Дичь: после аварии гонщик раздавил машину обидчика, драку остановили электрошокером

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Если в России национальный автоспорт не слишком популярен, то в Америке толпы зрителей могут собраться и на малозначимой гонке регионального уровня. Главное, чтобы они получили зрелище. И вот в данном случае пришедшие на трибуны точно не прогадали, пусть даже центральным событием гоночного дня оказалась далеко не борьба за победу.
Дело было в октябре 2017 года на автодроме Anderson Speedway в штате Индиана. В предпоследней гонке дня пилоты заканчивали прогревочный круг и уже начинали борьбу, когда два автомобиля не поделили трассу. Машина под 33-м номером поддела одного из соперников, который оказался в своеобразном сэндвиче, поскольку слева от него находился ещё один автомобиль. В итоге из гонка выбыли оба участника — на тот момент 42-летний Шоун Каллен (№33) и Джеффри Свинфорд, который младше его на два года.
Свинфорд оказался очень недоволен действиями коллеги — вероятно, полагая, что Каллен должен был действовать аккуратнее. Не дождавшись извинений, Джеффри внезапно приступил к активным действиям: решил то ли протаранить машину соперника, то ли её переехать. В итоге так и застрял на капоте соперника.
Тут нервы сдали уже у Каллена: он вылез из машины, откинул гоночный шлем, словно хоккейный тавгай, и начал бить остававшегося в висящем автомобиле Свинфорда. Трибуны пришли в восторг, хотя, конечно, допускать подобного никак нельзя.
Утихомирить Каллена смогли только прибежавшие на место драки полицейские. По-хорошему Шоун не понял, но у стражей порядка оказалось волшебное средство — электрошокер. Один удар — и Каллен валяется на асфальте, мигом позабыв про обидчика. Прекрасная работа! Каллена в итоге заковали в наручники и увезли с трассы. Впрочем, аналогичные действия были применены и к Свинфорду.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
В итоге оба гонщика были наказаны. Каллена оштрафовали за неподобающее поведение на трассе, ну а Свинфорду и вовсе пришлось отвечать перед законом за «преступное безрассудство»: всё-таки наезжать на другую машину куда опаснее, чем пытаться отвесить пару тумаков находящемуся в шлеме оппоненту.
Владелец Anderson Speedway тоже полагает, что поступок Свинфорда куда хуже: он пообещал никогда не пускать гонщика на свою трассу.
Впечатлены видео? Тогда выбирайте его в нашем голосовании за звание самого забавного гоночного видео.
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