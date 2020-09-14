Лучшая гонка Квята! И Леклер, который почти превозмог «Феррари». Оценки за ГП Тосканы

Девятый этап Формулы-1 — в максимально субъективных оценках автора.

Льюис Хэмилтон — 9

Ещё одна уверенная победа действующего чемпиона, летящего к седьмому титулу. Поначалу Льюис уступал в тренировках напарнику, но к квалификации сумел переломить ситуацию и уверенно выиграл гонку. Единственной претензией к Хэмилтону может быть слабый старт гонки, но на обоих рестартах с места Льюис убедительно отыгрался.

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Даниэль Риккардо — 9

Риккардо был лучшим из группы середняков в этой гонке и на момент аварии Стролла шёл третьим, опережая Албона на 2,4 секунды, но затем гонку вновь остановили и выстроили пилотов на стартовой решётке. Дэн и здесь проявил себя и вырвался на второе место, но отрыва уже не было, сдержать Боттаса и Албона было нереально.

Прекрасная квалификация и выдающийся старт могли бы привести Леклера на подиум, но на длинных сериях «Феррари» была настолько медленной, что Шарль даже для «Альфа Таури» был лёгкой добычей. В конце концов монегаск набрал четыре очка, но без завалов и многочисленных сходов о финише в топ-10 можно было бы и не мечтать.

Александер Албон — 8

На первом рестарте с места гонка для Албона едва не превратилась в катастрофу — он провалился на седьмую позицию, однако концовку Алекс выдал весьма сильную и чуть было не навязал борьбу Боттасу. Видеть тайца на подиуме было приятно, но не будем забывать, что в квалификации он вновь уступил 0,4 секунды напарнику.

Эпичный завал с тараном на рестарте гонки Формулы-1! А до этого был мощный крэш на старте Два боевых круга — и три крупные аварии. Так началась первая в истории Формулы-1 гонка на трассе «Муджелло».

Даниил Квят — 8

Лучшее выступление россиянина в этом сезоне. Сильная квалификация, уверенный старт и финиш на седьмой позиции — это самый высокий результат россиянина после прошлогоднего Гран-при Бельгии. В этот уик-энд Квят выступал как лидер своей команды.

Кими Райкконен — 8

Отличная гонка финна, несмотря на повреждённое на первом круге днище. Кими допустил небольшую ошибку, задев белую линию при въезде на пит-лейн, что в итоге стоило ему одной позиции, однако финишный спурт, когда на четырёх последних кругах он трижды ставил лучшие для себя круги, заслуживает уважения.

Макс Ферстаппен — 8

Ферстаппен не проехал в гонке ни одного полного круга — Макса вынесло с трассы тройным столкновением Райкконена, Гасли и Грожана. Но в группу середняков голландец провалился исключительно из-за проблем с двигателем, а до того умудрился поравняться на старте с Льюисом Хэмилтоном. Если бы не сбой на машине Ферстаппена, Гран-при Тосканы прошёл бы совершенно иному сценарию.

У «Рейсинг Пойнт» в этот уик-энд был лишь один комплект новой аэродинамики, и его поставили на машину Стролла. Автомобиль Переса изнашивал резину быстрее, чем болид напарника, а на 36-м круге мексиканец повредил о поребрик днище. Тем не менее это не помешало Чеко приехать пятым, опередив Норриса на три секунды.

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Гонка Латифи продолжалась всего один боевой круг, но дебютант трижды продемонстрировал чудеса реакции. Сначала он увернулся от столкновения четырёх машин, в котором выбыли Ферстаппен и Гасли, затем ловко объехал Сайнса, а на рестарте умудрился отрулить от Магнуссена. Канадца это не спасло, но винить себя гонщику не в чем. К тому же он хорошо стартовал и к первому повороту подъехал раньше Расселла, хотя был на менее выгодной траектории.

У Лэнса Стролла в Тоскане был шанс подняться на подиум, но из-за поломки подвески или прокола (это и правда не было похоже на ошибку) канадца выбросило с трассы. Однако стоит также отметить, что в квалификации, несмотря на обновлённую аэродинамику, Стролл уже в пятый раз подряд уступил напарнику.

Карлос Сайнс — 7,5

Как и Ферстаппен, Сайнс сошёл почти сразу — после завала на рестарте, но успел блеснуть на старте — опередил зазевавшегося Переса и Риккардо и почти прошёл Стролла. Но вот в контакте с Лэнсом вина во многом лежит на Карлосе — Стролл оставлял ему место, а вот испанец выходил шире, чем мог бы. Будь «Макларен» хотя бы на несколько сантиметров левее, разворота можно было бы избежать.

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Валттери Боттас — 7

По ходу всего уик-энда финн оказывал давление на Хэмилтона, но в решающий момент — на финальном рестарте с места — спасовал и провалился на третье место. Риккардо Боттасу удалось контратаковать, но Льюис был уже слишком далеко.

Ландо Норрис — 7

Ландо в четвёртый раз подряд проиграл напарнику в квалификации, ничего не смог сделать на старте и лишь из-за разворота Сайнса прошёл Окона, а затем всю гонку провёл за спиной Серхио Переса. В итоге британец занял шестое место, но если бы не сходы Карлоса и Эстебана, он едва ли поднялся бы выше восьмой позиции.

Джордж Расселл — 7

У британца был отличный шанс набрать первые в карьере очки, но слабый финальный рестарт отбросил Расселла с девятого места на предпоследнюю строчку, что в итоге обнулило все усилия.

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Ромен Грожан — 7

Грожан стартовал не самым лучшим образом, и именно поэтому оказался рядом с Гасли в тот момент, когда произошло их столкновение с Райкконеном и Ферстаппеном. После удара на машине француза были повреждены днище и дефлекторы, и бороться на таком автомобиле за очки было уже невозможно.

Пьер Гасли — 7

После неудачной квалификации, испорченной в первую очередь проблемами с гибридными элементами мотора, Гасли отчаянно пытался отыграться и в итоге оказался зажат между «Альфа Ромео» и «Хаасом». Поделать в этой ситуации гонщик уже ничего не мог.

«Феррари» в этой гонке действительно была медленной, но и Себ, в отличие от Леклера, не сделал ничего, чтобы переломить ситуацию. Лишь 14-е место в квалификации (Леклер во втором сегменте был на полсекунды быстрее), не самый лучший старт и удар о «Макларен» Сайнса. Да, разворот испанца поймал Феттеля врасплох, но и сам немец почему-то поехал влево, в то время как шедший перед ним Окон спокойно объехал препятствие справа.

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Эстебан Окон — 6

Эстебана, впрочем, тоже хвалить особенно не за что — тем более после вылета в квалификации. Стартуй француз чуть выше, и не пришлось бы объезжать Сайнса. Ну а закончилось всё загоревшимися тормозами.

Кевин Магнуссен — 6

В квалификации датчанин оказался самым медленным и ничего не отыграл на старте — если бы не суматоха из-за двух столкновений во втором повороте, он бы так и остался позади «Уильямсов». А на рестарте Кевин сразу получил удар от Джовинацци — на этом уик-энд для Магнуссена закончился.

Антонио Джовинацци — 6

Джовинацци вновь слабо выступил в квалификации и упустил реальный шанс впервые в сезоне выйти в Q2. На старте итальянцу удалось избежать столкновений, но даже это было зря — на рестарте именно Антонио влетел в Магнуссена.