Перед днем отдыха спросила у Свена Квандта, почему в тройке лидеров три довольно возрастных пилота — одному в этом году стукнет 50, другому — 55, а третьему — и вовсе 58. Свен ответил: «Опыт, опыт и опыт». Когда я пересказала этот разговор Сайнсу, он подмигнул: «Опыта недостаточно, ещё талант!» Так что спасибо возрастным пилотам, которые подарили нам столь интересную баталию вплоть до финиша. На молодёжь – включая юного по меркам ралли-рейдов Алонсо, надеемся в будущем. Ну а я уже жду и готовлюсь к «Дакару»-2021!