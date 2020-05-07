Никаких братских чувств у Шумахера. Как Михаэль отобрал у Ральфа подиум ради «Феррари»

В борьбе за позицию Красный барон не щадил ни своих, ни чужих.

В этот день 20 лет назад в Барселоне прошёл Гран-при Испании, пятый этап сезона-2000, который больше всего запомнился сражением братьев Шумахеров за подиум, на который в итоге никто из них не попал.

Поначалу на «Каталунье» всё шло так, как надеялись в «Феррари»: Михаэль Шумахер стартовал с поул-позиции, удержался впереди Хаккинена на старте и, хотя и не мог создать от финна мощный отрыв, сохранял первую позицию в гонке. Но всё изменилось на 41-м круге, когда из-за слишком долгого пит-стопа «Феррари» немец откатился на второе место и отдал лидерство пилоту «Макларена».

Старт Гран-при Испании-2000 Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Шумахер пытался контратаковать, но из левой задней шины начал уходить воздух и темп экс-лидера заметно упал. Хаккинен уехал вперёд, а сзади приближался Дэвид Култхард. Шотландец попытался провести атаку внутри первого поворота, но Михаэль заранее сместился в эту сторону и предотвратил выпад. Кругом позже ДиСи в том же месте обозначил тот же манёвр, Михаэль точно так же сместился внутрь, но Култхард резко вывернул наружу и опередил «Феррари» по внешней траектории.



Темп Михаэля продолжал падать — оба «Макларена» отрывались, а в зеркалах уже маячил «Уильямс» Ральфа Шумахера. Ральф квалифицировался пятым, но на старте умудрился опередить Баррикелло и Култхарда и вырваться на третью строчку. Култхарда Ральф впоследствии пропустил, но Баррикелло по-прежнему оставался позади.

Катастрофа будущего вице-чемпиона Формулы-1: 5 разворотов за гонку, и это на «Феррари» Вряд ли после провала Массы в Сильверстоуне можно было представить, как близко он окажется к титулу на дождливом «Интерлагосе».

На 50-м круге Ральф пошёл в атаку на Михаэля внутри десятого поворота — тогда он был не столь острым, поэтому «Уильямс» и «Феррари» удержались бок о бок, и в следующем повороте внутри оказывается уже старший Шумахер. В середине поворота Михаэль немного заблокировал одно из колёс и «вывез» брата чуть шире — и в этот момент мимо обоих проскользнул Баррикелло, который всё это время держался вплотную за Шумахерами. Вот так Шумахер пожертвовал успехом брата ради подиума «Феррари»!

На первом и втором местах в итоге финишировали Хаккинен и Култхард, Баррикелло стал третьим — это был его второй подиум за «Феррари». Ральф занял четвёртое место — из того одиннадцатого поворота он выехал позади Рубенса, но всё же впереди брата.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

Это была не первая и не последняя стычка Шумахеров на трассе — в 1997-м Ральф даже невольно помог Жаку Вильнёву стать чемпионом, когда врезался в первом повороте в собственного напарника Джанкарло Физикеллу, а тот уже вынес на гравий и Михаэля. Можно также вспомнить Гран-при Канады 2001 года, когда Михаэль и Ральф всю дистанцию боролись друг другом за победу — и выиграл тогда именно Ральф. Это был первый случай в Формуле-1, когда два брата стояли на двух верхних ступенях подиума. А уже через две недели на старте на «Нюрбургринге» Михаэль едва не впечатал брата в стену — Ральфу пришлось отпускать газ.

Михаэль и Ральф Шумахеры с Микой Хаккиненом на подиуме Гран-при Канады-2001 Фото: Andreas Rentz/Getty Images

«Мы братья, мы близки, но в то же время мы оба конкурентоспособны, — рассказывал в 2003 году Ральф. — Пару раз у нас были некоторые моменты на трассе, но я знаю его пределы, знаю свои пределы. Я не буду пытаться делать с ним глупостей, и, думаю, он со мной тоже. В обычной жизни мы почти не говорим о гонках. Он живет в Швейцарии, я — в Австрии, у нас обоих семьи, так что мы не очень часто проводим вместе время».



То, как Михаэль сражался с братом — жёстко и бескомпромиссно, хорошо описывает характер Красного барона в целом — всё ради победы, даже если речь идёт о человеке, с которым ты рос.

Драма в Ф-1: Шумахер уже признал поражение, но «Мерседес» лидера сгорел на последнем круге Возможно, это обиднейшее поражение подтолкнуло Хаккинена к уходу из Формулы-1.

Ральф выступал в Формуле-1 до 2007 года, и считается, что он так и останется в тени своего брата. Но кто в его тени не остался? На счету Шумахера-младшего шесть побед (48-е место в списке победителей Гран-при за всю историю Ф-1) и 27 подиумов (38-е место за всю историю) — как ни крути, а всё-таки неплохо.