«Рейсинг Пойнт» станет «Астон Мартином». Удар по «Ред Булл»? «Мерседес» остаётся?

Консорциум инвесторов под руководством канадского миллиардера Лоуренса Стролла приобрёл 16,7% акций «Астон Мартина». Сумма сделки — £ 182 млн (или € 216 млн). Соглашение само по себе имеет большое значение: знаменитая британская марка сегодня переживает не лучшие времена, и такие инвестиции — как глоток свежего воздуха. На этом фоне переименование команды может показаться небольшим шагом — «Астон Мартин» так или иначе присутствовал в последние годы в Формуле-1. Однако это важно: теперь можно будет говорить, что в «Больших призах» гоняются настоящие «Астон Мартины».

И, конечно, эта сделка выглядит как минимум любопытно в контексте недавних слухов — предполагалось, что «Астон Мартином» будет называться совсем другая команда…

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«Мерседес» остаётся?

Владельцем «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл стал в середине 2018 года — тогда миллиардер выкупил испытывавшую финансовые проблемы «Форс Индия», параллельно разорвав отношения с «Уильямсом», за который тогда выступал его сын. Не секрет, что приобретение команды в первую очередь было связано с трудоустройством Лэнса.



О том, что Стролл-старший заинтересован в приобретении пакета акций «Астон Мартина», говорили давно. Но предполагалось, что после этой сделки канадец под вывеской британской марки выкупит «Мерседес» — немцы, по слухам, не уверены в целесообразности продолжения программы в Формуле-1, поскольку затраты по-прежнему высоки, победы «Серебряных стрел» немного приелись, а будущая смена правил грозит поражениями.

Ола Каллениус Фото: Sarah Silbiger/Getty Images

Тем не менее на недавней встрече в Берлине председатель совета директоров «Даймлера» Ола Каллениус опроверг сообщения об уходе «Мерседеса» из «Больших призов», назвав их неправдой. Теперь к словам Каллениуса можно добавить и Стролла, который по-прежнему будет стоять во главе «Рейсинг Пойнт» («Астон Мартина»). Разумеется, эти события не гарантируют «Либерти» новый контракт с «Серебряными стрелами», но он становится более вероятным.



Пока всё идёт к тому, что «Мерседес» останется в Формуле-1 после сезона-2020. Теперь в прессе муссируются слухи о том, что Льюис Хэмилтон потребовал прибавку к зарплате — и немецкие воротилы не готовы удовлетворить запросы чемпиона. Сам Льюис, впрочем, всё опроверг, заявив в «инстаграме», что переговоры о новом контракте даже не начались. А что ещё он мог написать? Признай британец сам факт переговоров — это будет значить, что «Мерседес» планирует продолжать программу, и тогда немцам не о чем будет торговаться с промоутерами.

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А что «Ред Булл»?

Сразу после заявления «Астон Мартина» собственный релиз выпустил «Ред Булл»: команда поблагодарила английскую марку за сотрудничество, но отметила, что её контракт с брендом истекает в конце года — и, понятное дело, продлён не будет. «Вместе с „Астон Мартином“ мы завоевали 12 побед, 50 подиумов и шесть поул-позиций, — гласит заявление „Ред Булл“. — Мы желаем всем сотрудникам и акционерам „Астон Мартина“ всего наилучшего, а нашей целью остаётся сезон-2020 и успешное завершение партнёрства».



Отдельно «Ред Булл» отмечает, что техническое подразделение концерна — Red Bull Advanced Technologies — продолжит работать с «Астон Мартином» над проектом гиперкара «Валькирия», созданном при участии Эдриана Ньюи. С одной стороны, это говорит о том, что стороны не совсем разрывают связи, с другой — «Валькирия» настолько далека от Формулы-1, что вряд ли из этого выйдет что-то серьёзное.

«Астон Мартин Валькирия» на «Сильверстоуне». Июль 2019 года Фото: Charles Coates/Getty Images

А вот что по-настоящему важно для Милтон-Кинса, так это потеря титульного спонсора: вот уже третий год «Астон Мартин» присутствует в полном названии команды. Но пока Дитрих Матешитц верит в победу, а команду поддерживает «Хонда», с бюджетом проблем быть не должно. Опять же сочетание в названии команды двух никак не связанных друг с другом автомобильных брендов смотрелось довольно странно, пусть и прибыльно для самих «быков».



В любом случае главная цель «Ред Булл» — борьба за титул в сезоне-2020, и пока у неё есть для этого всё необходимое.