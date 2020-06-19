Выступавший с протезом гонщик Формулы-1 погиб из-за птицы. Первый чёрный уик-энд Ф-1

Две смерти и ещё две серьёзнейшие аварии за один этап. 60 лет назад трасса в Спа была жутким местом.

50-е годы в Формуле-1 были насыщены трагедиями, однако европейские пилоты не могли вспомнить так уж много смертельных случаев — до того самого рокового Гран-при Бельгии на официальных этапах чемпионата погибли лишь четверо — Онофре Маримон на гонке в Германии в 1954-м. Луиджи Муссо, Питера Коллинза и Стюарта Льюиса-Эванса забрал сезон-1958. Фактически, в официальных гонках чемпионата мира других европейцев не погибало — большая часть трагедий приходилась на Индианаполис, который тогда входил в список гонок чемпионата, но европейцы его игнорировали из года в год.

Любой пилот уходит слишком рано, если погибает во время выполнения своей работы, но в случае с Крисом Бристоу и Аланом Стейси это слово, «рано», звучало гораздо ярче: на момент трагедии на двоих они успели провести всего 11 этапов чемпионата мира. Четыре гонки провёл Бристоу и семь — Стейси. Но это не отражает картины, особенно в случае с Крисом Бристоу. В будущем Бристоу будут называть Михаэлем Шумахером своего времени — слишком уж хорош он был на трассе.

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Крис Бристоу

Бристоу начал свою карьеру в 1956 году, а через три года получил контракт с BRP — на гонке Формулы-2 в Брэндс-Хэтче Бристоу финишировал третьим на стареньком Hume-Cooper.



«Айвор Буэб финишировал вторым, а Джордж Уикен оказался четвёртым. Между нашими пилотами финишировал удивительный молодой парень, Крис Бристоу, пилотировавший с огромным мастерством. Мне сразу несколько человек после гонки обратили внимание на выступление Бристоу, а к тому времени мы уже чувствовали, что Джордж Уикен не сможет хорошо проявить себя в BRP. В итоге мы решили искать молодого пилота на его место. После встречи в Кристал Пэласе мы дали Бристоу возможность попробовать себя в Брэндс-Хэтче. Тесты были одновременно удивительными и тревожными, настолько быстр оказался молодой Бристоу, мы решили не упустить шанс подписать с ним контракт, чтобы он принял участие в сезоне-1960», — вспоминал Кен Грегори, менеджер сэра Стирлинга Мосса и один их основателей British Racing Partnership.

Крис Бристоу во время фатального Гран-при Бельгии Фото: Bernard Cahier/Getty Images

Первую гонку в новой команде Бристоу провёл в Реймсе, и, несмотря на сход, оставил приятное впечатление у своих новых работодателей. 26 июля 1959 года команда отправилась в Клермон-Ферран, и та гонка закончилась трагедией — погиб напарник Бристоу Айвор Буэб. Это оказало большое влияние на Криса и он долгое время сомневался, принимать ли участие в гонке Формулы-2 в Брэндс-Хэтче. В итоге Бристоу всё же решил выступить и выиграл ту гонку.



В чемпионате мира в составе BRP Бристоу в 1960 году впервые выступил в Монако, и та гонка снова была связана с трагедией — дебют стал возможен в связи с гибелью Гарри Шелла на тестах. В квалификации Бристоу стал автором сенсации — он показал третий результат, однако в гонке сошёл.



На следующем этапе Бристоу квалифицировался седьмым, но гонка снова закончилась сходом. А следующей гонкой для Бристоу должна была стать именно Бельгия.



«Если бы он выжил, то почти наверняка он стал бы чемпионом мира. Он был Шумахером своего времени», — вспоминал Кен Грегори.

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Алан Стейси

Алан Стейси к тому времени уже выступал в Team Lotus. Он с ранних лет увлекался гонками и в 17 лет попал в серьёзную аварию, в результате чего ему ампутировали ногу практически по колено. Но это не помешало Стейси участвовать в гонках. Инженеры «Лотуса» приспособили болид под возможности пилота, так что протез никак не мешал гонщику во время выступления в младших сериях. Журналист Джерард Кромбак, хорошо знавший Стейси, вспоминал любопытную деталь — у механика Алана отсутствовала рука. «Это была странная комбинация одноногого пилота и однорукого механика», — вспоминал Кромбак.

«Он кричал и просил о помощи, но я не мог перевернуть горящий болид». Жуткая смерть в Ф-1 Пока коллега пытался спасти Роджера Уильямсона, остальные пилоты как ни в чём не бывало продолжали гоняться.

Кроме того, Кромбак помог Стейси пройти медобследование в Руане. «Лотус» очень переживал из-за французской бюрократии, так что Кромбак отправился вместе со Стейси на медобследование и вовремя отвлёк доктора — в итоге врач проверил Стейси на чувствительность одну и ту же ногу.



Карьера Стейси привела его в Формулу-1, но там больших успехов ему достичь не удавалось — протез всё же немного мешал и он не мог контролировать педаль газа так чётко, как это было необходимо.

Джим Кларк и Алан Стейси перед стартом Гран-при Бельгии Фото: Bernard Cahier/Getty Images

«Чёрный уик-энд»

Уик-энд в Бельгии начался ужасно: на тренировке Стирлинг Мосс потерял колесо в одном из поворотов и попал в серьёзную аварию. Он получил травмы, которые выбили его из гонок на несколько месяцев. Но страшное было ещё впереди. Как авария Рубенса Баррикелло была предзнаменованием «черного уик-энда» в Имоле, так и здесь старуха-смерть намекала пилотам, что она готова начать свою жатву. Практически сразу же после Мосса в аварию угодил Майк Тэйлор. Сломалась рулевая колонка, пилот вылетел с трассы, болид подлетел в воздух и упал на дерево. Тэйлор выжил, но с карьерой гонщика ему пришлось завязать.



На следующий день в гонке Бристоу предстояло сражаться с двумя пилотами «Феррари» — Вольфгангом фон Трипсом и Билли Мэрессом. Именно в этой борьбе на 20-м круге в повороте «Мальмеди» Бристоу потерял управление и вылетел с трассы. Скорость была огромной, так что болид несколько раз перевернулся и вылетел за ограждение. В те времена ни о каких барьерах или отработанных покрышках не шло и речи — трасса была ограждена колючей проволокой. Болид совершил несколько кульбитов и перекатился через ту самую проволоку, попросту обезглавив пилота. Бристоу погиб на месте.

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Но смерть на этом не закончила свою жатву. Всего два круга спустя над трассой появился дым — это горел разбитый болид Алана Стейси. Его машина вылетела с трассы и, перелетев через забор, упала в поле. Пилот погиб на месте, а машина сгорела дотла. Но механикам всё же удалось выяснить причину аварии — на её месте был найден шлем, грязный от перьев и крови. В лицо Стейси попала птица, из-за чего он и потерял управление.



Гонку выиграл Джек Брэбем, но о праздновании не могло быть и речи. Тот этап унёс жизни двух молодых талантливых гонщиков — Крису Бристоу было всего 22 года, а Алану Стейси — 26.