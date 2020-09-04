5 пилотов Формулы-1, для которых сезон-2020 может стать последним

Текущий сезон с высокой долей вероятности станет последним в чемпионате мира для Кими Райкконена. Финский ветеран не раз повторял, что будет выступать в Формуле-1 до тех пор, пока ему это интересно, и вряд ли экс-чемпиона вдохновляет борьба за выход во второй сегмент и гонки за рулём машины, не способной регулярно набирать очки.

На Гран-при Айфеля в середине октября Кими Райкконен должен превзойти рекорд Рубенса Баррикелло по количеству стартов в Формуле-1, а через неделю после этого финну — самому возрастному пилоту на решётке — исполнится 41 год. Сам Кими говорит, что ещё не принял решения относительно своего будущего, и не исключено, что он всё-таки останется в чемпионате. Но, объективно говоря, шансы Райкконена ещё раз подняться на подиум или выиграть гонку стремятся к нулю — так какой смысл продолжать?

Кроме того, в этом возрасте Райкконен, если он по-прежнему хочет гоняться и побеждать, имеет куда больше шансов блеснуть в ралли или даже NASCAR, где он выступал во время перерыва в Формуле-1.

Главные трансферные интриги Формулы-1: «глупый сезон» в руках Феттеля и Райкконена Даниилу Квяту, как и многим другим, не гарантировано место на следующий сезон. Но россиянину всё равно проще, чем Пересу.

Напарник Кими тоже может покинуть Формулу-1 в конце года, но по совершенно иным причинам. Джовинацци 26 лет, он проводит свой второй полный сезон в «Больших призах», но сколь-нибудь значимых успехов на его счету пока нет. Нельзя сказать, что прогресса совсем нет — в этом году Антонио лучше смотрится в квалификациях и даже опережает Кими со счётом 4-3, но в гонках ему по-прежнему не хватает уверенности и стабильности. Недавний Гран-при Бельгии и вовсе завершился вылетом и аварией, второй подряд в Спа.

«Альфа Ромео» — сателлит «Феррари», и Джовинацци попал в команду в качестве протеже «Скудерии». Но шансов перебраться в Маранелло больше нет, да и результатов своей нынешней команде итальянец не приносит. Хотя справедливости ради отметим, что оба очка «Альфы» в сезоне-2020 набрал именно Джови. Тем не менее у «Феррари» на подходе в Формулу-1 есть ещё несколько перспективных молодых гонщиков, и в первую очередь — Мик Шумахер и Роберт Шварцман. Кроме того, ходят настойчивые слухи о переговорах Нико Хюлькенберга с итальянской командой…

Если в оставшихся до конца сезона гонках Джовинацци не докажет свою ценность для команды, он потеряет место в Формуле-1.

5 гонщиков Формулы-1, которые разочаровывают в 2020-м Квят оказался в очень мощной компании.

В последние месяцы одной из главных тем в паддоке был переход Себастьяна Феттеля в «Рейсинг Пойнт» (со следующего года — «Астон Мартин»), слухи подогревались тем, что немец катался по заправкам с Отмаром Зафнауэром и весьма приветливо (для гонщика «Феррари») общался с Лоуренсом Строллом. Некоторые европейские СМИ даже писали о переходе как о состоявшемся факте. Однако в последние недели разговоры об этом поутихли — как раз после того, как Серхио Перес съездил в Мексику к матери (а по слухам — на переговоры со спонсорами об увеличении поддержки).

«Рейсинг Пойнт» — последний шанс Феттеля попасть на стартовую решётку сезона-2021, но неясно, хочет ли сам Себ гоняться за рулём машины, не способной выигрывать гонки и бороться за чемпионство. Немец не раз говорил в интервью, что уже многого добился в Формуле-1 и готов продолжать, если будет перспектива добиться большего — нынешний «Рейсинг Пойнт» такие перспективы вряд ли обеспечит. С другой стороны, со следующего года эта команда превратится в «Астон Мартин», а в 2022-м появятся новые машины, и с финансовыми возможностями Стролла она может стать одним из лидеров пелотона. Но готов ли Себ ждать?

А что Мазепин? Как попасть в Формулу-1 ещё одному талантливому русскому Пока все следят за Шварцманом и ждут решения «Феррари», в топ-5 Формулы-2 ворвался второй россиянин. Но как ему пробиться в Ф-1?

Сезон-2020 складывается для россиянина совсем не так, как хотелось бы. По итогам семи этапов Квят занимает лишь 16-е место в чемпионате и набрал только два очка. Даниил ни разу в этом сезоне не выходил в Q3 и лишь один раз опередил Пьера Гасли в квалификации. Француз, к слову, регулярно блистает и пробивался в финальный сегмент четырежды (то есть чаще пробивался, чем нет). На таком фоне результаты Квята выглядят более чем скромно.



Нельзя сказать, что Квят проваливает сезон — по большей части неудачи можно оправдать объективными факторами, но на беду россиянина в Формуле-2 блистает японский юниор «Ред Булл» Юки Цунода. «Хонда» очень хочет привести на стартовую решётку японского гонщика — Формула-1 весьма популярна в Стране восходящего солнца, но своего гонщика в «Больших призах» у неё нет с 2014 года.

Когда у Хельмута Марко спросили, есть ли у Цуноды суперлицензия, советник «Ред Булл» ответил, что тому для её получения нужно завершить сезон Ф-2 в первой четвёрке. «А если нет, то достаточно будет двух тренировок в пятницу», — добавил он. То есть в «Ред Булл» уже продумали варианты…

Сын Шумахера или россиянин? Кого «Феррари» совсем скоро отправит в Формулу-1 Кто «Феррари» всех милее? Шварцман, Шумахер и лидер Ф-2 — кандидаты в «Альфа Ромео».

Ромен Грожан выступает в Формуле-1 с 2009 года и уже пятый сезон представляет «Хаас». Американская команда, история которой началась с блестящего дебюта в Мельбурне в 2016-м, уже второй год подряд обретается в конце Кубка конструкторов. Не так давно «Хаас» подписал новый Договор согласия и останется в Формуле-1 ещё на пять лет, но в каком составе?

Грожан приходил в команду ради связей с «Феррари», но план француза не сработал, и дорога в Маранелло для него закрыта. Вместе с этим, в паре с Магнуссеном француз не выглядит лидером команды, хотя является более опытным гонщиком. Наоборот — Ромен чаще ошибается, а время от времени выдаёт заявления, явно противоречащие позиции команды. Как, например, его слова о «слоне в комнате», когда он имел в виду, что неизвестно, будет ли «Хаас» в Ф-1 в сезоне-2021. «Хаас» будет, а вот Грожан — не факт.

У «Хааса» есть несколько вариантов на замену Грожана в следующем году. Во-первых, по-прежнему без контракта сидит Нико Хюлькенберг, во-вторых — может потерять место в «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, наконец, в-третьих, в теории есть возможность договориться с «Феррари» о переходе, например, Роберта Шварцмана. Каждый из этих вариантов выглядит перспективнее француза, пик карьеры которого, похоже, остался позади.