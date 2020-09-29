«Ковид? Какой Ковид?» Иностранные СМИ поражены безрассудностью фанатов и отдыхающих в Сочи

Наш традиционный обзор прессы по итогам российского этапа Формулы-1 будет состоять из двух частей. Сегодня расскажем, что думают иностранные СМИ собственно о России и «Сочи Автодроме», а уже завтра соберём комментарии, которые касаются выступлений пилотов и команд.
Хесус Бальсейро, AS
«В России «пузырь» Ф-1 сталкивается с новой реальностью: нет никаких масок и социальной дистанции за пределами трассы в середине отпускного сезона. Внутри трассы команды, организаторы и СМИ — все, кто образуют паддок — следуют жёсткому протоколу ФИА. Все прошли два ПЦР-теста за последние пять дней. Приехало лишь девять зарубежных журналистов, не считая телевизионные бригады с правами на трансляции.
С другой стороны – тысячи туристов в Адлере, пункте отпускного назначения для российского среднего класса. Дома для спортсменов были превращены в гостиницы, и на прошлой неделе в конце летнего сезона они были практически полны. На каменных пляжах Чёрного моря толпы, равно как и в бассейнах, столовых или барах в округе. Слышна живая музыка, концерты идут с понедельника по воскресенье. Маленькая деталь: нет никаких масок, никакой социальной дистанции, и не похоже, чтобы они волновались насчёт последствий пандемии для местных жителей.
Есть два мира — «пузырь» Формулы-1 и реальная сочинская жизнь, которые сближаются на трибунах: промоутер Гран-при выставил на продажу 30 тысяч зрительских мест и продал большую их часть. При входе на автодром зрителей просили соблюдать дистанцию и носить маски, что в большинстве случаев соблюдалось. В первый раз за несколько месяцев жизнь напомнила нам прежние времена, старую нормальность. Словно никакого вируса в Сочи и не существовало. Ах, если бы это было правдой...»
Джо Сейвуд, собственный блог
«Мне начали нравиться мои поездки в Россию, когда я перестал останавливаться в «международных» гостиницах и переключился на местный отель, где никто не говорит на английском. Это может показаться странным, но я больше не изолирован от местных жителей. Всё стало более человечным, трудным, но приятным.
Одной из причин моей поездки в Россию в этом году было желание понять, как всё выглядит в разных странах — и контрасты огромные. Когда дело доходит до российских подходов к пандемии, то многие представители мира Ф-1 были шокированы тем, что пережили. За пределами трассы почти никто не носил масок, а люди не соблюдали социальную дистанцию.
Я спросил людей с трассы насчёт этого, и они сказали, что жители не заинтересованы в том, чтобы сохранять меры предосторожности, несмотря на тот факт, что число смертей снова растёт. Люди из Ф-1 ограничивали своё взаимодействие с внешним миром, но не все одинаково тщательны. Можно видеть немалое общение между разными командами, и пусть все носят маски, все равно идея «пузырей» не воспринимается так серьёзно, как прежде. Что ж, посмотрим».
Джонатан Макэвой, Daily Mail
«Система оповещения требовала от зрителей носит маски под угрозой выдворения за пределы «Сочи Автодрома». Но это Россия: инструкцию встречал жёсткий отпор. Ковид? Какой Ковид?
Примерно 20 тысяч зрителей на трибунах (организаторы этапа сообщали о 30 тысячах. — Прим. «Чемпионата») стали крупнейшим показателем в Европе с момента, как вирус схватил спорт за глотку. Увеличившееся с момента Олимпиады число кафе и баров было заполнено людьми, для которых идея социальной дистанции была чем-то сродни концепции прогулок по луне.
Да, это ощущалось немного по-другому по сравнению с большей частью сезона без зрителей. Даже по сравнению с «Муджелло» это другой уровень, если оставить за скобками кавалерийский подход к осторожности. Было тепло на душе, когда мы слышали крики болельщиков и даже видели на трибунах три или четыре «Юнион Джека».
Ещё были разговоры о том, что тестирование на трассе было формальным: маленький тычок в нос, а не тщательная щекотка мозга, к которой мы привыкли. Как бы то ни было, я вооружён результатом, гласящим, что у меня нет ковида, и могу вернуться домой».
Джолион Палмер, BBC
«Плохая трасса обеспечивает плохую гонку. Реальность в том, что трассе не хватает характера. Она почти плоская, а каждый поворот выглядит одинаковым — приблизительно 90-градусный изгиб. Единственные исключения, которые немного труднее — но все равно 90-градусные — это шиканы 13-16 поворотов. Определённо, это не одна из любимых трасс гонщиков.
В конце километровой стартовой прямой находится поворот. Если бы он был уже, то это помогло бы обгонам и, возможно, уменьшило число срезок трассы. Некоторые пилоты говорили про это. Возможно, изменение в этом месте обеспечило бы более хорошие Гран-при России в будущем. В защиту же этого этапа я скажу, что без штрафа Хэмилтона могла получиться хорошая гонка с различными шинными стратегиями у двух гонщиков «Мерседеса», но мы лишились шанса увидеть, как бы это сработало».
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