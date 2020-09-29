«Ковид? Какой Ковид?» Иностранные СМИ поражены безрассудностью фанатов и отдыхающих в Сочи

Наш традиционный обзор прессы по итогам российского этапа Формулы-1 будет состоять из двух частей. Сегодня расскажем, что думают иностранные СМИ собственно о России и «Сочи Автодроме», а уже завтра соберём комментарии, которые касаются выступлений пилотов и команд.

Хесус Бальсейро, AS

«В России «пузырь» Ф-1 сталкивается с новой реальностью: нет никаких масок и социальной дистанции за пределами трассы в середине отпускного сезона. Внутри трассы команды, организаторы и СМИ — все, кто образуют паддок — следуют жёсткому протоколу ФИА. Все прошли два ПЦР-теста за последние пять дней. Приехало лишь девять зарубежных журналистов, не считая телевизионные бригады с правами на трансляции.

С другой стороны – тысячи туристов в Адлере, пункте отпускного назначения для российского среднего класса. Дома для спортсменов были превращены в гостиницы, и на прошлой неделе в конце летнего сезона они были практически полны. На каменных пляжах Чёрного моря толпы, равно как и в бассейнах, столовых или барах в округе. Слышна живая музыка, концерты идут с понедельника по воскресенье. Маленькая деталь: нет никаких масок, никакой социальной дистанции, и не похоже, чтобы они волновались насчёт последствий пандемии для местных жителей.

Есть два мира — «пузырь» Формулы-1 и реальная сочинская жизнь, которые сближаются на трибунах: промоутер Гран-при выставил на продажу 30 тысяч зрительских мест и продал большую их часть. При входе на автодром зрителей просили соблюдать дистанцию и носить маски, что в большинстве случаев соблюдалось. В первый раз за несколько месяцев жизнь напомнила нам прежние времена, старую нормальность. Словно никакого вируса в Сочи и не существовало. Ах, если бы это было правдой...»

Квят отлично провёл гонку и опять обошёл напарника. Не поздновато для спасения карьеры? Тот случай, когда субботнему поражению в квалификации надо было радоваться.

Джо Сейвуд, собственный блог

«Мне начали нравиться мои поездки в Россию, когда я перестал останавливаться в «международных» гостиницах и переключился на местный отель, где никто не говорит на английском. Это может показаться странным, но я больше не изолирован от местных жителей. Всё стало более человечным, трудным, но приятным.

Одной из причин моей поездки в Россию в этом году было желание понять, как всё выглядит в разных странах — и контрасты огромные. Когда дело доходит до российских подходов к пандемии, то многие представители мира Ф-1 были шокированы тем, что пережили. За пределами трассы почти никто не носил масок, а люди не соблюдали социальную дистанцию.

Я спросил людей с трассы насчёт этого, и они сказали, что жители не заинтересованы в том, чтобы сохранять меры предосторожности, несмотря на тот факт, что число смертей снова растёт. Люди из Ф-1 ограничивали своё взаимодействие с внешним миром, но не все одинаково тщательны. Можно видеть немалое общение между разными командами, и пусть все носят маски, все равно идея «пузырей» не воспринимается так серьёзно, как прежде. Что ж, посмотрим».

Как выглядит Гран-при России в условиях «короны»: инсайды и эксклюзивные фото с трассы Папа Ферстаппена — главный ковид-диссидент паддока, а Хорнер с Марко больше могут не прятаться.

Джонатан Макэвой, Daily Mail

«Система оповещения требовала от зрителей носит маски под угрозой выдворения за пределы «Сочи Автодрома». Но это Россия: инструкцию встречал жёсткий отпор. Ковид? Какой Ковид?

Примерно 20 тысяч зрителей на трибунах (организаторы этапа сообщали о 30 тысячах. — Прим. «Чемпионата») стали крупнейшим показателем в Европе с момента, как вирус схватил спорт за глотку. Увеличившееся с момента Олимпиады число кафе и баров было заполнено людьми, для которых идея социальной дистанции была чем-то сродни концепции прогулок по луне.

Да, это ощущалось немного по-другому по сравнению с большей частью сезона без зрителей. Даже по сравнению с «Муджелло» это другой уровень, если оставить за скобками кавалерийский подход к осторожности. Было тепло на душе, когда мы слышали крики болельщиков и даже видели на трибунах три или четыре «Юнион Джека».

Ещё были разговоры о том, что тестирование на трассе было формальным: маленький тычок в нос, а не тщательная щекотка мозга, к которой мы привыкли. Как бы то ни было, я вооружён результатом, гласящим, что у меня нет ковида, и могу вернуться домой».

Необъяснимая ошибка Сайнса и полный провал Феттеля и Албона. Оценки за Гран-при России Тот случай, когда Даниил Квят получил оценку выше, чем победитель гонки.

Джолион Палмер, BBC

«Плохая трасса обеспечивает плохую гонку. Реальность в том, что трассе не хватает характера. Она почти плоская, а каждый поворот выглядит одинаковым — приблизительно 90-градусный изгиб. Единственные исключения, которые немного труднее — но все равно 90-градусные — это шиканы 13-16 поворотов. Определённо, это не одна из любимых трасс гонщиков.

В конце километровой стартовой прямой находится поворот. Если бы он был уже, то это помогло бы обгонам и, возможно, уменьшило число срезок трассы. Некоторые пилоты говорили про это. Возможно, изменение в этом месте обеспечило бы более хорошие Гран-при России в будущем. В защиту же этого этапа я скажу, что без штрафа Хэмилтона могла получиться хорошая гонка с различными шинными стратегиями у двух гонщиков «Мерседеса», но мы лишились шанса увидеть, как бы это сработало».