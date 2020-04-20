«Мама хотела бы, чтобы мы вышли на старт». Как Шумахер всех разгромил в день смерти матери

В квалификации Гран-при Сан-Марино 2003 года братьям Шумахерам не было равных: Михаэль показал лучшее время, а Ральф стал вторым, проиграв брату всего 14 тысячных секунды. Расположившийся третьим Рубенс Баррикелло отстал от времени поула на две десятых, Монтойя проиграл почти полсекунды, а лидировавший в чемпионате Кими Райкконен — более восьми десятых.
Но сразу после сессии Михаэль с Ральфом на частном самолёте отправились в Кёльн — неделю назад их мать упала, её понадобилась срочная операция. Когда братья приехали, Элизабет Шумахер находилась в коме. Михаэль и Ральф вернулись на трассу, а следующим утром за несколько часов до гонки узнали, что их матери больше нет. В этот день 17 лет назад Михаэль Шумахер одержал, пожалуй, самую печальную побед в своей карьере.
Дуэль по-братски
На старте Ральф среагировал лучше своего брата и в скоростной дуге по внешней траектории обогнал «Феррари», вырвавшись в лидеры. Михаэль откатился на второе место, а позади расположились его напарник Рубенс Баррикелло и Хуан-Пабло Монтойя, партнёр Ральфа по «Уильямсу». На первых кругах Шумахеру-младшему удалось создать небольшой задел от преследователей, но уже к третьему кругу Михаэль догнал лидера и предпринял первую атаку — два брата поравнялись на стартовой прямой, но обогнать не удалось.
Михаэль стал напирать активнее. В Имоле обгонять сложно, но немец постоянно держал брата в напряжении, тут и там обозначая атаки. Не то что бы «Уильямс» был медленнее «Феррари», но Ральфу не удавалось сосредоточиться на трассе и идти в оптимальном темпе — Михаэль, Баррикелло и Монтойя выстроились плотной группой позади.
Старт Гран-при Сан-Марино-2003
Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images
Так продолжалось несколько кругов, пока Михаэль не понял тщетность атак. Он немного отпустил брата, но постоянно держался поблизости. В квалификации «Уильямс» был очень быстр, а потому Ральфу наверняка предстоял скорый пит-стоп (в те годы пилоты выезжали в квалификации с тем количеством топлива, с которым собирались стартовать в гонке). И расчёты Красного барона оказались верны: после 16 кругов «Уильямс» зазывает лидера гонки на дозаправку.
В ответ на это Михаэль взвинчивает темп и на 17-м круге ставит рекорд гонки — всего на пару десятых медленнее, чем его квалификационный круг накануне. И это на изношенных после полутора десятков кругов позиционной борьбы с «Уильямсом» шинах! Шумахер-старший сворачивает на первый пит-стоп на 19-м круге — и возвращается на трассу в нескольких секундах впереди брата.
Угроза от «Макларена»
«Феррари» и «Уильямсы» выбрали на гонку стратегию трёх дозаправок, в то время как в «Макларене» сделали ставку на два пит-стопа. И после пит-стопа Михаэля в лидеры гонки вышел Кими Райкконен. Правда, уже через четыре круга финн вынужден был вернуть немцу позицию, зато из боксов Кими выехал четвёртым — впереди Монтойи, которого преследовал на первом отрезке дистанции.
Михаэль Шумахер уверенно опережал Ральфа и Баррикелло, но Райкконен по-прежнему представлял угрозу — Кими оставалось совершить на один пит-стоп меньше. Михаэль продолжил атаковать и круг за кругом штамповал в квалификационном режиме — для того, чтобы после своего второго пит-стопа на 34-м круге вернуться на трассу впереди Райкконена.
Шумахеру-старшему оставался всего один пит-стоп — «Феррари» провела его безукоризненно, и Михаэль одержал уверенную победу. В какой-то момент его отрыв от Райкконена достиг 18 секунд — и это при большем количестве пит-стопов! Под финиш немец бросил атаковать, чтобы не рисковать машиной, и пересёк линию финиша всего парой секунд ранее Кими.
Михаэль Шумахер и Жан Тодт
Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images
А вот для Шумахера-младшего вторая половина гонки была сплошным сражением. У Ральфа возникла очередная заминка на пит-стопе, из-за чего с третьего пит-стопа он вернулся на трассу позади Райкконена, а через пару кругов вынужден был пропустить и Баррикелло. Немец в итоге откатился на четвёртое место и мог потерять и его — под финиш очень быстро приближался Дэвид Култхард, но Ральфу всё же удалось отстоять свою позицию.
«Мама любила смотреть, как мы гоняемся»
На подиуме Михаэль Шумахер не сдержал слёз. В знак траура традиционного для награждения душа из шампанского не было. Сразу после церемонии Михаэль с Ральфом покинули трассу, на пресс-конференции от имени победителя выступал руководитель «Феррари» Жан Тодт.
Элизабет Шумахер было 55 лет. Вплоть до развода с Рольфом Шумахером она вместе с супругом активно занималась делами картодрома, на котором Михаэль и Ральф делали свои первые шаги в автоспорте.
Ральф, Элизабет и Михаэль Шумахеры. 21 июля 1997 года
Фото: Marcus Brandt/Bongarts/Getty Images
Вечером после гонки агентству Reuters через пресс-секретаря Михаэля Шумахера удалось получить комментарий по поводу смерти матери. «Мама любила смотреть, как мы катаемся на картах в Керпене. Они с папой всегда нас поддерживали. Благодаря им у нас появилась возможность делать то, что мы делаем, — сказал он. — И, я уверен, она хотела бы, чтобы мы вышли на старт».
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