Гасли заслуженно повезло, а провал «Феррари» вообще не удивил. Итоги Гран-при Италии

Концовка Гран-при Италии подарила болельщикам один из самых напряжённых финишей «турбогибридной» эры: Пьер Гасли и Карлос Сайнс, на победу которых вряд ли поставили бы даже самые рисковые фанаты «Альфа Таури» и «Макларена», до последнего поворота сражались за первое место, а на финише двух лидеров разделили 0,4 секунды.

Однако гонка запомнится не только этим. Льюис Хэмилтон потерял победу на ровном месте, когда ни сам пилот не заметил запрещающего сигнала перед въездом на пит-лейн, ни команда не уточнила, можно ли совершать пит-стоп в данный конкретный момент. «Феррари» во второй раз подряд осталась без очков и вновь уступала на трассе даже «Альфа Ромео». Ну, и, разумеется, запомнится этот день рестартом с места — эта норма уже давно была прописана в регламенте, но применена впервые была именно в Монце.



Подводим эти и другие итоги восьмого этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Невероятная гонка Ф-1 в Монце! Все лидеры провалились, а выиграл напарник Квята! Авария Леклера посередине гонки и рестарт с места подарили болельщикам легендарную битву двух молодых пилотов. Квяту, увы, не повезло.

Гасли вошёл в историю

За 70 лет существование Формулы-1 лишь сотне с небольшим человек удавалось одержать победу на этапе чемпионата мира. В Монце Пьер Гасли стал 109-м в этом списке. Разумеется, французу повезло с появлением автомобиля безопасности, и, возможно, отчасти напарнику помог Даниил Квят — россиянин на первом отрезке сказал команде, что Гасли его сдерживает, и не исключено, что это стало одной из причин провести Пьеру пит-стоп пораньше. Кроме того, если бы Гасли не вышел в Q3, то стартовал бы на более жёстких шинах и точно не поехал бы в боксы раньше других.



Тем не менее последние 26 кругов (половину дистанции!) Гасли испытывал колоссальный прессинг, но сохранил хладнокровие, блестяще работал с резиной (под финиш инженер даже подгонял пилота, поскольку шины были в очень хорошем состоянии) и не позволил Карлосу Сайнсу выйти на дистанцию атаки — а испанцу хватило бы и одной возможности, его «Макларен» в этот уик-энд был быстрее.

Подиум Гран-При Италии Фото: Miguel Medina — Pool/Getty Images

Гасли заслужил этот триумф. Чуть более года назад француза выгнали из «Ред Булл», а в первый же уик-энд в составе младшей команды он потерял друга — Антуана Юбера, который разбился в гонке Ф-2. Но это не сломило Гасли — он великолепно завершил сезон, поднявшись на подиум в Бразилии, а в сезоне-2020 и вовсе стал лидером команды. но он не стушевался, а сразу же поехал в темпе Даниила Квята, а в сезоне-2020 и вовсе затмил россиянина. Чем бы в конце концов ни закончилась спортивная карьера Гасли, ему есть чем гордиться.



Отметим также, что это первая победа французского гонщика с Гран-при Монако — 1996, когда в сложнейших дождевых условиях первым финишировал Оливье Панис на «Лижье». На его машине тогда тоже стоял мотор «Хонда».

«Макларен» и без рестарта был бы вторым

Кому сейфти-кары на руку не сыграли, так это гонщикам «Макларена», потерявшим по три позиции из-за того, что пилоты «Альфа Ромео» и Гасли успели побывать в боксах. Отчасти Пьер должен поблагодарить за победу Кими Райкконена, позади которого Сайнс отстал от «Альфа Таури» на четыре с небольшим секунды. Испанец в итоге отыграл всё отставание, но не хватило буквально нескольких поворотов, чтобы выйти в лидеры.

Сайнс выходит на второе место на старте

Но это лишь верхушка айсберга. Сайнс великолепно квалифицировался третьим и прошёл на старте Валттери Боттаса. Побороться с Хэмилтоном шансов, конечно, не было, и едва ли Карлос позади Льюиса атаковал изо всех сил — к появлению автомобиля безопасности отставание от лидера гонки достигло 15 секунд, но факт остаётся фактом: полгонки два «Макларена» шли в первой тройке.



Ещё в пятницу Сайнс заявил, что инженеры добились от машины максимума, и несмотря на маску, было видно, что испанец с трудом сдерживает ликование. После гонки он признал, что ещё до старта был уверен, что сможет уверенно опередить пилотов других команд-середняков. Так в итоге и вышло, а «Макларен» в этот уик-энд был ближе к лидерам, чем к середине пелотона.

Сын Шумахера может лишить Шварцмана места в Ф-1. Мик и затмил россиянина, и помешал ему Неудачный этап в Монце отбросил Шварцмана на третье место в чемпионате, в то время как сын Михаэля ворвался в борьбу за титул.

Хэмилтон проиграл, но ничего не потерял

Первая половина гонки сложилась для Хэмилтона наилучшим образом: Льюис создал отрыв в 15 секунд, а его главные соперники — Боттас и Ферстаппен — провалились на шестое и седьмое места. Если бы пилоты финишировали именно в таком порядке, Хэмилтон опережал бы Ферстаппена на 67 очков. Но даже со штрафом стоп-н-гоу британец потерял не так и много — Боттас финишировал только пятым и отыграл у напарника лишь три очка (из 50), а Макса и вовсе подвела техника. А самое удивительное это то, что вину за поражение Льюис взял на себя, хотя в Формуле-1 финальное подтверждение пит-стопа даёт команда, и именно она должна следить за режимом пит-лейна.

Пит-стоп, стоивший Хэмилтону победы

В то же время для Валттери Боттаса уик-энд завершился бесславным пятым местом. Финн провалил старт и первый круг, пропуская соперников одного за другим, а после рестарта смог опередить лишь Кими Райкконена и финишировал в секунде позади Ландо Норриса. Куда более красноречиво о темпе Валттери говорят другие цифры — после своего штрафа Хэмилтон вернулся на трассу в 24,5 секунды позади Боттаса, но на финише уступил напарнику чуть более десяти. То есть, даже прорываясь сквозь пелотон, Льюис был в среднем на 0,6 секунды быстрее Валттери. В этой гонке два «Мерседеса» ехали словно в разных в лигах.



Не смог воспользоваться проблемами Хэмилтона и Макс Ферстаппен, у которого после рестарта возникли проблемы с двигателем. Впрочем, и до него голландцу не удавалось пройти Боттаса, так что реальных шансов хоть что-то противопоставить «Мерседесу» у «Ред Булл» в этот раз не было. К слову, за всю «турбогибридную» эру ни одному из пилотов «Ред Булл» не удавалось подняться в Монце на подиум — тем знаменательнее триумф «Альфа Таури».

Положение в Кубке конструкторов:

1. «Мерседес» — 281 очко

2. «Ред Булл» — 158

3. «Макларен» — 98

4. «Рейсинг Пойнт» — 82

5. «Рено» — 71

6. «Феррари» — 61

7. «Альфа Таури» — 47

8. «Альфа Ромео» — 2

9. «Хаас» — 1

10. «Уильямс» — 0.

Провал «Феррари» не удивил

Вторая подряд скоростная трасса — и второй подряд провал «Феррари». Леклеру с Феттелем снова не удалось выйти в финальный сегмент, а в гонке машины «Скудерии» снова уступали в темпе даже «Альфа Ромео». В своей домашней гонке, на которой ежегодно собираются толпы тифози, «Феррари» была абсолютно беспомощной, и даже финишировать ни одному из пилотов не удалось: у Феттеля загорелись тормоза, а Леклер ошибся в «Параболике». В прошлый раз «Скудерия» не набирала очков в двух гонках подряд в далёком 2009 году.



По итогам Гран-при Италии команда откатилась на шестое место Кубка конструкторов, позади лишь «Альфа Таури» да тройка аутсайдеров («Альфа Ромео», «Хаас» и «Уильямс»), набравшая в общей сложности три очка. У «Макларена», закрепившегося на третьей строчке, в данный момент в полтора раза больше очков, чем у «Скудерии». Команда потеряла всё, что с таким трудом отвоёвывала последние десять лет.

5 пилотов Формулы-1, для которых сезон-2020 может стать последним Даниилу Квяту необходимо прибавлять, если он хочет сохранить место в «Альфа Таури».

Рестарты с места — хорошая идея

Гран-при Италии стал своего рода премьерой рестартов с места. Возможность проведения рестартов с места была записана в регламенте в 2017 году, однако с тех пор фактически не использовалась — формально эта процедура имела место на Гран-при Германии прошлого года, однако до неё пилоты проехали лишь несколько кругов за автомобилем безопасности.

Пилоты перед рестартом Гран-при Италии Фото: Mark Thompson/Getty Images

В определённом смысле это правило выглядит спорно, ведь старт — самая непредсказуемая и хаотичная часть гонки, многое зависит от везения. С другой стороны, любой рестарт — не самая спортивная процедура, так как лишает лидера созданного ранее преимущества. Но красные флаги (а рестарт с места может быть только после полной остановки гонки) бывают в Формуле-1 крайне редко, в этот момент пилоты имеют право поменять шины, в связи с чем после возобновления заезд входит уже в другую с тактической точки зрения фазу. Кроме того, на старте многое зависит от пилота — от его реакции и умению лавировать в плотном потоке соперников.



А в случае Гран-при Италии рестарт с места сделал концовку гонки чуть более справедливой — в случае классического рестарта Сайнс потерял бы за «Альфа Ромео» больше времени и едва ли догнал бы Гасли на последнем круге.