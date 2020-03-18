Эпидемия лишила Шварцмана связи с «Феррари». Даже на тесты пришлось ехать окольными путями

В предстоящие выходные пилот «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман должен был дебютировать в Формуле-2 в Бахрейне. Увы, сезон Ф-2, как и все остальные крупные спортивные соревнования, отложен на неопределённый срок. Так или иначе, нам было о чём поговорить с Робертом — речь шла и о коронавирусе, и о тестах в том же Бахрейне, которые Формула-2 всё-таки успела провести.

— Роберт, учитывая, что вы входите в академию «Феррари» и выступаете за итальянскую команду, как на вас сказалась эпидемия коронавируса?

— Конечно, по мне это ударило. Я должен был находиться в Италии и там тренироваться, но такой возможности нет. Так что сейчас тренируюсь дома в Санкт-Петербурге. Хотя понятно, что условия для подготовки к сезону здесь не такие, как были бы в Италии. Обстановка более расслабленная. Но, возможно, это и к лучшему: есть шанс спокойно подойти к началу сезона.



— Ходила информация, что участие «Премы» в предсезонных тестах в Бахрейне было под угрозой?

— Всё так. Я должен был лететь вместе с механиками, но из Италии нас в Бахрейн не пустили, пришлось менять планы. В итоге я летел через Россию, они — через Германию.

Российскому гонщику пришлось сесть на карантин после тестов в Испании

— Вы в команде внедрили какие-то дополнительные меры предосторожности? Условно, запретили рукопожатия?

— Всё стандартно: все понимают, что нужно чаще мыть руки, использовать дезинфицирующие спиртовые растворы, держать дистанцию во время разговоров и так далее. Нам дали инструкции, что и как лучше делать, чтобы никто не заболел. Главный момент для меня — очень не хочу оказаться в положении, когда я не могу выйти на старт гонки, а все остальные поедут. Это было бы самым обидным.

— Формула-1 правильно в последний момент отменила Гран-при Австралии?

— Если кто-то, как «Макларен», лишился возможности выйти на старт, то, считаю, гонку надо было отменить. Все должны участвовать, чтобы шла честная борьба. А иначе зачем проводить чемпионат? При серьёзных проблемах Гран-при надо переносить.

Ситуация с отменой Гран-при Австралии — просто цирк. Формула-1 сильно подставилась Формула-1 сработала медленно и подставила болельщиков. Сложность ситуации — не оправдание.

— Тестами Ф-2 в Бахрейне довольны?

— У нас тесты прошли достаточно хорошо в плане сбора информации. Не было цели показать самый высокий результат. Неплохо собрали информацию, пусть не обошлось без кое-каких «косяков». Надеюсь, они никак не повлияют на будущие результаты.

В первый день мы просто посмотрели машину, провели механические тесты, но практически не ехали по-настоящему. Второй и третий день мы уже работали на квалификацию и гонку. В принципе мы находимся на неплохой стартовой точке. Я доволен. По-моему, я проехал больше всех кругов, так что всё хорошо.



— Есть понимание, кто станет основным конкурентом?

— Каждый тестирует что-то своё, кто-то едет на время, кто-то — нет. Поэтому на данный момент трудно сказать.

Мазепин — лучший из россиян в третий день тестов Формулы-2, Шварцман — 7-й

— Например, Сергей Сироткин считает, что «АРТ» среди двух быстрейших команд.

— Ну, уровень команды зависит и от пилотов. «АРТ» — сильная команда, ещё есть «Виртуози», «ДАМС», «Према»… Борьба в чемпионате будет очень тяжёлой, очень много хороших пилотов, все будут очень близки друг к другу.



— Перечисляя команды, вы не упомянули «Хайтек», хотя на тестах они были очень быстры. Удивлены — или они собрали хороший инженерный состав?

— Уверен, они набрали много хороших людей, а вдобавок взяли пилота, который занял третье место в прошлом сезоне — очень опытного Гьотто. Я особо не удивлён. При этом они явно работали на скорость, по максимуму показывая свой потенциал. А мы ехали с достаточным запасом, поэтому я спокоен.



— На тестах нет необходимости прочувствовать максимум возможностей машины?

— А можно так прочувствовать, чтобы не показать это остальным. Где-то притормозив немного и так далее.

Роберт Шварцман Фото: FIA Formula 2

— Как вам первый опыт работы с 18-дюймовыми колёсами?

— С ними физически труднее, ведь эти шины больше и тяжелее. Конечно, надо привыкать. Даже при взгляде из кокпита всё по-другому: раньше ты видел только резину, а теперь и часть диска. Есть такие визуальные моменты. И работает такое колесо немного по-другому, ведь у него меньше боковина. Машину с такими колёсами можно сорвать сильнее и резче, чем болид с 13-дюймовыми шинами. Это сильно ощущалось — надо ездить аккуратнее. Не скажу, что мы уже полностью разобрались с этими колёсами, но уже примерно понятно.



— То, что с этими колёсами сложнее, это же хорошо? Выходит, больше будет зависеть от пилота?

— Все равно всё очень сильно зависит от команды, от настроек машины. В первый день тестов наша машина не была настроена — просто неуправляемая. Меня обычно никогда не разворачивает, а если это и происходит, то при атаке на пределе. А здесь развернуло во время первого же заезда! Ехал спокойно, но машину сорвало — я сделал разворот на 360 градусов.



Так что настройки очень важны. Если машина настроена хорошо, ты можешь сохранять резину и темп и ехать быстрее соперников. Чем выше по чемпионатам я поднимаюсь, тем больше всё зависит от техники.

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— Ну, в Формуле-1 всё будет ещё хуже.

— Это да. Ну, вы же видите, что «Мерседес» всегда в голове пелотона. Я не думаю, что пилоты средних команд настолько хуже тех, кто выступает за «Мерседес», «Ред Булл» или «Феррари». Просто техника, бюджет, другие нюансы… Машина Ф-1 очень умная.



— Кстати, не было возможности поработать на симуляторе за рулём болида «Феррари» этого года?

— «Феррари» предпочитает держать такие моменты в секрете, так что просто скажу, что у меня были тесты на их симуляторе. Все детали оставлю при себе и «Феррари».

Когда теперь ждать гонок? Какие этапы Ф-1 и других серий уже точно отменены Неужели межсезонье растянется до середины июня? Даже скорректированные календари уже трещат по швам.

— Сезон Ф-1 отложен, но все равно задам вопрос про ожидания — как думаете, сможет кто-то навязать борьбу «Мерседесу»?

— Я надеюсь, что какая-нибудь смена лидеров произойдёт. Потому что всё время смотреть на то, как побеждают одни и те же команды… Даже мне уже становится не очень интересно. Хочется смены обстановки. Вообще хочется, чтобы «Феррари» начала выигрывать — всё-таки столько лет без титулов.

— Но ведь слухи про форму «Феррари» не самые радужные.

— Мне трудно сказать, какой сейчас настрой в команде: я уже довольно давно не был в Италии из-за карантина. Так что не знаю, специально ли идёт поток новостей про проблемы или нет.



— Какие для себя ставите цели на старт сезона, когда бы он ни случился?

— Честно, не знаю. Нужно избегать ошибок и набирать очки. Конечно, я надеюсь, что будут подиумы и первые места, но не знаю, где именно мы окажемся — понять трудно. Я знаю, что постепенно мы будем прибавлять и становится сильнее. Конечно, будет здорово, если мы сразу начнём на супер-уровне и наберём кучу очков, но даже если так не получится, то я настраиваюсь брать всё, что можно, а потом учиться, идти вперёд и поднимать планку.



— В сезоне Формулы-2 всё-таки не будет Махавира Рагунатана. Болельщики расстроены — а вы?

— Считаю, неправильно обсуждать его в негативном свете, унижать. Понятно, что это не сильнейший пилот и, возможно, это не его вид спорта, но все равно смеяться над человеком не стоит. Да, болельщики разочарованы, что он не поедет в Формуле-2, но это понятно: им нечего обсуждать. Им нужно найти жертву, которую можно пообливать коричневым цветом. Я ничего против Рагунатана не имею. Единственное, он не всегда пропускал соперников на быстрых кругах, это раздражало. Но оскорблять его не стоит.