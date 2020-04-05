Красивейший прыжок дакаровского «КАМАЗа» в замедленной съёмке. Мощь в каждом кадре видео

Пока у нас нет никаких гонок, остаётся вспоминать старые соревнования и эффектные ролики, снятые командами. Сегодня отправимся не слишком далеко – в 2017 год. «КАМАЗ-мастер» и его спонсоры из российского представительства «Ред Булл» регулярно придумывают разные интересные активности, и на сей раз челнинцы отправились с подачи «быков» в Заполярье – в город Кировск Мурманской области. Отправились, конечно, не просто так, а вместе с боевым грузовиком, на котором Эдуард Николаев в январе 2017 года вновь стал победителем «Дакара».
«КАМАЗ-мастер» и «Ред Булл» решили заснять эффектный прыжок со снежного трамплина. Для пущего эффекта организовали всё так, чтобы затем выложить видео в замедленной съёмке. Вышло максимально эффектно: со снежными брызгами, съёмками из кабины и из-под днища, планами со всевозможных ракурсов. В общем, смотрите сами!
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Вот как прокомментировал съёмки сам Николаев: «Как вы видите, здесь очень много снега и снег очень глубокий. Это очень схоже с ездой по пескам в Южной Америке и на африканском континенте. Снег нам позволяет не терять навыки езды по песку. Мы попробовали наш грузовик по суровому глубокому снегу, ну и совершили несколько красивых прыжков».
Есть в загашнике и ещё одно видео от «КАМАЗ-мастера» и «Ред Булл». В нём объединены сразу несколько эффектных съёмок челнинской команды. Вторыми в списке идут уже описанные «гастроли» в Заполярье, а начинается ролик со знаменитых заездов Айрата Мардеева и Яри-Матти Латвалы по одному из спецучастков Ралли Финляндии WRC.
Завершает ролик ещё один сюжет с участием Николаева: параллельный дрифт боевого «КАМАЗа» с гоночным купе Mazda RX-8, которым управлял новозеландский пилот Майк Уиддетт. Атмосферности происходящему добавляло место съёмки: Кировский завод в Санкт-Петербурге.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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