Шикарный обгон в Ф-1: напарника Квята почти вывезли в стену, но Пьер не убрал ногу с газа

Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли вполне заслуженно был признан болельщиками лучшим гонщиком на Гран-при Бельгии. Гасли и его команда решились на смелую тактику со стартом на самых жёстких шинах «хард» — вопреки опасениям, они не помешали Пьеру начать прорыв вперёд с первых же кругов.

Самый красивый обгон Гасли совершил, когда догнал Серхио Переса из «Рейсинг Пойнт». Пьер сумел поравняться с соперником после выхода из первого поворота трассы. Перес сделал всё возможное, чтобы остановить оппонента: начал выжимать вправо и чуть не «вывез» в стену, однако Гасли не испугался и не снял ногу с педали газа.



Благодаря этому к легендарному повороту «Красная вода» Пьер подъехал уже на чуть более выгодной траектории — Перес признал поражение и пропустил «Альфа Таури» вперёд. Есть обгон!

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«Мы ждали, что на первых трёх кругах будут проблемы, но всё вышло наоборот: у меня был сильный темп. Я сразу же начал атаковать. Думал, что окажусь в стене. Серхио — жёсткий гонщик, я знал это, но пошёл до конца», — заявил Гасли после финиша.

Когда Пьер разбирал эпизод в эфире Sky Sports и впервые увидел, насколько близко оказался к стене, то добавил: «Не знал, как много места у нас было… У меня был подход: «Я не могу подвинуться ещё дальше». В этот момент, вероятно, мы были на скорости 280-300 км/ч. Серхио выжимал меня по-настоящему, но я говорил себе: «Я не собираюсь отпускать ногу с газа, я заставлю этот манёвр сработать». Было на грани, но там оставалось пространство для одной машины!»

«Феррари» унижена, Боттас раздавлен. Итоги Гран-при Бельгии В самых страшных снах тифози «Скудерия» не бывала такой беспомощной: легендарная команда выглядела даже не середняком, а аутсайдером.

Смелый обгон чуть не пошёл насмарку из-за раннего выезда машины безопасности, сыгравшего против Гасли. Он подарил всем соперникам Пьера «бесплатный» пит-стоп, в то время как для самого француза не было смысла так рано избавляться от «харда». В итоге после собственной остановки Пьер оказался далеко позади, но до финиша благодаря свежим покрышкам пробился на восьмое место. По ходу пьесы Гасли ещё раз обогнал Переса — но на сей раз всё прошло куда более спокойно.

Тост: Гасли мог финишировать ещё выше, если бы не машина безопасности

Если бы не невезение с сейфти-каром, вероятно, Гасли оказался бы ещё выше — судя по всему, речь могла идти даже о борьбе за пятую позицию с Эстебаном Оконом и Александером Албоном. В любом случае, это воскресенье Пьер точно может занести себе в актив.