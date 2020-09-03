Пока все следят за Шварцманом и ждут решения «Феррари», в топ-5 Формулы-2 ворвался второй россиянин. Но как ему пробиться в Ф-1?

А что Мазепин? Как попасть в Формулу-1 ещё одному талантливому русскому

Одна из любимых тем российских болельщиков в нынешнем гоночном сезоне – обсуждать перспективы Роберта Шварцмана и его коллег по Академии «Феррари». Кто получит пропуск в Формулу-1 в лице места в «Альфа Ромео» или, быть может, «Хаасе» — Шварцман, Мик Шумахер или Каллум Айлотт? Насколько важен окажется итоговый результат по сравнению с опытом выступлений (Роберт, в отличие от коллег, вступил в борьбу за титул с первого же сезона) или звонкой фамилией?

Но пока мы размышляем о Шварцмане и компании, на трансферный рынок Ф-1 в теории может ворваться и ещё один россиянин. Никита Мазепин после невзрачного старта чемпионата добился мощного прогресса: сначала научился чуть ли не лучше всех в пелотоне беречь шины, а теперь прибавил ещё и в квалификации. В итоге, несмотря на уже два спорных штрафа от стюардов, Мазепин вошёл в топ-5 общего зачёта и уступает тому же Шварцману только 31 очко.

Когда впереди ещё пять этапов, серьёзным такое отставание не назовёшь, а если Никита действительно поборется за титул и, скажем, завершит сезон в тройке, то и для него было бы вполне логично не оставаться в Ф-2 на третий год, а попробовать перепрыгнуть в Ф-1. Вот только насколько это реально? Давайте рассмотрим все реалистичные варианты.

Главные трансферные интриги Формулы-1: «глупый сезон» в руках Феттеля и Райкконена Даниилу Квяту, как и многим другим, не гарантировано место на следующий сезон. Но россиянину всё равно проще, чем Пересу.

«Хаас»

Американская команда после некоторых раздумий решила остаться в Формуле-1, но не ждёт громких успехов в 2021 году. Скромный бюджет, средняя машина, резко потерявший мощь мотор «Феррари»… Почему бы «Хаасу» в такой ситуации не обратить внимание на россиянина, который сможет принести с собой неплохой спонсорский пакет? Поедет достойно — отлично. Нет — возьмём в 2022-м, под новый регламент и новые перспективы, кого-то поопытнее или пошустрее.

Говорите, «Хаасу» лучше посадить кого-то из воспитанников «Феррари»? Ну, это если она даст скидку на двигатели, а если нет? Тогда американцы вполне могут рассмотреть вариант с Никитой. По сути это наиболее реалистичная опция для Мазепина, если он соберётся в Ф-1 уже сейчас.

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«Альфа Ромео»

Мы помним, что одним местом в «Альфе» распоряжается «Феррари», но есть и второе. И есть не самый мощный бюджет и не самые сильные результаты в 2020-м. Приход Мазепина мог бы укрепить бюджет, тем более на фоне прежних слухов, что сотрудничество с «Альфа Ромео» может закончиться и команда вновь превратится в скромный «Заубер». Можно даже представить, что Мазепин-старший захочет приобрести долю в команде.

Минус — вероятное появление в команде сразу двух молодых пилотов без опыта выступлений в Ф-1. Это способно ударить по результатам, но если они такие, как в сезоне-2020, то горевать особо не о чем.

Сын Шумахера или россиянин? Кого «Феррари» совсем скоро отправит в Формулу-1 Кто «Феррари» всех милее? Шварцман, Шумахер и лидер Ф-2 — кандидаты в «Альфа Ромео».

«Альфа Таури»?!

Безумный вариант, но, опять же, почему нет? Если Юки Цунода всё-таки не получит суперлицензию, а результаты Даниила Квята команду не удовлетворят, почему бы не заткнуть дыру молодым пилотом, который сейчас официально не входит ни в какую программу, пусть и сотрудничает с «Мерседесом».

Про спонсорскую поддержку мы уже писали выше. А тут ещё Хельмут Марко наконец-то узнает всё про легендарный «режим Мазепина».

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Третий пилот «Уильямса»

Больше мест боевого пилота в Ф-1 нет, так что переходим к запасным вариантам. Учитывая старые связи семьи Мазепиных с «Мерседесом», не стоит исключать начала плотного сотрудничества с обновленным «Уильямсом».

Боевых вакансий на 2021 год нет (давно подтверждены контракты с Расселлом и Латифи), но сезон-2022 Джордж вполне может начать уже за рулём «Мерседеса», а будущее Николаса во многом зависит от того, насколько новым владельцам будет нужен канадский рента-драйвер, а отцу Латифи — худшая команда пелотона. Так что готовы открыться сразу две вакансии, в ожидании которых можно откатать множество свободных практик.

Новая команда в 2022-м?

Напоследок совсем уж фантастический вариант. Мазепин-старший в своё время изъявлял желание купить «Форс Индия», то есть считал, что у него достаточно средств для финансирования собственной команды Ф-1. Пока бизнесмену приходится ограничиваться «Хайтеком» в младших сериях, а владельцы чемпионата мира не торопятся приглашать в Ф-1 новые команды. Но новый Договор согласия подписан, всё регламенты утверждены — кто знает, не задумается ли «Либерти» о расширении пелотона и не захочет ли семья Мазепиных таким образом добраться до вершины…