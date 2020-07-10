Гран-при в честь казино и ещё 10 странных и нелепых названий этапов Формулы-1

В предстоящие выходные поклонников автоспорта ждёт первый в истории Гран-при Штирии — такое название получил второй этап сезона-2020, который пройдёт на «Ред Булл Ринге», ранее принявшем Гран-при Австрии. Собственно, потому и название такое странное — в календаре не может быть двух Гран-при с одним названием, а Штирия — регион, в котором расположена легендарная австрийская трасса. Аналогичная история с объявленным сегодня Гран-при Тосканы в Муджелло, ведь уже есть итальянский Гран-при в Монце.



Накануне первого в истории Гран-при Штирии (и 15-го Гран-при Формулы-1 на «Ред Булл Ринге») вспоминаем другие необычные названия гонок.

Гран-при Пескары

Этой гонки вообще не должно было быть, но внезапно разразился Суэцкий кризис, сорвавший поставки нефти в Европе. Несколько стран вынуждены были отказаться от проведения Гран-при, и календарь сезона-1957 внезапно сократился на треть — до семи гонок. Было решено добавить в зачёт чемпионата Гран-при Пескары — гонки на 25-километровой трассе, выходящей из одноимённого города и проходящей по просёлочным дорогам вдоль нескольких близлежащих населённых пунктов.



Это была чрезвычайно опасная трасса — с двумя 5-километровыми прямиками. Здесь впервые в истории автоспорта появилась искусственная шикана — чтобы замедлить машины перед въездом на пит-лейн. Она была настолько опасной, что Энцо Феррари — победитель первого в истории «Кубка Ачербо» (так в 1924-м и до разгрома фашизма назывались гонки в Пескаре — в честь брата соратника Муссолини) — отказался отправлять на этап своих пилотов. Тем более что гонка должна была пройти всего через три месяца после «Милле Милья», на которой погибли 12 человек.

Стирлинг Мосс выигрывает Гран-при Пескары-1957 Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

К счастью, гонка 1957 года обошлась без серьёзных инцидентов. Победу одержал Стирлинг Мосс, вторым финишировал Хуан-Мануэль Фанхио, оформивший титул ещё на предыдущем этапе, замкнул тройку призёров Гарри Шелл — это был первый (и предпоследний) подиум американца в Формуле-1.



Замкнул протоколы на седьмом месте Джек Брэбэм — для австралийца это был лишь шестая гонка Формулы-1 в карьере, и в квалификации времени поула он проиграл почти две минуты. По ходу дистанции на его «Купере» (Формулы-2, следует отметить) прямо посреди огромного круга закончилось топливо, и дозаправляться пришлось на местной заправочной станции. Больше этой трассы в Формуле-1 не было.

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Гран-при США-Запад

В Формуле-1 уже много лет хотят более широкого присутствия в США, чем один этап, и в 1976 году в календаре наравне с Гран-при США в Уоткинс-Глене появилась гонка в Лонг-Бич — она получила название Гран-при США-Запад. Первая же гонка Формулы-1 в Лонг-Бич стала огромным успехом — эта трасса стала своего рода американским ответом Гран-при Монако и собирала кучу зрителей. Дубль тогда завоевала «Феррари», притом Клей Регаццони опередил Ники Лауду, а на третье место после неудачи на старте прорвался Патрик Депайе.



Уоткинс-Глен исчез из календаря после сезона-1980, но гонку в Лонг-Бич продолжали называть Гран-при США-Запад. Здесь побеждали Марио Андретти и Жиль Вильнёв, Нельсон Пике и Алан Джонс, а в 1982-м впервые в карьере здесь выиграл Ники Лауда. Но в 1983-м главный промоутер гонки Крис Пук решил, что Формула-1 — слишком затратное предприятие и привозить сюда из Европы команды слишком накладно. С тех пор здесь проходит уличный Гран-при Лонг-Бич — одна из главных гонок IndyCar, который в разные годы выигрывали Хуан-Пабло Монтойя, Себастьен Бурде и Такума Сато.

Финиш Гран-при Сан-Марино-2006 Фото: Paul Gilham/Getty Images

Гран-при Сан-Марино

Когда в 1980 году автодром в Монце закрыли на реконструкцию, Гран-при Италии на год переехал в Имолу. И гонка в области Эмилия-Романья настолько всем понравился, что Гран-при решили проводить и дальше, но, чтобы не конфликтовать с Монцей, назвать его в честь Сан-Марино — карликового государства, со всех сторон окружённого территорией Италии.



Сейчас Гран-при Сан-Марино известен прежде всего тем, что в 1994-м здесь погибли Роланд Ратценбергер и Айртон Сенна. Сенна, при этом, был одним из лучших на этой трассе и в период с 1985-го по 1991-й выиграл здесь семь поулов подряд. Его поул 1994 года был восьмым на Гран-при Сан-Марино — лишь позднее Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон повторят его рекорд по числу поулов на одном Гран-при.

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Гран-при Сизарс-пэласа

В 1981 году на смену ушедшему Уоткин-Глену в Формуле-1 появился другой американский Гран-при — на парковке у казино Лас-Вегаса. Этап можно было бы назвать в честь игорной столицы, но промоутер гонки настоял на том, чтобы она называлась в честь его казино — «Сизарс-пэлас». Более подробно «Чемпионат» рассказывал ранее.

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Гран-при Детройта

Годом спустя «Сизарс-пэлас» в Формуле-1 появился уже третий американский этап — Гран-при Детройта. Это был единственный случай, когда одна страна принимала три этапа Формулы-1 за один сезон (на следующий год выпал провалившийся Лас-Вегас). В общей сложности «Большие призы» приезжали в Детройт семь раз. Здесь трижды побеждал Айртон Сенна (дважды на «Лотусе»!), а вот «Феррари» так и не выиграла ни одной гонки.

Гран-при Швейцарии (1982)

Гран-при Швейцарии в Бремгартене входил в календарь самого первого сезона Формулы-1 в 1950-м и регулярно проходил в статусе этапа чемпионата мира вплоть до 1954-го. А в 1955-м в ходе аварии в Ле-Мане погибли более 80 человек, и власти Швейцарии запретили автоспортивные состязания на территории страны.



С тех пор Гран-при Швейцарии лишь раз вернулся в календарь Ф-1 — в 1982-м, когда прежде чередовавшиеся между собой «Поль Рикар» и «Дижон-Пренуа» одновременно получили право на проведени этапа. Гран-при Франции стала гонка на «Поль Рикаре», так как годом ранее этот этап проходил в Дижоне, а сам Дижон в итоге принял Гран-при Швейцарии. Победу в том франко-швейцарском Гран-при одержал Кеке Росберг — это был его первый триумф в Формуле-1, а в конце сезона он станет чемпионом мира.

Гран-при Европы-2016 в Баку Фото: Mark Thompson/Getty Images

Гран-при Европы

«Большой приз» континента появился в Формуле-1 в 1983 году, когда провалился проект гонки в Нью-Йорке. Её место занял этап на «Брэндс-Хэтч», однако у Великобритании уже был свой Гран-при, и тогда новую гонку назвали Гран-при Европы. С тех пор так называли вторые гонки на территории страны, входящей в календарь, в разные годы Гран-при Европы принимали «Нюрбургринг», «Херес-де-ла-Фронтера» и Валенсия, а в 2016 году под этим названием в чемпионате дебютировала уличная трасса в Баку — таким образом промоутеры пытались привлечь дополнительное внимание к этапу.

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Гран-при Далласа

Ещё одна американская гонка — и ещё один провал. Гран-при Далласа 1984 года проходил по 40-градусной жаре, из-за чего асфальт начал плавиться, а пилотов разворачивало на разваливающемся покрытии — по ходу уик-энда даже ходили упорные слухи об отмене этапа. Но гонка всё же состоялась: с отрывом в 22 секунды от Рене Арну победил Кеке Росберг. Формула-1 после того раза в Даллас больше не приезжала.

Гран-при Тихого Океана

Гран-при Тихого Океана логичнее было бы проводить в водно-моторных видах спорта, но в середине 90-х такой этап появился в календаре Формуле-1. Это была вторая гонка в Японии, проходившая в Аиде на довольно отдалённом автодроме. Собственно, сложная логистика и загубила гонку — Аида приняла лишь два этапа (в 1994 и 1995 годах — оба выиграл Михаэль Шумахер) и исчезла из календаря.

Гран-при Тихого Океана-1994 Фото: Getty Images

Гран-при Люксембурга

В сезоне-1997 календарь претерпел много пертрубаций, а всё из-за того, что промоутеры в Эшториле не смогли подготовить гонку к финальной гонке. Вместо португальского автодрома этап перенесли в Херес, и раз это была уже вторая гонка в Испании, титул Гран-при Европы перешёл ей. В то же время в календаре оставались «Хоккенхаймринг» и «Нюрбургринг» — первый традиционно принимал Гран-при Германии, а второй на два года стал Гран-при Люксембурга.

Гран-при Люксембурга-1997 Фото: Getty Images

В 1997-м Мика Хаккинен лидировал в этой гонке вплоть до 43-го круга, пока не отказала трансмиссия, после чего инициативу перехватил Жак Вильнёв, по максимуму воспользовавшийся сходом Михаэля Шумахера после аварии с собственным братом. Ну а Мике удалось отыграться на следующий год — 1998-й принёс финнуважнейшую победу над Шумахером и задел на первый чемпионский титул.

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Гран-при Абу-Даби

Напоследок отметим, что гонка на «Яс Марине», которая стала уже традиционном финалом чемпионата, в теории должна называться Гран-при ОАЭ — Абу-Даби не самостоятельное государство, а столица Объединённых Арабских Эмиратов. Промоутеры таким образом хотели привлечь туристов именно в этот эмират и сделать его более узнаваемым.