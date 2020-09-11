Два года назад Перес спас команду, предав босса. Теперь команда предала его. Карма Ф-1!

Мексиканца выставляют за дверь, несмотря на трёхлетний контракт. Но насколько порядочно поступил он сам в 2018-м?

Команда «Рейсинг Пойнт» (будущий «Астон Мартин») после долгих размышлений и переговоров всё-таки решилась отправить на мороз своего верного пилота Серхио Переса, выступавшего за коллектив из Сильверстоуна с 2014 года.

Бум: Перес освободил Феттелю место в «Астон Мартин»! Это плохие новости для Шварцмана Когда уже казалось, что четырёхкратный чемпион возьмёт годичную паузу, всё резко изменилось — переворот на трансферном рынке Ф-1.

Чеко отдал команде семь лет, привёл с собой мексиканских спонсоров, был с коллективом в горе и радости и своими результатами вроде бы вполне заслужил остаться в команде, которая теперь получит статус заводской. Но жизнь сурова – и 2021-й Серхио проведёт либо в менее конкурентоспособной конюшне, либо вовсе за пределами Ф-1. Между тем два года назад Перес сыграл решающую – пусть и не вполне однозначную роль – в спасении тогда ещё «Форс Индия»…

Спусковой крючок от Чеко

Финансовые проблемы индийской команды (с неизменной пропиской в Сильеверстоуне) были для Формулы-1 своего рода традицией – что ни сезон, то рассказ, что у Виджая Малльи и его партнёров заканчиваются деньги, что у «Форс Индия» нет ресурсов для создания или доводки болида. Однако шёл год за годом, а гордые индусы не только не отправлялись в пучину, но и терпеливо поднимались вверх по турнирной таблице, пока окончательно не завоевали звание лучших середняков пелотона.

Тут, однако, казна индийского милорда действительно стала пустеть. Маллья становился всё ближе к аресту и экстрадиции в Индии за сомнительные финансовые делишки с собственной авиакомпанией (собственно, авиация и похоронила всю империю Виджая), сводить дебет с кредитом уже не получалось.

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Насколько плохо всё было в тот момент у «Форс Индия», сказать сложно. Одни говорили, что кредиторы вот-вот потребуют пустить имущество команды с молотка, сам Маллья заверял, что ситуация ничем не отличается от той, что была сезон или два назад, и он не намерен расставаться с конюшней за бесценок. Трудно сказать, сколько это ещё могло бы продолжаться, но тут в игру вступил тот, от кого этого было трудно ожидать – боевой пилот команды Перес.

«Форс Индия» была должна Чеко четыре миллиона за предыдущий сезон (там сложная схема, ведь по сути зарплату Серхио обеспечивали приведённые им самим спонсоры), и именно Серхио обратился в суд с требованием признать коллектив неплатёжеспособным. Это позволило ввести в «Форс Индия» внешнее управление и наконец-то найти нового владельца, чтобы он закрыл долги, образовавшиеся при Маллье. Сам же Виджай, повторимся, и денег особо не давал, и продавать команду за «несправедливую», на его взгляд, цену не хотел. Этот Гордиев узел и разрубил исковым заявлением Перес при поддержке своего менеджмента, титульного спонсора BWT и «Мерседеса».

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Шок Малльи и серые схемы

Был ли Серхио прав? Всё зависит от реального положения внутри команды. Если дело обстояло так, как говорил Маллья, то получается, что пилот предал босса, который дал ему шанс в конце 2013 года после увольнения из «Макларена». Именно Маллья и «Форс Индия» позволили Пересу перезапустить карьеру и зарекомендовать себя как быстрого и стабильного гонщика. И вот на такой поступок Виджая Серхио ответил чёрной неблагодарностью…



«По решению суда в «Форс Индия» было введено внешнее управление, которое было основано на петиции, подписанной не кем-то, а нашим гонщиком Серхио Пересом. Я был очень удивлён тем фактом, что к нему присоединилась компания BWT, отметив, что их спонсорские деньги были кредитами, хотя это звучит смешно, поскольку наша машина покрашена в их розовые цвета и обклеена их логотипами», — заявлял тогда Маллья.

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Впрочем, сам Перес утверждал, что если бы в суд подал не он, то это сделал бы кто-то из других кредиторов – который, в отличие от пилота, хотел бы не сохранить обновлённую команду, а просто получить деньги – пусть даже и ценой продажи активов и ликвидации.

В итоге почти для всех история закончилось хорошо: внешние управляющие нашли нового владельца в лице Лоуренса Стролла и его компаньонов, а Перес сохранил рабочее место как себе, так и всем сотрудникам «Форс Индия».



Правда, ради сына Стролла пришлось пожертвовать Эстебаном Оконом, да и сама продажа была организована по серой схеме: Стролл приобрёл не старое юрлицо, а только все активы, и заново заявился в Ф-1 – по-другому не получалось, поскольку «Форс Индия» находилась в залоге у множества индийских банков, а одобрение сделки с их стороны могло занять слишком много времени. Ну, это уже другая история – ФИА и владельцы Ф-1 закрыли глаза, возмущались лишь коллеги из «Хааса», но и они потом со Строллом помирились.

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Давние отношения? Привет Виджаю!

Итак, в 2018-м формально именно Перес сделал первый шаг к спасению команды, которая позднее получила название «Рейсинг Пойнт», а с 2021 года будет называться «Астон Мартин». Казалось, это привязало Серхио к гоночному коллективу ещё плотнее — команда испытывает благодарность, спонсоры довольны стабильностью и светлыми перспективами, сам пилот даёт результат и не забывает хвалить напарника. Однако так уж вышло, что решение «Феррари» расстаться с Себастьяном Феттелем в итоге ударило по Пересу.

Стролл-старший настолько загорелся идеей заполучить четырёхкратного чемпиона мира для раскрутки бренда «Астон Мартин», что его не остановили ни штрафные санкции за расторжение контракта Переса (мы не знаем всех деталей по существовавшим опциям), ни потеря мексиканских миллионов — бизнесмен из Канады может себе позволить подобные издержки.

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И вот уже Перес почувствовал себя на месте Окона и Малльи. Теперь уже Чеко проигрывает заочную конкуренцию сыну владельца (кто бы сомневался — сам Серхио заранее говорил, что всё прекрасно понимает), а команда плюёт на всё былое. Мол, дружище, спасибо тебе за всё, но суровые законы бизнеса никто не поднимал. Да, ты помогал нам собирать бюджет, да, завоевал несколько фантастических подиумов и вообще был стабильно хорош, но теперь нам плевать на твой контракт и наши прежние обещания. Давние отношения? Расскажи про них Виджаю. Ну а мы пошли готовить рекламные листовки с Феттелем. Чао!