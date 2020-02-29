«Феррари» просто пощадили? ФИА (почти) признала, что с мотором итальянцев не всё чисто

Вечером в пятницу, фактически в момент окончания зимних тестов Формулы-1, пресс-служба Международной автомобильной федерации выпустила пресс-релиз, в котором объявила о завершении проверки силовой установки «Феррари», к которой у конкурентов было много вопросов в ходе сезона-2019. Никаких штрафов «Скудерия» не получила, но заявление оставило очень много вопросов. Разбираем ситуацию.
Предыстория
В 2019 году по мощности двигателя «Феррари» заметно опережала всех своих соперников в лице «Мерседеса», «Рено» и «Хонды». Феттель и Леклер демонстрировали потрясающий разгон и отличную максимальную скорость — собственно, во многом на этом и держалась конкурентоспособность «Феррари», особенно в квалификациях.
Конкуренты, примерно сравнявшиеся по характеристикам двигателей, постепенно сошлись в подозрениях: нет, «Феррари» не совершила некий технологический прорыв, а каким-то образом начала обходить технический регламент. Никаких доказательств не было, а сама команда, естественно, всё отрицала, однако соперники всё чаще намекали: «Скудерия» играется с лимитом топлива и нужно положить этому конец.
В итоге перед Гран-при США «Ред Булл» направил в ФИА официальный запрос насчёт серой зоны регламента. «Быки» интересовались, можно ли в промежутках между измерениями потока топлива отправлять в ДВС больше топлива (с целью потом сжечь его в оптимальный момент — в частности, на разгоне). ФИА подтвердила, что так нельзя — и по странной причине ровно после этого моторы «Феррари» стали менее шустры.
В самой «Скудерии» объяснили, что просто перенастроили машину с большим прицелом на скорость в поворотах, отчего пострадали показатели на прямых. Маттиа Бинотто заверил, что техническая директива ФИА не при чём, но вряд ли убедил соперников. Масла в огонь подлил Макс Ферстаппен, который после провала «Феррари» в Остине сдуру ляпнул: «Вот что происходит, когда перестаёшь жульничать». Возможно, тем самым голландец навсегда лишил себя шанса оказаться в Маранелло, но это уже другая история.
Что сказала ФИА
Итак, сезон-2019 оказался позади, и с учётом новой директивы и внедрения дополнительного сенсора серая зона правил должны были закрыть. Тем не менее ФИА решила до конца изучить ситуацию с двигателем «Феррари» и тщательно его обследовала. И вот, в финальный день зимних тестов, федерация выпустила заявление.
«ФИА объявляет, что после ряда технических исследований она завершила анализ работы силовой установки «Феррари» и достигла соглашения с командой. Детали соглашения не будут преданы огласке. Кроме того, ФИА и «Феррари» договорились о ряде технических обязательств, которые улучшат мониторинг всех силовых агрегатов Формулы-1 в предстоящих сезонах чемпионата, а также помогут ФИА в выполнении других регулирующих функций в Формуле-1 и в её исследовательской деятельности по выбросам углерода и экологичному топливу». Конец цитаты.
Что не так
Сразу бросается в глаза: ФИА не заявила, что работа силовой установки «Феррари» всегда полностью соответствовала регламенту Формулы-1. Наоборот — говорится о неком «соглашении с командой». Когда всё чисто, никакие соглашения не нужны. Тут же нам не говорят прямо, но старательно намекают: да, федерация выявила некие аномалии в работе двигателя, но посчитала, что они недостаточны для того, чтобы наказать команду.
Возможно, в федерации пришли к выводу, что «Феррари» соблюдала не дух, но букву правил, или что в случае наказания может завертеться долгое судебное разбирательство, которое особо никому не нужно — не ФИА, ни Liberty Media, ни «Феррари», которая в любом случае сезон-2019 проиграла.
В такой ситуации федерация могла вполне удовлетвориться договорённостью, что никаких спорных решений по части потока топлива у «Феррари» больше не будет. Также обратим внимание на фразу про «мониторинг всех силовых агрегатов Формулы-1 в предстоящих сезона» — выходит, «Скудерия» могла раскрыть некие секреты, которые позволят ФИА обнаружить «читы» других автопроизводителей. Будет забавно, если в итоге на аналогичной уловке поймают кого-то другого.
Что будет дальше?
Очень интересно, что о договорённости ФИА и «Феррари» думают конкуренты итальянцев — учитывая, что они не получат информации, что именно обнаружили у «Скудерии», и будут подозревать, что команда из Маранелло вела в 2019-м нечестную игру. Утешить «Мерседес», «Ред Булл» и всех остальных должен тот факт, что итальянских коней так или иначе пришпорили.
Куда обиднее может быть командам, которые в 2019-м наказали по-настоящему — мы говорим, например, про «Рено» и его дисквалификацию за использование системы изменения тормозного баланса, которая работала на болидах из Энстоуна долгие годы без особого сокрытия.
Здесь нужно отметить интересный тайминг с пресс-релизом ФИА. Заявление поступило к журналистам, когда боссы команд в большинстве своём уже пообщались с журналистами и собирались по домам либо вовсе покинули трассу в Барселоне. Таким образом, оперативных комментариев будет не так много, а до Гран-при Австралии тема с моторами «Феррари» немного «протухнет» плюс будет перекрыта многочисленной аналитикой про расклад сил в Ф-1. Ну а потом на фоне эпидемии коронавируса и возможных отмен Гран-при дела минувших дней ещё быстрее отойдут на второй план. Так что тему ФИА «заиграла» более чем грамотно. Или скандал только разгорается?
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