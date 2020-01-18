Почему «КАМАЗ» опять всех разгромил, две главные проблемы «Дакара» и другие итоги гонки

Да, «КАМАЗ» заводской. Но секрет не в этом
«Дакар» — снова наш, в смысле камазовский. При подведении итогов гонки давайте для начала кратко пробежимся по пунктам, которые позволили российской команде уверенно взять первое и второе места на марафоне. Трудно определять какие-то пропорции, но, конечно, очень многое зависело от подготовки техники. Камазовцы каждый год дорабатывают собственные грузовики и зорко следят за новинками у конкурентов — например, за последнее время на российских грузовиках появились автоматические коробки передач и лимитатор скорости. Ресурсы позволяют камазовцам и чужие ноу-хау перенимать, и свои применять.
Отдельно скажем про мотор — раз в «МАЗ-СПОРТавто» подчеркивали, что сильно проиграют россиянам в этом компоненте. Удивляться тут вовсе не приходится, ведь у мазовцев стоит тот самый мотор «Баггира», от которого прежде отказались в «КАМАЗ-мастере». Отказались, потому что чехи не позволяли дорабатывать двигатель. В итоге белорусы едут на «стоковом» моторе, а россияне — на «Камминсе», который постоянно дорабатывали последние два года. Отсюда и разница.
Скажете, всё дело в заводском статусе российской команды на фоне меньших ресурсов конкурентов? Это упрощённый подход, к тому же не забывайте, что несколько лет назад курс рубля упал вдвое, что автоматически уменьшило бюджет камазовцев при прежних возможностях многих конкурентов.
Главный плюс «КАМАЗ-мастера» — это, если выражаться по-футбольному, глубокая скамейка запасных. У российской команды каждый из четырёх пилотов (а есть ещё и пропускавший гонку Мардеев) способен бороться за место на подиуме и победы, в то время как конкуренты по разным причинам делают ставку на одного лидера. Чехи традиционно разобщены, ван ден Бринк на «Рено» тоже предоставлен сам себе, у «МАЗа» в роли явного первого номера Вязович, а команда де Роя и вовсе лишилась застрельщика из-за проблем Жерара со здоровьем. Вспомните, как несколько лет назад голландцы выставили на «Дакар» трио де Рой — Бьязьон — Вильягра — вот это была сила!
На сей раз все камазовские соперники с глубиной состава явно подкачали — в то время как россиянам не помешали ни какое-то проклятие грузовика Эдуарда Николаева, собравшего на себя все проблемы первой половины гонки, ни серьёзные потери Дмитрия Сотникова. Два камазовца откатились назад — но оставшиеся два работали как метрономы. В то время как для «МАЗа» сход Вязовича по сути стал бы катастрофой. Катастрофой, которую ещё до старта пережила команда де Роя.
Виноват ли «КАМАЗ» в том, что у соперников недостаточно сильных и стабильных пилотов? Ну, это явно не проблемы чемпионов из России. Они просто лишний раз намекнули, что без человеческого фактора ничего не получится.
У России классные штурманы, гордитесь ими!
Продолжим хвалить российских участников — и ведь есть за что! Приятно, что на нынешнем «Дакаре» регулярно в центре внимания оказывались штурманы из России, которые работали далеко не только с соотечественниками. Константин Жильцов более чем успешно провёл гонку с Язидом Аль-Раджи — четвёртое место экипажа подтвердило элитный статус российского штурмана. Поднялись и акции Алексея Кузьмича, который с не самым знаменитым пилотом Ясиром Сеайданом вошёл в десятку, а на двух этапах попадал в тройку быстрейших. Может быть, умение хорошо ориентироваться на плохих дорогах — это у нас в крови?
«Тойота» зря жаловалась на правила
Интересным моментом гонки стал мини-скандальчик с участием фаворитов зачёта внедорожников. После первой половины «Дакара» руководитель «Тойотй» Глин Холл заявил, что технический регламент несправедлив и работает на руку багги его конкурентов из X-raid. По словам Холла, при действующих правилах багги гораздо быстрее на прямых. В X-raid Холлу весьма жёстко ответил глава команды Свенд Квандт — мол, его коллега всё время «плачет», хотя результаты вовсе не подтверждают несправедливость регламента.
Сейчас, после финиша гонки, мы склонны окончательно встать на сторону Квандта. Когда Аль-Аттия на «Тойоте» проиграл Карлосу Сайнсу всего шесть минут (из них три — штраф), трудно говорить о неком глобальном неравенстве. Тем более если помнить, что все лидеры и теряли время на навигационных ошибках, и постоянно меняли колёса на первых спецучастках гонки. Так что заявления Холла — это скорее традиционные психологические игры и попытка добиться своего из серии «а что, а вдруг».
Мотовездеходы в огне!
Судя по «Дакару»-2020, у нас выявляется новый класс с наиболее жёсткой конкуренцией. Да, по итоговым результатам класса SSV вроде бы не сказать о невероятной плотности, но давайте смотреть на перспективу. В мотовездеходы приходит всё больше участников, при этом они располагают схожей по уровню техникой, а для успеха не нужны заоблачные ресурсы. Если бы несколько лидеров не потерпели неудачи на первых же спецучастках, не исключено, что борьба получилась бы ещё острее — с участием Сириля Депре, Рейналдо Варелы, Конрада Раутенбаха и остальных, кто либо продолжил выступать по системе Dakar Experience, либо уступал после стартовых допов слишком много.
Так что, судя по всему, в 2021 году нас ждёт настоящая рубка! Наш Сергей Карякин, надеемся, поборет проблемы с ремнями вариатора и тем самым повысит шансы поменять серебро на золото.
«Дакар» в Саудовской Аравии: ОК, но есть две проблемы
Позади первое издание гонки в новой стране — и уже сложилось первое впечатление, как выглядит здешний «Дакар». Процитируем Александра Доросинского: «От самой организации „Дакара“ мы в восторге. Дороги, скрытые стенограммы, бивуаки, питание — это очень круто. Но нет зрителей. На финише было шоу, но не было ни одного зрителя. Чем вообще очень сильно удивил „Дакар“: я так понимаю, что в Саудовской Аравии он вообще никому не интересен. Нет никакой обратной реакции от людей. Не видим, чтобы кто-то этим интересовался. Ощущение, что сделано для нас, участников, и для тех, кто смотрит по телевизору».
Изменится ли ситуация со временем? Исключать этого не стоит. Похоже, в стране всерьёз взялись за спорт — недаром уже объявлено о планах принять у себя Гран-при Формулы-1. Но очевидно, что до восторженности жителей Южной Америки и аутентичности африканского «Дакара» гонке в её нынешнем виде далеко
Плюс не хватило песков. Это довольно удивительно для Саудовской Аравии, но в маршруте марафона-2020 оказалось не так много действительно сложных песчаных участков. Да, мы видели опасные аварии и некоторые плутания в пустыне, но в большинстве своём экипажи сетовали на неграмотную дорожную книгу, а не действительно интересную навигационную загадку или невероятно сложную дюну, которую невозможно объехать и очень сложно преодолеть. Этому «Дакару» не хватило сложности. Возможно, организаторы решили не рисковать в первый год — посмотрим, что они предложат в 2021-м. При этом ходят слухи, что Саудовская Аравия «поделится» гонкой с кем-то из соседей, что разнообразит маршрут.
«Дакар» и безопасность
Было бы странно, если бы в итогах гонки мы ничего не сказали про гибель Паулу Гонсалвеша и серьёзную аварию Эдвина Стравера, который пережил клиническую смерть и сейчас по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Эти эпизоды доказывают: пусть «Дакар» стал безопаснее, но всегда готов больно ужалить в случае ошибки. Увы, по-прежнему не придумано, как достаточно защитить мотоциклистов при авариях на высоких скоростях. Райдеры «Дакара» остаются бесстрашными гладиаторами наших дней — и это правда жизни, а не высокопарные слова. Автоспорт по-прежнему опасен.
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