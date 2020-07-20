Райкконен приуныл, Феттель вернулся, Стролл ответил критикам. Оценки за ГП Венгрии

Третий этап Формулы-1 — в как всегда субъективных оценках автора.

Действующий чемпион выступал в своей собственной лиге: на секунду превзошёл рекорд трассы и лидировал практически от старта до финиша — лишь на один круг после своего пит-стопа британец выпустил вперёд Ферстаппена. В дальнейшем Льюис был недосягаем.

Шестое место — лучший результат Феттеля в сезоне, и сильная гонка — полностью его заслуга. Немец опередил в квалификации Леклера и сам настоял на том, чтобы перейти с «промежуточных» на «медиум» — это было ключевое решение заезда.

Феттель всё же получит «Мерседес»? Но надо уволить сына владельца или классного пилота Руководитель команды говорит, что места для Себа в «Рейсинг Пойнт» нет. Но это неточно.

«Хаасы» в этот уик-энд были едва ли не самыми неуправляемыми машинами на трассе, но датчанин извлёк максимум из решения команды сменить шины ещё до старта и удержался к финишу девятым. Штраф, правда, отбросил Кевина на 10-ю строчку, тем самым подтвердив его абсурдность: без этого пит-стопа Магнуссен и близко не был бы к топ-10.

Макс вновь провёл сильную гонку и на финише сдержал Боттаса за счёт грамотной работы с резиной. Однако Ферстаппен вообще мог пропустить гонку из-за вылета на установочном круге — механики, к счастью, успели починить машину. В остальном голландец был очень хорош.

Канадец в этот уик-энд был первым пилотом команды. Лэнс опередил Переса в квалификации (во второй раз подряд), хорошо стартовал и боролся с лидерами, но впоследствии отстал от Ферстаппена с Боттасом. Тем не менее четвёртое место Стролла никогда не было под угрозой, и под финиш он даже смог провести пит-стоп без потери позиции.

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Шарль Леклер — 8,0

Для Шарля гонка была испорчена, когда на его машину поставили «софт» — комплект «ушёл» слишком быстро, из-за чего второй пит-стоп пришлось совершать раньше. К самому Леклеру претензий в воскресенье нет — отдельно стоит отметить великолепный старт с чётной части решётки, но в субботу он во второй раз подряд проиграл Феттелю в квалификации.

Николас Латифи — 8,0

Это пока лучший уик-энд Латифи в Формуле-1. Николас уступил более опытному Расселлу в квалификации, но выход во второй сегмент на «Уильямсе» — уже достижение. Кроме того, канадец отлично стартовал и прорвался в первую десятку. Увы, полученный на пит-лейне прокол свёл все усилия на нет.

Пьер Гасли — 8,0

На протяжении всего уик-энда у Гасли барахлила силовая установка, из-за чего в пятницу француз вовсе не смог потренироваться — и даже несмотря на это, в субботу Пьер пробился в третий сегмент квалификации. Гонка, увы, закончилась третьей за три дня поломкой — в Q3 его автомобиль так и не покинул боксов.

Александер Албон — 7,5

В квалификации Алекс провалился — одним только трафиком не объяснить проигрыш напарнику в 0,7 секунды. Но в гонке Албон реабилитировался — сильный первый круг, серия обгонов и финиш на пятом месте. Но при старте с более высокой позиции и четвёртое место было бы вполне реальным.

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Даниэль Риккардо — 7,5

Машины «Рено» не лучшим образом смотрелись в квалификации, но они не могли быть хуже «Альфа Таури», и то, что Риккардо в Q2 оказался медленнее Гасли — настораживает. В гонке после перехода на «слики» Дэн оказался позади Переса, но сделать с «Рейсинг Пойнт» ничего не смог, хотя последний отрезок проводил на более мягких шинах.

Карлос Сайнс — 7,5

Испанец неплохо стартовал и боролся за позиции в первой десятке, но сначала не смог опередить Риккардо, а под финиш недотянулся до Магнуссена, отстав от датчанина за время борьбы с Леклером. С другой стороны, ошибок Карлос не совершал и принёс команде два трудовых очка.

Антонио Джовинацци — 7,5

Итальянец в этом году смотрится увереннее, чем в прошлом сезоне, и после отличного старта мог рассчитывать на очки. Но на четвёртом круге команда поставила итальянцу «софт», что полностью испортило гонку и лишило шансов на хороший результат.

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Валттери Боттас — 7,0

Перед гонкой финн говорил, что его единственная цель — сохранить лидерство в чемпионате. Не вышло. Сначала Валттери уступил Хэмилтону в квалификации, а затем провалил старт, среагировав не на светофор, а на лампочки на руле. «Мерседес» должен был взять лёгкий дубль, и ошибка Боттаса стоила ему и команде трёх очков. Команда переживёт, а вот Валттери так чемпионат не выиграть.

В Венгрии россиянин признал, что автомобиль не подходит его стилю пилотирования, и в будущем он будет искать новые подходы. Будем надеяться, что это принесёт плоды, поскольку вылет в первом сегменте и проигрыш 0,4 секунды напарнику, который пропустил тренировки и пользовался данными россиянина, выглядит паршиво. В гонке Даниил одним из первых поехал в боксы за «сликами», но переход на «софт» оказался ошибкой — второй пит-стоп Квяту пришлось совершать даже раньше, чем Леклеру.

Команда дважды лишила Квята шансов набрать очки. Но и сам Даниил обязан прибавить У россиянина никак не получается подружиться с новой машиной.

Джордж Расселл — 7,0

Сколь хорош Джордж был в квалификации, столь же незаметен он был в гонке. Расселл стартовал с чётной стороны решётки и почти сразу откатился в группу аутсайдеров. В этот уик-энд Джордж впервые оказался в тени напарника.

Серхио Перес — 6,5

«Рейсинг Пойнт» потенциально мог побороться за подиум, но Чеко сам лишил себя всех шансов. Мексиканец проиграл Строллу в квалификации, из-за чего на решётке оказался на более скользкой стороне, допустил пробуксовку и потерял много позиций. Не лучшее выступление — особенно на фоне слухов о переходе Феттеля в «Рейсинг Пойнт».

Ландо Норрис — 6,5

«Макларен» в этот уик-энд смотрелся слабее, чем в гонках на «Ред Булл Ринге», но и Норрис ситуации не помог, провалив старт на влажной трассе — уже к пятому кругу Ландо был лишь 20-м.

Эстебан Окон — 6,5

Возвращение в Формулу-1 для Эстебана пока складывается не слишком успешно — два поражения от Риккардо в трёх квалификациях и весьма серая гонка в конце пелотона. Под финиш Окон закрепился на 13-м месте, но и его в конце концов уступил Норрису — и это при том, что, по словам Риккардо, «Рено» были быстрее «Макларенов»…

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Ромен Грожан — 6,0

Пока Магнуссен героически боролся за очки, Грожан на аналогичной тактике уже к середине дистанции выпал из первой десятки, намного быстрее напарника износив переднюю левую шину. Ромен может сколько угодно обвинять Албона в поломанном антикрыле, но к тому моменту, когда позади француза оказался «Ред Булл», он был уже в восьми секундах позади напарника. И да, в квалификации француз во второй раз подряд оказался медленнее Кевина.

Кими Райкконен — 6,0

Кими в минувший уик-энд тоже потерпел второе поражение от напарника в квалификации, а на постановке на стартовую решётку промахнулся мимо позиции, за что получил 5-секундный пенальти и штрафной балл к лицензии. Похвастать тут нечем.