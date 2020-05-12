Похоже, «Феррари» уже определилась с заменой Феттеля. Сайнс — ошибка или блестящий ход?

Похоже, «Феррари» не планирует развлекать болельщиков и журналистов длинным контрактным сериалом. Только-только объявив о грядущем расставании с Себастьяном Феттелем, итальянцы, по слухам, в ближайшее время (в среду-четверг, ну или во всяком случае до конца рабочей недели) официально объявят имя преемника Себа. Им должен стать Карлос Сайнс. Почему испанец, а не, к примеру, Даниэль Риккардо, и не пожалеют ли о своём решении как «Феррари», так и сам гонщик?

Почему Карлос?

Кандидатура Сайнса всплыла в прессе, как только пошли разговоры о проблемах в переговорах Феттеля и «Феррари». Всё логично: журналисты составляют списки наиболее успешных гонщиков, у которых в конце года заканчиваются контракты. Сайнс провёл великолепный сезон-2019, взлетев на шестое место в личном зачёте и фактически обойдясь без ошибок. Карлос ехал настолько сильно и стабильно, что его даже игнорировали в телевизионных трансляциях — что толку смотреть на этот оранжевый «Макларен»?

Леклер — Феттелю: никогда не учился столь многому, как с тобой

В «Скудерии» явно остались под впечатлением. Да, поначалу он был не очень силён в квалификациях и проигрывал новичку Норрису, но в целом быстро адаптировался в новой команде (Ландо в «Макларене» уже был своим) и выжимал из техники всё возможное. В этом плане Сайнс антипод Леклера: Шарль и сам признавал, что если по субботам он был сильнее Феттеля, то в гоночном темпе у Себа нередко сохранялось преимущество. Так что «Феррари» собрала пилотов, которые смогут равняться друг на друга в решающих сессиях уик-энда.

Фото: Dan Istitene/Getty Images

При этом за Сайнсом нет славы «токсичного» гонщика. Да, их отношения с Ферстаппеном были непростыми, но Карлос нормально ладил со всеми остальными напарниками, да и если вернуться к Максу, то это голландец в Сингапуре-2015 отказался выполнять командную тактику и пропускать напарника вперёд, в то время как сам Сайнс в аналогичных ситуациях сжимал зубы и делал, что просили.



Меняя Феттеля на Сайнса, «Скудерия» вдобавок ко всему неплохо экономит — по расчётам, примерно 20 миллионов евро в год (ожидается, что Карлос будет зарабатывать «десятку» против 30 млн у Себа). Даниэль Риккардо, вполне возможно, после «жирного» контракта с «Рено» просил бы более солидное жалованье. Как говорится, если между тремя воспитанниками «Ред Булл» нет разницы, зачем платить больше?

В «Феррари» прокомментировали решение расстаться с Феттелем

Что может пойти не так

Сайнс стабилен и быстр. Достаточно ли этого для «Феррари»? Трудно сказать. Карлос выступает в Формуле-1 с 2015 года, за это время завоевал лишь один подиум (и то постфактум) и далеко не всегда опережал партнёров ко команде. В 2018-м Сайнс проиграл Хюлькенбергу в «Рено», а в 2015-м, несмотря на относительно равную скорость, по очкам сильно уступил Ферстаппену – 18:49.



По-хорошему «Феррари» следовало бы понаблюдать за Сайнсом в первой половине сезона-2020, оценить его уровень на фоне набравшегося опыта Норриса и лишь затем принять решение. Но кто же виноват, что вся первая часть сезона взяла и схлопнулась? Нельзя сказать, что Бинотто и компания действуют вслепую, но всё-таки исходных данных перед принятием решения у них было меньше, чем хотелось бы.



В целом, «Феррари» получит непривычно молодую для себя пару гонщиков — наверное, последний раз столь неопытный и не именитый дуэт был в сезоне-2007, когда новым напарником Фелипе Массы стал Кими Райкконен. Ну, итог того чемпионата показывает, что ничего страшного в молодости нет, а сейчас ни у кого не повернётся язык назвать дуэт Райкконен-Масса слабым.

Кто заменит Себастьяна Феттеля в «Феррари»?

Продолжится ли везение Сайнса?

Вся карьера Карлоса в Формуле-1 — это следование принципу «везёт тому, кто везёт». Испанцу много раз фартило, но и он сам делал всё возможное, чтобы получить следующий шанс. После провального сезона-2013 в GP3 (того самого, когда титул и место в Ф-1 завоевал Квят), Сайнс понимал, что его последний шанс — победа в Мировой серии «Рено». Даже она ничего не гарантировала испанцу: вакансия в «Торо Россо» на 2015 год открылась только после внезапного решения Феттеля уйти в «Феррари» (то есть Себ уже второй раз помогает карьере Карлоса).

Петров — о Квяте в «Феррари»: если Даня сильно проведёт сезон, почему бы и нет?

В 2017-м Сайнс затеял крайне рискованную игру, когда открыто заявил, что не хочет оставаться в «Торо Россо» ещё на сезон. Казалось, что ставка Карлоса провалилась: пока он уступал Хюлькенбергу в «Рено», Риккардо освободил-таки место в «Ред Булл», но обиженные на Сайнса «быки» уже не делали на него ставку. В «Рено» не слишком рассчитывали на Сайнса из-за его статуса арендованного у «Ред Булл», а обратно в «Торо Россо» испанца уже особо не ждали, но раньше времени от обязательств не освобождали.

Прощай, Ф-1? Но здесь Карлосу очень повезло, что Алонсо решил покинуть Формулу-1, а Риккардо огорошил «Рено» и Окона решением перейти в тот момент, когда француз и Тото Вольф уже отказались от контракта с «Маклареном».



Все равно казалось, что Сайнс просто ухватился за первый попавшийся вариант: не забывайте, что Карлос переходил в сменившую всех руководителей команду, чей болид в конце 2018-го был предпоследним по скорости. Легко можно было представить, как Сайнс проведёт в «Макларене» парочку серых лет, после чего бесславно покинет Формулу-1 ввиду отсутствия перспектив. Вышло, как видим, немного по-другому.

На фоне ситуации в «Феррари» Сайнс приостановил переговоры с «Маклареном»

То есть Сайнс вообще не должен был получить места в Ф-1 в 2015-м, практически остался у разбитого корыта в 2018-м, а теперь мы ждём, что Сайнса совсем скоро подтвердят в «Феррари» — вот так бывает, это Ф-1! И учитывая такое везение Карлоса и его умение показать себя в нужный момент, я бы не торопился отправлять Сайнса в «Феррари» на вторые роли. Леклер год назад, знаете ли, тоже приходил в качестве бесспорного номера два…