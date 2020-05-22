Пока пилоты «Ред Булл» боролись, Алонсо оставил их в дураках. Филигранная борьба на грани

Гран-при Испании-2011 — один из многих случаев, когда Алонсо был великолепен, а «Феррари» — нет.

Гонки в Барселоне нечасто получаются яркими и запоминающимися, но Гран-при 2011 года таковым стал — исключительно благодаря первым сотням метров в исполнении Фернандо Алонсо. Но даже его мастерства не хватило, чтобы привести «Феррари» на подиум. В девятую годовщину Барселоны-2011 вспоминаем невероятный старт Фернандо и его последующие злоключения.

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Алонсо срывает овации

Сезон-2011 начался с двух подряд «Ред Булл», но в Шанхае «Макларену» удалось нанести ответный удар и привести на первое место Хэмилтона. В Турции Феттель одержал третью в сезоне победу и перед этапом в Испании опережал Хэмилтона на 34 очка. «Феррари» же третий год подряд не была даже в числе претендентов на титул — третье место Алонсо в Стамбуле было единственным подиумом «Скудерии» в четырёх первых гонках.

В Барселоне Алонсо квалифицировался четвёртым — всего в трёх тысячных позади Хэмилтона, но почти в секунде от Уэббера и Феттеля. Именно они — пилоты «Ред Булл» — и считались главными фаворитами в борьбе за победу, в то время как главной интригой была форма «Макларена»: если кто и мог бросить вызов действующим чемпионам, то только Уокинг.

Когда стартовые сигналы потухли, Хэмилтон допустил небольшую пробуксовку и сразу выпал из борьбы за лидерство. Уэббер, стартовавший с поула, сразу сместился левее, чтобы заблокировать Феттеля, но немец, лучше разогнавшийся со своей позиции, искал пространство для атаки и вынырнул с правой стороны. Марку, чтобы не проигрывать борьбу, пришлось сместиться обратно, и тогда мимо обоих пилотов «Ред Булл» проскочил Алонсо.

Права на видео принадлежат Formula One Limited. Полностью посмотреть видео вы можете в «инстаграме» F1.

Фернандо блестяще разогнался с четвёртой позиции, занял позицию позади Феттеля и, пока немец сражался с Уэббером, выжидал более выгодный момент для рывка — он появился прямо перед торможением. Испанец выскочил вперёд, вынудил Уэббера ещё до торможения отпустить газ, а на выходе из поворота был впереди Феттеля — Себ заходил чуть шире, а потому ничем не мог помешать Алонсо.

Болельщики на трибунах, увидев во главе пелотона «Феррари» соотечественника, разразились мощнейшими овациями. К их сожалению, больше поводов порадоваться за Фернандо в той гонке не было.

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Получилось как всегда

«Феррари» с трудом удавалось сдерживать позади «Ред Булл» и «Макларен», но Алонсо блестяще использовал всю ширину трассы и не позволял соперникам провести атаку. На девятом круге в «Ред Булл» попытались переиграть «Феррари» тактически — Феттеля первым позвали в боксы, но Алонсо совершил пит-стоп кругом позже, и манёвр австрийцев не прошёл. Фернандо ещё 10 кругов «возил» Себа позади себя, пока в «Ред Булл» не попытались ещё раз: Феттель снова едет в боксы первым, Алонсо снова заезжает кругом позже, но теперь механики допускают заминку, и с пит-лейна испанец выезжает позади немца.

Второй пит-стоп отбросил Алонсо сразу на две позиции — Хэмилтон оттянул свою вторую остановку на несколько кругов и тоже оказался впереди «Феррари». Тем временем самого Фернандо вовсю прессинговал Уэббер, однако испанец вновь превосходно защищался. 15 кругов Уэббер на явно превосходящей в скорости технике ничего не мог поделать с «Феррари», и только на четвёртых пит-стопах, когда «Скудерия» поторопилась и позвала Алонсо в боксы слишком рано, Марк отыграл позицию.

Алонсо и Уэббер на Гран-при Испании-2011 Фото: Mark Thompson/Getty Images

За 10 кругов до финиша Алонсо шёл пятым — в минуте позади лидировавших Феттеля и Хэмилтона. Гонка, которая после первых поворотов могла стать бенефисом Фернандо и звёздным часом «Феррари», обернулась разочарованием.

«Лучшим моментом гонки, очевидно, был старт, но затем я ничего не мог поделать, — сказал после финиша испанец. — Нужно разобраться в работе всех новинок и понять, почему за две недели мы так отстали от соперников».

Феттель в погоне за вторым титулом

Победу в той гонке одержал Себастьян Феттель. На последних кругах действующего чемпиона активно прессинговал Льюис Хэмилтон, но немец уверенно держался и не подпустил соперника на дистанцию атаки. За счёт той гонки Феттель довёл свой отрыв в чемпионате до 41 балла, и в дальнейшем он только рос — свой второй титул Себ взял без борьбы за несколько этапов до финиша.

«Макларен», несмотря на поражение, продолжит борьбу и в сезоне-2012 будет ещё более грозным соперником для «Ред Булл», хотя и вновь проиграет. Тогда Мартин Уитмарш примет решение строить машину 2013 года с нуля, хотя в сезоне-2014 в силу вступит новый технический регламент, и это будет конец победам «Макларена», каким мы сейчас его знаем.

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Фернандо Алонсо накануне Гран-при Испании-2011 подписал с «Феррари» новый контракт, согласно которому будет выступать за команду вплоть до конца сезона-2016. Однако ещё до истечения контракта Марко Маттиачи решит подписать контракт с Феттелем, и Алонсо покинет Маранелло уже в 2014-м. Как покажет будущее, Себу выиграть чемпионат с «Феррари» тоже не удастся. Если, конечно, всё не изменит прощальный 2020-й.