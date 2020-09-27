Квят блеснул в домашней гонке, а великий рекорд Шумахера устоял. Итоги Гран-при России

91-я победа Льюиса откладывается

После поражения в Сочи Хэмилтон был подавлен и с трудом разговаривал с журналистами. Лидер чемпионата нервничал весь уик-энд, и сначала ошибался в пятницу, затем — с помощью мощнейшего рывка в субботу — с уверенным перевесом выиграл поул, но всё равно переживал: из-за нервных красных флагов в квалификации стартовать он должен был на «софте» и раньше соперников ехать на пит-стоп.

Кроме того, в Сочи очень длинный разгон к первому торможению, и нередко стартовавшим позади удавалось попасть в воздушный мешок за лидером и выйти вперёд во втором повороте. Со всем, что от него зависело, Хэмилтон справился превосходно — Боттас попал в слипстрим и пошёл в решительную атаку во втором повороте, но Льюис отбился и сохранил лидерство. Но всё это уже не имело никакого значения: как бы Хэмилтон ни старался, шансов на победу у него в итоге не оказалось — два 5-секундных штрафа отбросили Льюиса на третье место, а из-за короткого отрезка на «софте» вначале гонки приходилось беречь резину.

Скандал после финиша Гран-при России: Хэмилтон обвинил судей в предвзятости Всё главное о российском этапе Формулы-1 — события на трассе, свежие новости и фото из Сочи.

Валттери Боттас после финиша признал: если бы не штраф Хэмилтона, гонка могла бы пройти по совершенно иному сценарию. «Я не так часто побеждал в Формуле-1, так что это по-прежнему особенное чувство», — отметил финн. Это вторая победа Боттаса в сезоне, отставание от Хэмилтона сократилось, но по-прежнему составляет гигантские 44 очка. В этот уик-энд Льюис в решающие моменты был быстрее Валттери и лишь процессуальные нарушения перед постановкой на стартовую решётку лишили его победы, так что в целом Гран-при России не сильно повлиял на борьбу в чемпионате.



«Ред Булл» в очередной раз никакой конкуренции навязать «Мерседесу» не смог. Перед этапом даже Хельмут Марко признал — надежды на борьбу с Льюисом нет. В тренировках ещё была надежда на то, что Ферстаппен сможет вклиниться в борьбу Хэмилтона и Боттаса, но после проигрыша полусекунды в квалификации её почти не осталось. Макс не слишком удачно стартовал и в какой-то момент оказался позади Риккардо, но отыгрался и в итоге был вознаграждён вторым местом.

Перес решил громко хлопнуть дверью

В одном из интервью в Сочи Перес признался, что действительно узнал о своём уходе из «Рейсинг Пойнт» случайно подслушав разговор. Совпадение или нет, но в гонке Чеко вновь выступал за рулём машины относительной старой конфигурации, в то время как Стролл, разбивший на трассе «Муджелло» один комплект новинок, получил следующий.

Пересу нашлось чем ответить: он на 0,3 секунды опередил Стролла в Q2 и прорвался в финал квалификации, а в гонке контратаковал пилотов «Рено» и занял четвёртое место — это лучший финиш Чеко в сезоне-2020. По итогам десяти этапов, два из которых Перес пропустил, Серхио лишь один балл уступает Лэнсу Строллу и возвращается в борьбу за четвёртое место в чемпионате — до Ландо Норриса не хватает девяти очков.



По слухам, Чеко ведёт переговоры с «Альфа Ромео» и «Хаасом», однако пока никаких контрактов не подписано. В то же время было бы не очень справедливо по отношению к гонщику, если в следующем году Формула-1 обойдётся без него — на Гран-при России он доказал, что по-прежнему быстр и в превосходной форме. «Надеюсь, хотя бы на „Нюрбургринге“ я получу обновления», — сказал Перес после финиша.

Пугающая авария в Сочи: скорость под 300 и пожар. Гонку даже не смогли возобновить. Видео Горящую машину почему-то долго не начинали тушить — есть вопросы по безопасности.

«Рено» в семи очках от «Макларена»

Риккардо и Окону не удалось сдержать Переса, тем не менее на двоих гонщики «Рено» набрали 16 очков (больше только у «Мерседеса» и «Ред Булл») — и после десяти этапов французская команда всего семь баллов уступает идущему третьим в Кубке конструкторов «Макларену».



«Рейсинг Пойнт» в руках Серхио Переса оказался быстрее «Рено», но Лэнс Стролл сошёл с дистанции на первом же круге, а потому очков команда набрала меньше, чем могла бы. Но даже это позволило до минимума сократить отставание от «Макларена»: машины из Уокинга вообще не набрали очков.



«Феррари», увы, не участвует даже в этой борьбе — у итальянцев 74 очка, что на 30 с лишним баллов меньше, чем у «Макларена». Даже «Альфа Таури» ближе к «Скудерии».

Положение в Кубке конструкторов:



1. «Мерседес» — 366 очков

2. «Ред Булл» — 192

3. «Макларен» — 106

4. «Рейсинг Пойнт» — 104

5. «Рено» — 99

6. «Феррари» — 74

7. «Альфа Таури» — 59

8. «Альфа Ромео» — 4

9. «Хаас» — 1

10. «Уильямс» — 0.

Сайнс «убил» оба «Макларена»

«Каждый допускает ошибки, и сегодня была моя очередь», — развёл руками Карлос Сайнс. В квалификации «Макларен» уступал «Рейсинг Пойнт» и «Рено», и испанец изо всех сил стремился отыграться, но погорячился один раз и срезал второй поворот, а затем погорячился во второй раз — и врезался в один из заградительных барьеров, установленных ФИА для срезавших. Карлос сразу сошёл с дистанции, но инцидент ещё долго портил «Макларену» жизнь: обломки повредили подвеску на машине Норриса, из-за чего Ландо не знал, как поведёт себя автомобиль в той или иной ситуации.



Британцу пришлось после первого же круга ехать в боксы, и он едва не совершил чудо: Норрис преодолел почти всю дистанцию на одном комплекте и до 46-го круга (из 53) держался на девятой позиции. Увы, комплекта так и не хватило, Ландо совершил второй пит-стоп и занял только 15-е место.

Как выглядит Гран-при России в условиях «короны»: инсайды и эксклюзивные фото с трассы Папа Ферстаппена — главный ковид-диссидент паддока, а Хорнер с Марко больше могут не прятаться.

Квят добился максимума

Россиянин в третий раз подряд набрал очки и (хотя по-прежнему остаётся 14-м) всего три балла уступает четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю. В этот раз на стороне Квята была отличная тактика (старт на «харде» позволил уверенно атаковать на финише), немного везения (появление ещё одного автомобиля безопасности могло бы полностью убить стратегию) и обгоны — ещё до первых пит-стопов Даниил прошёл Магнуссена и Грожана.



Правда, можно отметить, что этих самых Магнуссена и Грожана он сам пропустил в первых поворотах. Кроме того, сделать что-либо с Эстебаном Оконом на более жёстких и куда сильнее изношенных шинах тоже не удалось. И, возможно, потерянного за «Хаасом» времени и не хватило, чтобы опередить «Рено» (с пит-стопа Квят выехал в 2,6 секунды позади Окона). С другой стороны, в этот уик-энд французы были объективно сильнее «Альфа Таури», а в сухом остатке — максимально возможный результат.