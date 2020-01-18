Почему «КАМАЗ» опять всех разгромил, две главные проблемы «Дакара» и другие итоги гонки

Да, «КАМАЗ» заводской. Но секрет не в этом

«Дакар» — снова наш, в смысле камазовский. При подведении итогов гонки давайте для начала кратко пробежимся по пунктам, которые позволили российской команде уверенно взять первое и второе места на марафоне. Трудно определять какие-то пропорции, но, конечно, очень многое зависело от подготовки техники. Камазовцы каждый год дорабатывают собственные грузовики и зорко следят за новинками у конкурентов — например, за последнее время на российских грузовиках появились автоматические коробки передач и лимитатор скорости. Ресурсы позволяют камазовцам и чужие ноу-хау перенимать, и свои применять.

Отдельно скажем про мотор — раз в «МАЗ-СПОРТавто» подчеркивали, что сильно проиграют россиянам в этом компоненте. Удивляться тут вовсе не приходится, ведь у мазовцев стоит тот самый мотор «Баггира», от которого прежде отказались в «КАМАЗ-мастере». Отказались, потому что чехи не позволяли дорабатывать двигатель. В итоге белорусы едут на «стоковом» моторе, а россияне — на «Камминсе», который постоянно дорабатывали последние два года. Отсюда и разница.



Скажете, всё дело в заводском статусе российской команды на фоне меньших ресурсов конкурентов? Это упрощённый подход, к тому же не забывайте, что несколько лет назад курс рубля упал вдвое, что автоматически уменьшило бюджет камазовцев при прежних возможностях многих конкурентов.

Зачем гонщикам «КАМАЗа» сразу два ножа? Все секреты кабины быстрейшего грузовика «Дакара» Какие приборы в распоряжении лидеров «Дакара» и как именно они управляют грузовиком. «КАМАЗ-мастер» всё объяснил и показал.

Главный плюс «КАМАЗ-мастера» — это, если выражаться по-футбольному, глубокая скамейка запасных. У российской команды каждый из четырёх пилотов (а есть ещё и пропускавший гонку Мардеев) способен бороться за место на подиуме и победы, в то время как конкуренты по разным причинам делают ставку на одного лидера. Чехи традиционно разобщены, ван ден Бринк на «Рено» тоже предоставлен сам себе, у «МАЗа» в роли явного первого номера Вязович, а команда де Роя и вовсе лишилась застрельщика из-за проблем Жерара со здоровьем. Вспомните, как несколько лет назад голландцы выставили на «Дакар» трио де Рой — Бьязьон — Вильягра — вот это была сила!



На сей раз все камазовские соперники с глубиной состава явно подкачали — в то время как россиянам не помешали ни какое-то проклятие грузовика Эдуарда Николаева, собравшего на себя все проблемы первой половины гонки, ни серьёзные потери Дмитрия Сотникова. Два камазовца откатились назад — но оставшиеся два работали как метрономы. В то время как для «МАЗа» сход Вязовича по сути стал бы катастрофой. Катастрофой, которую ещё до старта пережила команда де Роя.



Виноват ли «КАМАЗ» в том, что у соперников недостаточно сильных и стабильных пилотов? Ну, это явно не проблемы чемпионов из России. Они просто лишний раз намекнули, что без человеческого фактора ничего не получится.

Безоговорочная победа «КАМАЗа» на «Дакаре»! У соперников вообще не было шансов Андрей Каргинов – двукратный чемпион «Дакара». У Сергея Карякина серебро, а Карлос Сайнс – легенда класса внедорожников!

У России классные штурманы, гордитесь ими!

Продолжим хвалить российских участников — и ведь есть за что! Приятно, что на нынешнем «Дакаре» регулярно в центре внимания оказывались штурманы из России, которые работали далеко не только с соотечественниками. Константин Жильцов более чем успешно провёл гонку с Язидом Аль-Раджи — четвёртое место экипажа подтвердило элитный статус российского штурмана. Поднялись и акции Алексея Кузьмича, который с не самым знаменитым пилотом Ясиром Сеайданом вошёл в десятку, а на двух этапах попадал в тройку быстрейших. Может быть, умение хорошо ориентироваться на плохих дорогах — это у нас в крови?

Машины российских участников «Дакара» столкнулись после финиша — уже без экипажей

«Тойота» зря жаловалась на правила

Интересным моментом гонки стал мини-скандальчик с участием фаворитов зачёта внедорожников. После первой половины «Дакара» руководитель «Тойотй» Глин Холл заявил, что технический регламент несправедлив и работает на руку багги его конкурентов из X-raid. По словам Холла, при действующих правилах багги гораздо быстрее на прямых. В X-raid Холлу весьма жёстко ответил глава команды Свенд Квандт — мол, его коллега всё время «плачет», хотя результаты вовсе не подтверждают несправедливость регламента.

Сейчас, после финиша гонки, мы склонны окончательно встать на сторону Квандта. Когда Аль-Аттия на «Тойоте» проиграл Карлосу Сайнсу всего шесть минут (из них три — штраф), трудно говорить о неком глобальном неравенстве. Тем более если помнить, что все лидеры и теряли время на навигационных ошибках, и постоянно меняли колёса на первых спецучастках гонки. Так что заявления Холла — это скорее традиционные психологические игры и попытка добиться своего из серии «а что, а вдруг».

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Мотовездеходы в огне!

Судя по «Дакару»-2020, у нас выявляется новый класс с наиболее жёсткой конкуренцией. Да, по итоговым результатам класса SSV вроде бы не сказать о невероятной плотности, но давайте смотреть на перспективу. В мотовездеходы приходит всё больше участников, при этом они располагают схожей по уровню техникой, а для успеха не нужны заоблачные ресурсы. Если бы несколько лидеров не потерпели неудачи на первых же спецучастках, не исключено, что борьба получилась бы ещё острее — с участием Сириля Депре, Рейналдо Варелы, Конрада Раутенбаха и остальных, кто либо продолжил выступать по системе Dakar Experience, либо уступал после стартовых допов слишком много.



Так что, судя по всему, в 2021 году нас ждёт настоящая рубка! Наш Сергей Карякин, надеемся, поборет проблемы с ремнями вариатора и тем самым повысит шансы поменять серебро на золото.

«Дакар» в Саудовской Аравии: ОК, но есть две проблемы

Позади первое издание гонки в новой стране — и уже сложилось первое впечатление, как выглядит здешний «Дакар». Процитируем Александра Доросинского: «От самой организации „Дакара“ мы в восторге. Дороги, скрытые стенограммы, бивуаки, питание — это очень круто. Но нет зрителей. На финише было шоу, но не было ни одного зрителя. Чем вообще очень сильно удивил „Дакар“: я так понимаю, что в Саудовской Аравии он вообще никому не интересен. Нет никакой обратной реакции от людей. Не видим, чтобы кто-то этим интересовался. Ощущение, что сделано для нас, участников, и для тех, кто смотрит по телевизору».



Изменится ли ситуация со временем? Исключать этого не стоит. Похоже, в стране всерьёз взялись за спорт — недаром уже объявлено о планах принять у себя Гран-при Формулы-1. Но очевидно, что до восторженности жителей Южной Америки и аутентичности африканского «Дакара» гонке в её нынешнем виде далеко



Плюс не хватило песков. Это довольно удивительно для Саудовской Аравии, но в маршруте марафона-2020 оказалось не так много действительно сложных песчаных участков. Да, мы видели опасные аварии и некоторые плутания в пустыне, но в большинстве своём экипажи сетовали на неграмотную дорожную книгу, а не действительно интересную навигационную загадку или невероятно сложную дюну, которую невозможно объехать и очень сложно преодолеть. Этому «Дакару» не хватило сложности. Возможно, организаторы решили не рисковать в первый год — посмотрим, что они предложат в 2021-м. При этом ходят слухи, что Саудовская Аравия «поделится» гонкой с кем-то из соседей, что разнообразит маршрут.

«Дакар» и безопасность

Было бы странно, если бы в итогах гонки мы ничего не сказали про гибель Паулу Гонсалвеша и серьёзную аварию Эдвина Стравера, который пережил клиническую смерть и сейчас по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Эти эпизоды доказывают: пусть «Дакар» стал безопаснее, но всегда готов больно ужалить в случае ошибки. Увы, по-прежнему не придумано, как достаточно защитить мотоциклистов при авариях на высоких скоростях. Райдеры «Дакара» остаются бесстрашными гладиаторами наших дней — и это правда жизни, а не высокопарные слова. Автоспорт по-прежнему опасен.